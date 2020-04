Νέο κύμα πανδημίας φαίνεται ότι πλήττει την Κίνα -Στοιχεία ύφεσης στην Ευρώπη (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Tα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό των τελευταίων έξι εβδομάδων κατέγραψε η Κίνα, που όπως όλα δείχνουν έχει μπροστά της το λεγόμενο δεύτερο κύμα εξάπλωσης της πανδημίας.

Ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής καταγράφηκαν 108 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην ηπειρωτική Κίνα, από 99 μία ημέρα νωρίτερα. Η Κίνα έκλεισε τα σύνορα με τη Ρωσία, μετά τα νέα κρούσματα που καταγράφονται στα βορειανατολικά. Στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, που γειτονεύει με τη Ρωσία, εντοπίστηκαν 56 νέα κρούσματα, με τα 49 να είναι ταξιδιώτες προερχόμενοι από τη ρωσική επικράτεια.

Στην Ευρώπη ο αριθμός των κρουσμάτων παρουσιάζει μείωση με εξαίρεση την Βρετανία. Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία ελπίζουν αλλά δεν χαλαρώνουν τα μέτρα περιορισμού. Στην Ισπανία μάλιστα το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης θα παραμείνει σε ισχύ για το καλοκαίρι ακόμη και στις παραλίες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν συνέστησε στους πολίτες να μην οργανώνουν καλοκαιρινές διακοπές και πρότεινε να παραμείνουν σε απομόνωση μέχρι το τέλος του χρόνου οι άνω των 65 ετών και οι ευπαθείς ομάδες.Στις ΗΠΑ, 1.514 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο, με τον αριθμό των θυμάτων να καταγράφει μείωση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Στην Τουρκία ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αποδέχθηκε την παραίτηση που υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το χάος που προκάλεσε η αιφνίδια καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Στη χώρα οι θάνατοι ξεπερνούν τους χίλιους συμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Με κατάνυξη εορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι. Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον πατριαρχικό ναό κεκλεισμένων των θυρών, λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού, περιστοιχισμένος μόνον από τα μέλη της Πατριαρχικής Αυλής. Το απόγευμα ο Πατριάρχης προέστη της Ακολουθίας του Νυμφίου.

Ο παγκόσμιος χάρτης εξάπλωσης του κορονοϊού

Στην Ιταλία συγκλονιστική ήταν η παρουσία του τραγουδιστή Andrea Bocelli έξω από τον καθεδρικό ναό Duomo την Κυριακή του Πάσχα στο Μιλάνο. Ο Μποτσέλι προσκλήθηκε από τον Δήμαρχο του Μιλάνου Τζουζέσπε Σάλα να πραγματοποιήσει μια συναυλία του Πάσχα μέσα στον άδειο ναό λόγω των μέτρων.

Italian singer Andrea Bocelli performs outside the Duomo cathedral, on Easter Sunday, in Milan (AP Photo/Luca Bruno)Οι περίπου 150 μετανάστες που διασώθηκαν από το Alan Kurdi, το πλοίο της γερμανικής ανθρωπιστικής οργάνωσης Sea-Eye, την περασμένη Δευτέρα θα μεταφερθούν σε άλλο πλοίο και θα τεθούν σε καραντίνα σε αυτό για να επιβεβαιωθεί ότι δεν έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας.Η κυβέρνηση της Ιταλίας λέει ότι δεν μπορεί να υποδεχθεί τους μετανάστες που διέσωσε το σκάφος διότι μπορεί να είναι φορείς του SARS-CoV-2.

Οι μετανάστες θα μεταφερθούν σε άλλο σκάφος «τις επόμενες ώρες» με «την τεχνική υποστήριξη της ιταλικής ακτοφυλακής», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών.

Αφού ολοκληρωθεί η μετεπιβίβασή τους, θα εξεταστούν από τον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό και Ιταλούς γιατρούς. Οι εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν σε ιταλικό λιμάνι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης που προκαλεί η πανδημία, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο.

Όπως εξηγείται στο κείμενο οι ιταλικές αρχές δέχονται «μεγάλη πίεση», από «οργανωτική και υγειονομική» σκοπιά, εξαιτίας της πανδημίας.

Η Ρώμη προέτρεψε το Βερολίνο να αναλάβει την υποδοχή των μεταναστών επικαλούμενη το γεγονός ότι το Άλαν Κούρντι πλέει υπό σημαία Γερμανίας. Αλλά το υπουργείο Μεταφορών σημείωσε ότι το πλήρωμα του πλοίου απέρριψε το ενδεχόμενο.

