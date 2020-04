Μήνυμα Γκουτέρες για Ημέρα της Γης: Aς απαιτήσουμε μαζί ένα υγιές και ανθεκτικό μέλλον

Μοιράσου το άρθρο:

Την ανάγκη να «δράσουμε αποφασιστικά για να προστατέψουμε τον πλανήτη τόσο από τον κορονοϊό όσο και από την υπαρξιακή απειλή της διατάραξης του κλίματος», αλλά και να «μετατρέψουμε την ανάκαμψη σε πραγματική ευκαιρία για να κάνουμε τα πράγματα σωστά για το μέλλον», υπογραμμίζει σε μήνυμά του για τη σημερινή διεθνή Ημέρα Γης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

The #COVID19 crisis is an unprecedented wake-up call.

We need to turn the recovery into a real opportunity to build a better future.

On this #EarthDay, join me in demanding a healthy and resilient future for people & planet. pic.twitter.com/tVvTpiRrEf

— António Guterres (@antonioguterres) April 21, 2020

Αναφερόμενος στον κορονοϊό, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη δοκιμασία που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος μετά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα από τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, χαρακτηρίζει ως μια άλλη μεγάλη κατάσταση την «εκτυλισσόμενη περιβαλλοντική κρίση του πλανήτη». «Η βιοποικιλότητα μειώνεται απότομα. Η διατάραξη του κλίματος πλησιάζει στο σημείο χωρίς επιστροφή, προσθέτει και προτάσσει πως η παρούσα κρίση είναι ένα άνευ προηγουμένου κάλεσμα για αφύπνιση.

EPA/BARBARA WALTONΗ Ημέρα της Γης αποτελεί μια ημερομηνία κατά την οποία διοργανώνονται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με στόχο την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη.

Η έμπνευση του θεσμού αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον Μακ Κόνελ το 1969 σε ένα συνέδριο της UNESCO στο Σαν Φρανσίσκο, καθιερώθηκε όμως το 1970 στις ΗΠΑ, με πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με τα χρόνια, η Μέρα της Γης ξεφεύγει από το αμερικάνικο πλαίσιο, όπου αποδεικνύεται αρκετά δημοφιλής, και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το άρθρο: