Διπλή μάχη για αντιμετώπιση της πανδημίας και επανεκκίνηση της οικονομίας (videο)

Αντιστρόφως ανάλογη με την Ελλάδα είναι η εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο. Παρότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η πορεία της καμπύλης εξισορρόπησε, στην Αμερική η πανδημία εξακολουθεί να θερίζει.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα κρούσματα παγκοσμίως φτάνουν τα 2.231.000 και περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 564.000 έχουν ιαθεί.

Το ευρωομόλογο

Στη δίνη της πανδημίας παραμένει η Ευρώπη παρά τη σχετική μείωση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων σε κάποιες χώρες που για αυτό και τολμούν να επαναλειτουργήσουν τομείς της οικονομίας τους.

Η δημιουργία ευρωομολόγου είναι η μόνη λύση για να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού, είπε ο Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στους Financial Times. Ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος και προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ευρώπη κινδυνεύει να διαλυθεί.

«Πιστεύω ότι η ΕΕ είναι ένα πολιτικό σχέδιο. Και αν μιλάμε για ένα πολιτικό σχέδιο, τότε ο ανθρώπινος παράγοντας είναι προτεραιότητα και η έννοια της αλληλεγγύης παίζει σημαντικό ρόλο, η οικονομία ακολουθεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σχολίασε: «Συμφωνώ με τη συνέντευξη (του Μακρόν). Έχει δίκιο. Αν δεν προσέξουμε, η Ευρώπη μας κινδυνεύει με κατάρρευση».

Πιο συγκρατημένος εμφανίστηκε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς , ο οποίος τόνισε την ανάγκη να μείνει η Ευρώπη ενωμένη και πρόσθεσε: «Ευελιξία δε σημαίνει ότι θα απαλλαγούμε από τους απαραίτητους κανονισμούς που φτιάξαμε μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και την οικονομική και δημοσιονομική κρίση του 2008-2009».

Από τα έδρανά τους, οι Ευρωβουλευτές χειροκρότησαν για ακόμα μία φορά τους εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας. Όμως τα περιθώρια στενεύουν.

Τα αυστηρά μέτρα για την πρόληψη του θανατηφόρου ιού κινδυνεύουν να βυθίσουν στο οικονομικό χάος την Ευρώπη, με στρατιές ανέργων. Ο υπουργός Εργασίας της Γαλλίας αποκάλυψε ότι στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης, πάνω από εννιά εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε «τεχνητή ανεργία» λόγω κορονοϊού, ενώ συγκλονίζουν οι εικόνες από υποβαθμισμένες συνοικίες του Παρισιού. Στη Γαλλία στους 18.681 το σύνολο των νεκρών με 761 νέους θανάτους σε 24 ώρες.

Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ιταλία. Στη Βενετία, διοργανώνεται μία καμπάνια με τίτλο «We are Venice».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Λουίτζι Ντι Μάϊο αναφέρει ότι: «Θέλω να πω επίσης και απευθύνομαι σε όλους, όχι μόνο στην Ιταλία. Θα επιστρέψουμε στην κανονικά όταν βρεθεί το εμβόλιο». Η ιταλική κυβέρνηση σκοπεύει να παρατείνει τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής στήριξης στους πολίτες μέχρι και τον Ιούνιο, 21 εκατoμμύρια Ιταλοί βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Στην Ιταλία 17.000 επαγγελματίες υγείας έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Στο Βέλγιο, ο σεφ διάσημου εστιατορίου που σερβίρει πιάτα με κόστος ακόμα και 265 ευρώ και παραμένει κλειστό λόγω κορονοϊού μαγειρεύει κάθε Πέμπτη για τουλάχιστον 100 αστέγους από τότε που μπήκαν σε εφαρμογή τα μέτρα.

Παράταση δύο εβδομάδων δόθηκε στα μέτρα στην Πορτογαλία, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν για τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες. Ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού Ντομινίκ Ράαμπ στάθηκε στην πόρτα του ΥΠΕΞ για να χειροκροτήσει τους ήρωες γιατρούς και νοσηλευτές. Η Βρετανία επεκτείνει για ένα μήνα μέχρι το τέλος Ιουνίου, την εφαρμογή του προγράμματος για το καθεστώς της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις εταιρίες που έχουν πληγεί από το ξέσπασμα της COVID-19, σύμφωνα με τον υπουργό των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ. Στους 847 οι νέοι θάνατοι από την πανδημία στη χώρα.

