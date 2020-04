Ελληνοαμερικανίδα 102 ετών νίκησε τον ιό και πήρε εξιτήριο

Μοιράσου το άρθρο:

«Θαύμα του Ελληνικού Πάσχα. Αληθινό νεοϋορκέζικο πνεύμα». Με αυτές τις φράσεις τα αμερικανικά μέσα μιλούν για την Σόφι Αβούρις, την 102 ετών ελληνοαμερικανίδα που νίκησε τον κορονοϊό την κατάλληλη στιγμή, επιτρέποντας στην οικογένειά της να γιορτάσει την Ανάσταση.

Sophie Avouris, 102, became sick weeks after her birthday in January. It turned out to be #COVID19 but thankfully she has now recovered and is back home in high spirits just in time for Easter ❤️ || #BeatingCovid #StopSpreadingFear #Covid19Recovery

Προσβλήθηκε από κόβιντ-19 σε γηροκομείο της Νέας Υόρκης, όπου ανάρρωνε από επέμβαση στο μηρό. Γρήγορα όμως βγήκε από την εντατική και αν και δεν κατάφερε να συναντήσει τα παιδιά και τα εγγόνια της, εκείνα της έστειλαν τις ευχές τους από το τηλέφωνο.

Η Σόφι Αβούρις γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1918, τη χρονιά που ξέσπασε η άλλη μεγάλη πανδημία της ισπανικής γρίπης και έζησε εδώ τα πρώτα χρόνια μαζί με τα πέντε αδέλφια της. Mετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μεγάλωσε την οικογένειά της στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