Στη Γερμανία ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 το περασμένο 24ωρο αυξήθηκε κατά 126 και ανέρχεται πλέον σε 2.799, ενώ τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη χώρα ήταν 2.537, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό να φθάνει πλέον τους 123.016, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι σχετικά μικρότερος από εκείνον που καταγράφηκε την Κυριακή (2.821) και σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη ημέρα επιβράδυνσης της εξάπλωσης του κορονοϊού στη Γερμανία, με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, το οποίο είναι ειδικευμένο στην αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών.

Ρεκόρ κρουσμάτων και για τη Ρωσία που ανακοίνωσε σήμερα 2.558 νέα κρούσματα του κορονοϊού, αύξηση ρεκόρ σε μία ημέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό για τη χώρα στα 18.328 κρούσματα.

Από το ρωσικό κέντρο συντονισμού της απάντησης στον κορονοϊό ανακοινώθηκε πως μέχρι στιγμής έχουν αποβιώσει 148 άνθρωποι, καταγράφοντας αύξηση κατά 18 στη διάρκεια της περασμένης νύκτας.

Στη Μόσχα μπήκε σε εφαρμογή ένα σύστημα ηλεκτρονικών αδειών ενισχύοντας τον έλεγχο του lockdown στη ρωσική πρωτεύουσα, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Στη Σλοβενία σε υποχρεωτική καραντίνα, διάρκειας μίας εβδομάδας, θα μπαίνουν όσοι εισέρχονται στη χώρα , όπως ανακοίνωσε η Αρχή Πολιτικής Προστασίας. Στη συνέχεια, όλοι θα υποβάλλονται σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού.

Αυτό δεν ισχύει για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους, τους οδηγούς φορτηγών διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, τους διπλωμάτες, το υγειονομικό προσωπικό, τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, τα μέλη των ομάδων διάσωσης και της πολιτικής προστασίας. Επίσης, εξαιρούνται οι πολίτες της Σλοβενίας, της Αυστρίας, της Ιταλίας και της Ουγγαρίας που κατέχουν ή εκμισθώνουν οικόπεδα που βρίσκονται στις δύο πλευρές των συνόρων και που εκτελούν γεωργικές εργασίες σε αυτές τις εκτάσεις.

Η Ρουμανία ζήτησε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύνολο μέτρων στήριξης της οικονομίας, η οποία πλήττεται από την πανδημία. Στο πλαίσιο του προγράμματος Coronavirus Response Investment Initiative (CRII και CRII +), που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το υπουργείο Ευρωπαϊκών Πόρων της Ρουμανίας παρουσίασε ένα σύνολο μέτρων με στόχο να θα μετριάσουν και να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Έλληνας ομογενής από την Κρήτη, Ο Χρήστος Ζερβουδάκης, είναι ο ένας από τους, μόλις 4 νεκρούς, από κορονοϊό στη Νέα Ζηλανδία. Ένας ακόμη ασθενής, ο πέμπτος, υπέκυψε στην ασθένεια COVID-19 στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Οι αρχές κατέγραψαν 15 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και άλλα 4 πιθανά κρούσματα μόλυνσης, με το σύνολο των επιβεβαιωμένων και πιθανών κρουσμάτων να αυξάνεται έτσι σε 1.349 στη χώρα.

Ο νέος θάνατος ήταν αυτός ενός ασθενή περίπου 80 ετών στο νοσοκομείο Μπέργουντ της Κράιστσερτς, όπου είχε διακομιστεί από κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, μια από τις 15 εστίες εγχώριας μετάδοσης στη χώρα, τόνισε ο Άσλεϊ Μπλούμφιλντ, στέλεχος του υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αξιωματούχοι στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία, οι οποίοι χαιρετίζονται παγκοσμίως για τις πρώτες ενδείξεις επιτυχίας τους στην καταπολέμηση της διάδοσης της Covid-19, δήλωσαν σήμερα πως είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουν τη χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης ή να επανεκκινήσουν τις οικονομίες τους.

Στην Αυστραλία περίπου 6200 είναι τα κρούσματα και 56 οι θάνατοι. Το γεγονός κάνει τις αρχές της Αυστραλίας να μιλούν για επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας. Η στήριξη των εργαζομένων γίνεται οριζόντια στην χώρα και η οικονομική αντεπίθεση της κυβέρνησης έχει ορίζοντα εξαμήνου.