Η αρχή Μεταφορών του Λονδίνου ανακοίνωσε νέα μέτρα με στόχο την προστασία των οδηγών των διάσημων κόκκινων λεωφορείων της βρετανικής πρωτεύουσας, οι οποίοι τήρησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τη μνήμη των 20 συναδέλφων τους που πέθαναν νικημένοι από τον νέο κορονοϊό. Τα καθίσματα, που βρίσκονται πιο κοντά στον οδηγό, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επιβάτες και η θέση του οδηγού θα προστατεύεται από ένα διάφανο πλαστικό φύλλο. Από τη Δευτέρα, οι επιβάτες δεν θα μπορούν πλέον να επιβιβάζονται στο λεωφορείο από την μπροστινή πόρτα.

Τη σύσταση ειδικής επιστημονικής ομάδας για την αναζήτηση εμβολίου για τον κορονοϊό ανακοίνωσε ο υπουργός Επιχειρηματικότητας, Αλόκ Σάρμα, στην ενημέρωση της κυβέρνησης για τις εξελίξεις γύρω από την αντιμετώπιση της πανδημίας στη χώρα, διευκρινίζοντας ότι η ομάδα αυτή θα στηρίζει όλα τα στάδια της ανάπτυξης ενός εμβολίου.

Το αεροπλανοφόρο

Περίπου οι μισοί από τους 2.300 ναύτες του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκολ και του ναυτικού σχηματισμού που το συνοδεύει, έχουν βρεθεί θετικοί στο νέο κορονοϊό, σύμφωνα με την Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Φλοράνς Παρλί.

Η ίδια δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι 1.081 από τα 2.010 διαγνωστικά τεστ έχουν βρεθεί θετικά.

Συνολικά 545 ναύτες έχουν εκδηλώσει συμπτώματα και 24 από αυτούς νοσηλεύονται, όπως πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του, το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό υπεραμύνεται του τρόπου με τον οποίο διαχειρίστηκε την εξάπλωση του κορονοϊού, στο αεροπλανοφόρο.

Ο ΟΗΕ

«Με την πανδημία να θέτει σε κίνδυνο τόσα παιδιά από όλο τον κόσμο, επαναλαμβάνω την επείγουσα έκκλησή μου: Ας προστατέψουμε τα παιδιά μας και ας διασφαλίσουμε την ευημερία τους» τονίζει σε μήνυμά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. «Όσο η πανδημία του COVID-19 εξαπλώνεται στον κόσμο, παρατηρούμε ένα ανησυχητικό μοτίβο. Τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας πλήττονται περισσότερο τόσο από την πανδημία όσο και από την αντιμετώπισή της» αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

EPA/STEPHANIE LECOCQΤα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από την COVID-19 στην Ολλανδία αυξήθηκαν κατά 1.235 στα 30.449, όπως δήλωσαν στις 17/4 οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 144 στους 3.459, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (RIVM) στην Ολλανδία.

Στη Γερμανία, η Σαξονία έγινε το πρώτο ομόσπονδο γερμανικό κρατίδιο, στο οποίο πλέον η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και στα καταστήματα, όπως ανέφερε σήμερα το γερμανικό περιοδικό «Focus».

Στην Αυστρία το σταδιακό «άνοιγμα» των νοσοκομείων και των ιατρείων σε μία «κανονικότητα», προαναγγέλλει ο υπουργός Υγείας Ρούντολφ Άνσομπερ.

Για μία ακόμη φορά, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά εκτιμούνται τα νέα στοιχεία ως προς την εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Αυστρία, τα οποία ανακοίνωσε το απόγευμα το αυστριακό υπουργείο Υγείας, καθώς, σύμφωνα με αυτά, συνεχίζεται η ήδη εδώ και ημέρες παρατηρούμενη μείωση του αριθμού, τόσο των «επίκαιρα» νοσούντων και των νοσηλευόμενων σε νοσοκομείο, όσο και της «αναπαραγωγής» της μόλυνσης.

