Βγήκε από το νοσοκομείο ο Μπ. Τζόνσον: «Μου έσωσαν την ζωή» (video)

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξήλθε από το νοσοκομείο που νοσηλεύονταν στο Λονδίνο, καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή του από την COVID-19, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

«Ακολουθώντας τις συμβουλές της ιατρικής ομάδας του, ο πρωθυπουργός δεν θα επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του. Επιθυμεί να τους ευχαριστήσει όλους στο νοσοκομείο St Thomas για την ευφυή φροντίδα την οποία έλαβε» όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος του. Κατά τη νοσηλεία του είχε λάβει χιλιάδες κάρτες με ευχές για γρήγορη ανάρρωση και καθημερινές επιστολές από τη μνηστή του Κάρι Σίμοντς.

«Δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω. Τους χρωστάω τη ζωή μου», ανέφερε ο Μπορις Τζόνσον σε σύντομη ανακοινώση. «Έφτασε πολύ κοντά στο να χάσει τη μάχη από τον κορωνοιό λένε οι φίλοι του στην εφημερίδα «Mail On Sunday».

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

Η Κάρι Σίμοντς, η έγκυος μνηστή του Τζόνσον, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό, το οποίο βοήθησε τον Βρετανό πρωθυπουργό να ξεπεράσει την περιπέτεια του με την COVID-19, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «πολύ μαύρες στιγμές» την προηγούμενη εβδομάδα.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσω αρκετά τους ανθρώπους του εθνικού συστήματος υγείας. Το προσωπικό στο νοσοκομείο St Thomas υπήρξε εξαιρετικό. Δεν θα μπορέσω ποτέ να σας το ξεπληρώσω και δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ» έγραψε η ίδια στο Twitter.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα πως υπόσχεται να διαθέσει 200 εκατ. λίρες (248 εκατ.δολάρια) στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και φιλανθρωπικές δωρεές ως συμβολή για να ανασχεθεί η μετάδοση του κορονοϊού σε ασθενέστερες χώρες και για να να αποφευχθεί ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας, που έχει προσβάλλει πάνω από 1.6 εκατ. ανθρώπους κι έχει προκαλέσει πάνω από 100.000 θανάτους.

Η Βρετανή υπουργός Υγείας Αν-Μαρί Τραβέλιαν δήλωσε πως η βοήθεια στις φτωχότερες χώρες τώρα θα βοηθήσει να αποτραπεί η επιστροφή του στην Βρετανία. Η χώρα έχει καταγράψει πάνω από 10.000 θανάτους.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