Η Νότια Κορέα ανέφερε σήμερα πως τουλάχιστον 116 άνθρωποι που είχαν θεραπευθεί από τον νέο κορονοϊό βρέθηκαν και πάλι θετικοί, αν και αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι θα εξετάσουν σύντομα το ενδεχόμενο χαλάρωσης των αυστηρών συστάσεων που αποσκοπούν στην αποτροπή νέων ξεσπασμάτων της επιδημίας. Πάντως τα 116 περιστατικά είναι υπερδιπλάσια από τα 51 αντίστοιχα που είχε καταγράψει η Νότια Κορέα πριν από μία εβδομάδα.

Η χώρα κατέγραψε μόλις 25 νέα κρούσματα σήμερα, όμως η αύξηση των «επανεργοποιημένων» ασθενών προκάλεσε ανησυχίες καθώς η χώρα επιδιώκει να εξαλείψει τη μόλυνση.

Η Σεούλ αποδίδει εν μέρει την επιτυχία της στις κινήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων και ιδιωτικών εταιρειών για την ανάπτυξη και την έγκριση τεστ, γεγονός που επέτρεψε στη χώρα να ελέγξει γρήγορα χιλιάδες ανθρώπους.

Η Νότια Κορέα πρόκειται να στείλει 600.000 τεστ για τον κορονοϊό στις ΗΠΑ αύριο Τρίτη έπειτα από αίτημα του Αμερικανού προέδρου, δήλωσε Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος σήμερα.

Στη Β. Κορέα τη λήψη σκληρών μέτρων για την αντιμετώπιση του ξεσπάσματος του νέου κορονοϊού, ζήτησε το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ στο κοινοβούλιο που συνεδρίασε χθες, μία ημέρα μετά της συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος υπό την προεδρία του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Στο Βιετνάμ επιχειρηματίας στη Χο Τσι Μινχ δημιούργησε ένα μηχάνημα που προφέρει 24 ώρες το 24ωρο δωρεάν ρύζι στους ανέργους μετά την καθολική καραντίνα που έχει επιβληθεί στη χώρα όπου έχουν αναφερθεί 262 επιβεβαιωμένα κρούσματα και κανένας θάνατος μέχρι στιγμής. Εξαιτίας της καθολικής καραντίνας που ισχύει από τις 31 Μαρτίου πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν κλείσει και χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί προσωρινά άνεργοι.

Στη Βραζιλία 97χρονη Νταλ Κολέτο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του Σάο Πάολο υπό τα χειροκροτήματα των γιατρών και των νοσηλευτών, καθώς έγινε η γηραιότερη ασθενής που κατάφερε να αναρρώσει από την covid-19 στη Βραζιλία, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει πληγεί περισσότερο από την επιδημία.

Χθες το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι 1.223 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη χώρα λόγω της επιδημίας, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 22.169.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως ο κορονοϊός φεύγει από τη χώρα, χωρίς να δώσει εξηγήσεις για την άποψή του. Στη θέση του έρχεται επιπλέον ανεργία, πρόσθεσε.

Στον Ισημερινό οι αρχές απομάκρυναν από τα σπίτια τους πάνω από 700 πτώματα, στην πόλη Γουα-γιακίλ, όπου νοσοκομεία και γραφεία κηδειών έχουν ξεχειλίσει ασθενείς και θύματα, εξαιτίας του κορονοϊού.

Το Κογκρέσο στο Ελ Σαλβαδόρ παρέτεινε την ισχύ νόμου με τον οποίο κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια και επιτρέπει στην κυβέρνηση να εφαρμόζει μέτρα για να ανασχεθεί η εξάπλωση της πανδημίας.

Ελπίδες θεραπείας γεννά το φάρμακο Ρεμ-ντεσιβίρ, που χρησιμοποιείται ενδοφλεβίως κατά των λοιμώξεων από τον Εμπολα.

Στη διεθνή μελέτη που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και διεξάγεται σε 75 κλινικές παγκοσμίως, συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές σε τέσσερα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας. Σύμφωνα με τις κλινικές έρευνες το φάρμακο φαίνεται ότι μπλοκάρει τη δυνατότητα αναπαραγωγής του κορονοϊού.

Ανταποκρίσεις: Αριάνα Φερεντίνου, Αλέκος Μάρκελλος.

Πηγή:Πρώτο Πρόγραμμα ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, DPA

www.ert.gr