Σε ένα σύνολο 14.553 καταγεγραμμένων έως σήμερα κρουσμάτων, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ήταν κατά 8,8% μικρότερος εκείνου χθες, σήμερα οι «επίκαιρα» νοσούντες ανέρχονται σε 4.418 και είναι κατά 12,6% λιγότεροι από χθες.

Σε νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 909 άνθρωποι, κατά 6% λιγότεροι από την Πέμπτη, και από αυτούς οι 230 σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (έναντι των 238 χθες), ενώ έως σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 431 άνθρωποι.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν υπεραμύνθηκε της αμφιλεγόμενης απόφασής του να απελευθερώσει χιλιάδες νοσοκομειακές κλίνες για να διατεθούν σε ασθενείς της νόσου Covid-19, παρά τις επικρίσεις ειδικών που επισημαίνουν ότι αυτή η απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που πάσχουν από άλλες σοβαρές ασθένειες.

Στα 15 τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο.

Η ρωσική κυβέρνηση ενέκρινε τη θεραπεία ασθενών της Covid-19 με υδροξυχλωροκίνη, παράγωγο της χλωροκίνης που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της ελονοσίας, η αποτελεσματικότητα της οποίας αποτελεί το θέμα μιας παγκόσμιας συζήτησης.

Με διάταγμα που εξέδωσε το βράδυ της 16/4, η ρωσική κυβέρνηση έδωσε οδηγίες προς την κατεύθυνση αυτή στους ιατρικούς οργανισμούς, διευκρίνιζοντας πως η Κίνα προσέφερε στη Ρωσία περισσότερα από 68.000 κουτιά αυτού του φαρμάκου.

Το διάταγμα δημοσιεύθηκε έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν στις 16/4 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.

Η υδροξυχλωροκίνη πρόκειται να διανεμηθεί στα νοσοκομεία που νοσηλεύουν ασθενείς θετικούς στον κορονοϊό ή ύποπτα κρούσματα.

Η ρωσική υπηρεσία ελέγχου των ιατρικών υπηρεσιών ανέλαβε να παρακολουθεί την εξέλιξη των ασθενών ώστε να βεβαιωθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό ξεπέρασε στις 17/4 τις 22.000 στην πυκνοκατοικημένη περιοχή της Νότιας Ασίας, μετά την αύξηση των κρουσμάτων στην Ινδία, αλλά και στις Μαλδίβες, που έθεσαν σε περιορισμό την πρωτεύουσά τους.

Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας προειδοποίησαν ότι η περιοχή αυτή, στην οποία κατοικεί το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού μπορεί να γίνει η νέα πρώτη γραμμή κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε πυκνοκατοικημένες φτωχογειτονιές (και σε χώρες) με εύθραυστα συστήματα υγείας.

EPA/ANATOLY MALTSEVΤα γηροκομεία

Οι οίκοι ευγηρίας σε Ευρώπη και Αμερική έχουν εξελιχθεί σε κρυφές πληγές της πανδημίας. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι ηλικιωμένοι που πεθαίνουν στα γηροκομεία με συμπτώματα κορονοϊού αλλά δεν προσμετρούνται στα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Καθώς σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας μόνο τα θύματα που έχουν υποβληθεί σε τεστ, το οποίο έχει βγει θετικό προστίθενται στην επίσημη λίστα των νεκρών.

Η τραγική κατάσταση όμως που επικρατεί στα γηροκομεία όλου του κόσμου έχει χτυπήσει το καμπανάκι στις κυβερνήσεις για να πάρουν μέτρα.

Σε γηροκομείο του Νιού Τζέρσεϋ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αστυνομία έπειτα από καταγγελίες ανακάλυψε 17 πτώματα. Στο ίδρυμα αυτό 26 ηλικιωμένοι αλλά και προσωπικό έχουν ήδη πεθάνει από κορονοιό ενώ 100 ακόμη έχουν διαγνωστεί θετικοί.

Ο Φιλ Μάρφυ κυβερνήτης Νιου Τζέρσεϋ, δήλωσε: «Νιώθω μεγάλη ντροπή που οι σωροί των νεκρών βρέθηκαν στοιβαγμένοι σε αυτοσχέδιο νεκροτομείο του γηροκομείου. Οι κάτοικοι του Νιου Τζέρσευ που ζουν σε οίκους ευγηρίας αξίζουν να τους φέρονται με σεβασμό συμπόνια και αξιοπρέπεια».

Οι πρώτες ειδήσεις για νεκρούς παρατημένους στα γηροκομεία έφτασαν από την Ιταλία και την Ισπανία. Φαίνεται όμως ότι παρόμοια περιστατικά πληθαίνουν στην Ευρώπη.

Σε οίκο ευγηρίας του Παρισιού οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το ένα τρίτο των τροφίμων έχει πεθάνει με συμπτώματα κορονοιού.

Αν και στη Γαλλία, αριθμός των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε, ο υπουργός υγείας ανακοίνωσε ότι αν προσθέσει κανείς τους νεκρούς από τα νοσοκομεία και τα γηροκομεία ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανεβαίνει κατά το ένα τρίτο.

Στα περισσότερα γηροκομεία υπάρχει τεράστια έλλειψη εξοπλισμού και τεστ, καθώς προηγούνται τα νοσοκομεία.

Η κυβέρνηση του Βελγίου αποφάσισε ότι όλοι οι ηλικιωμένοι στους οίκους ευγηρίας και το προσωπικό που τους φροντίζει θα υποβληθούν σε τεστ.

Μέσα σε όλο αυτό το ζοφερό κλίμα στην Γαλλία και την Ολλανδία βρέθηκε ένας τρόπος να δέχονται τουλάχιστον επισκέψεις οι ηλικιωμένοι στα γηροκομεία. Αυτό το πλέξι γκλας τους προστατεύει και τους επιτρέπει να σπάνε για λίγες ώρες την ημέρα την καράντινα.

Στις ΗΠΑ

Τα στοιχεία των θανάτων και των κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εφιαλτικά. Το ίδιο και οι προβλέψεις για την αμερικανική οικονομία και ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε σχέδιο για την επανεκκίνησή της. Επεσήμανε πως κύριο μέλημα είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέου κύματος μολύνσεων.

«Η προσέγγισή μας θα εμπεριέχει τρεις φάσεις που θα αποκαταστήσουν την οικονομική μας ζωή. Δεν θα ανοίξουμε τα πάντα μονομιάς, αλλά κάνοντας ένα προσεκτικό βήμα κάθε φορά και κάποιες πολιτείες θα μπορούν να ανοίξουν νωρίτερα από άλλες», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη φάση προβλέπει τη συνέχιση της κοινωνικής απόστασης, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά αλλά εστιατόρια και άλλους δημόσιους χώρους να ανοίγουν με προϋποθέσεις.

Στη δεύτερη φάση σχολεία, μπαρ ανοίγουν και ταξίδια επιτρέπονται με τήρηση μέτριας κοινωνικής απόστασης. Στην τρίτη φάση η κανονική ζωή επιστρέφει αλλά με προσοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις.

Εν μέσω διαδηλώσεων αγανακτισμένων πολιτών οι κυβερνήτες πέντε πολιτειών συντονίζουν τις ενέργειές τους για να ανοίξουν γύρω στην πρωτομαγιά, ενώ Λος Άντζελες, Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη επεκτείνουν την καραντίνα έως τις 15 Μαΐου.

Η πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέγραψε και πάλι μείωση κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων. Ωστόσο περίπου 2.000 Αμερικανοί πεθαίνουν από τον κορονοϊό κάθε μέρα.

«Είναι τρομακτικό και μόνο να σκεφτώ πως ο κόσμος θα συγκεντρώνεται σε ένα μέρος και θα βγαίνει στους δρόμους, τα παιδιά μου να πηγαίνουν σχολείο και πάλι», δήλωσε ο Δρ Λακσμάνα Σουάμι, γιατρός στην εντατική του ιατρικού κέντρου Βοστώνης.

Η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη έχει δεχθεί τρομακτικό πλήγμα από το lockdown. Μέσα σε μόνο μία εβδομάδα ανακοινώθηκαν πέντε εκατομμύρια επιπλέον άνεργοι, 22 εκατομμύρια μόνο τον προηγούμενο μήνα.

Χιλιάδες πολίτες έκαναν ουρές για να παραλάβουν τρόφιμα σε Τέξας, Πενσιλβάνια και Λουιζιάνα. Στη Νέα Υόρκη τρόφιμα μοιράζει και ο δήμαρχος ντε Μπλάζιο και στο Λος Άντζελες ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν μοίρασαν φαγητό σε σπίτια φορώντας μάσκες.

Και στο Σικάγο μία πιτσαρία, ελλείψει πελατών, χρησιμοποιεί τον φούρνο της για να φτιάξει μάσκες από ακρυλικό, απαραίτητες για τους γιατρούς.

Στη Βραζιλία

Κυβερνητική κρίση προκάλεσε στη Βραζιλία ο κορονοϊός. Ο πρόεδρος Μπολσονάρου ο οποίος ρίχνει το βάρος στην οικονομία, απέλυσε τον υπουργό υγείας που ζητούσε να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των πολιτών από την πανδημία.

To δίλημμα «προστασία της δημόσιας υγείας ή της οικονομίας», που αντιμετώπισαν πολλοί ηγέτες εν μέσω πανδημίας, συνεχίζει προκάλεσε τις αναταράξεις στη Βραζιλία με τον πρόεδρο Μπολσονάρο να αποπέμπει τον υπουργό Υγείας Λουίς Μαντέτα έπειτα από μακρά αντιπαράθεση. Ο Ζαϊρ Μπολσονάρο συγκρούστηκε επανειλημμένως με τον Μαντέτα αλλά και με τοπικούς κυβερνήτες που ζητούσαν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα επικαλούμενος την ανάγκη οικονομικής επιβίωσης.

EPA/ZSOLT SZIGETVARYΗ Κίνα

Πυρά από πολλές χώρες δέχεται πλέον η Κίνα. Κατηγορείται ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία που έχουν κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχουν καταβαραθρώσει την παγκόσμια οικονομία.Υπήρξαν λάθη και παραλείψεις στην αναφορά των περιστατικών, αλλά όχι συγκάλυψη, απαντά ο εκπρόσωπος του υπουργείου εξωτερικών της Κίνας.

Η Γαλλία είπε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις προς το παρόν οποιασδήποτε σύνδεσης μεταξύ του νέου κορονοϊού και των εργασιών του ερευνητικού κέντρου P4 στην κινεζική πόλη Ουχάν, απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία.

«Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι έως σήμερα δεν υπάρχουν πραγματικές αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων εξακριβώνεται η σύνδεση μεταξύ της προέλευσης της Covid-19 και των εργασιών του εργαστηρίου P4 στην Ουχάν της Κίνας», επισημαίνει αξιωματούχος του γραφείου του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Η μεγάλη αναθεώρηση προς τα πάνω του απολογισμού των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Κίνα σήμερα ήταν «μια προσπάθεια να μην αφήσει κανένα κρούσμα μη καταγεγραμμένο», είπε η επιδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Μαρία βαν Κέρκοβ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, η Κέρκοβ επισήμανε ότι οι κινεζικές αρχές ξαναελέγχουν τα στοιχεία από τα γραφεία κηδειών, τα κέντρα φροντίδας, τις κλινικές, τα νοσοκομεία και τα κέντρα κράτησης όπως επίσης και τον αριθμό των ασθενών που πέθαναν στο σπίτι τους, στην πόλη της Ουχάν, την εστία της επιδημίας της νόσου Covid-19.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Κίνα έχει υποβιβάσει τον απολογισμό των θανάτων από τον νέο κορονοϊό και καταδικάζει τον ΠΟΥ για τη στήριξη που παρέχει στην προσέγγιση του Πεκίνου.

«Σαφείς απαντήσεις» από την Κίνα ζητά η Γερμανία και κάνει λόγο για «απόδοση ευθυνών» σε μεταγενέστερο χρόνο.

Στην Τουρκία, 126 νέοι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 1.769.

Στη Συρία κατεγράφη ο πρώτος θάνατος από τον κορονοϊό στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Πηγές: ΕΡΤ, Α’ Πρόγραμμα, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

