Eurogrοup: Η συμφωνία-Το παρασκήνιο-Οι αντιδράσεις και η επόμενη ημέρα για την οικονομία (video)

Σε συμφωνία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στις ευρωπαϊκές οικονομίες κατέληξε το Eurogrοup μετά από τις συνεχείς διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Μάριο Σεντένο με τους υπουργούς Οικονομικών της Ολλανδίας, της Ιταλίας τη Γερμανίας, της Ισπανίας και τη Γαλλίας προκειμένου να καμφθούν οι όποιες αντιδράσεις για να ξεμπλοκάρει η οικονομική στήριξη ύψους μισού τρισ. ευρώ .

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη στις 23 Απριλίου για να συζητήσουν την οικονομική απάντηση απέναντι στην κρίση του κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μία ημέρα αφού οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν να παράσχουν στήριξη ύψους μισού τρισεκ. ευρώ στις οικονομίες τους που έχουν πληγεί από την πανδημία.

I will call a videoconference with #EUCO members on April 23, 2020.

With @vonderleyen working on Roadmap & Action Plan to ensure the well-being of Europeans and bring #EU back to growth based on a green and digital strategy.

Statement

— Charles Michel (@eucopresident) April 10, 2020

Η συμφωνία

Ως προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποίηση ενός προσωρινού προγράμματος για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας, και ενεργοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), προσαρμοσμένης στις τρέχουσες υγειονομικές ανάγκες.

Στόχος αυτού του πακέτου μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 500 δισ. ευρώ, είναι η ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο περιορισμός της διόγκωσης της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ως προς την αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας, προβλέπεται η δρομολόγηση ενός ταμείου ανάκαμψης, με χρηματοδότησή του από «καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία», καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Οι διαπραγματεύσεις

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία προκειμένου να διατεθεί μισό τρισεκατομμύριο ευρώ για να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, που δέχονται βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού, άφησαν όμως ανοικτό τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη, την ώρα που όλα τα κράτη μέλη οδεύουν σε βαθιά ύφεση.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού η Γερμανία και η Γαλλία άσκησαν πίεση για να καταβληθεί τουλάχιστον εν μέρει η αντίσταση της Ολλανδίας, η οποία αξίωνε να υπάρξουν αυστηροί όροι στην κατεπείγουσα χρηματοδότηση με ευρωπαϊκές πιστώσεις στις κυβερνήσεις που τη χρειάζονται για να ξεπεράσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας και διαβεβαίωσαν την Ιταλία πως η ΕΕ θα δείξει αλληλεγγύη.

Μολαταύτα, η συμφωνία δεν αναφέρει ρητώς ότι θα εκδοθεί κοινό χρέος για να χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη – κάτι που ζητούν η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, αλλά αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την Αυστρία.

Παραπέμπεται στους ηγέτες των 27 η απόφαση για το εάν θα χρησιμοποιηθούν «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία», διατύπωση που αναγγέλλεται κι άλλες σκληρές και τεταμένες διαπραγματεύσεις.

«Τα προγράμματα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Ιδίως τώρα θα είναι δυνατόν για όλα τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η συμφωνία των υπουργών Οικονομικών του Eurogroup είναι ένα σημαντικό ορόσημο για μια κοινή και αλληλέγγυα ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού. Μόνο από κοινού μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση», σχολίασε μέσω τουίτερ για το χτεσινό Εurogroup η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.

— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 10, 2020

«Για πακέτο άνευ προηγουμένου για τη στήριξη του συστήματος υγείας, το ταμείο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες και τη δημιουργία ταμείου ανασυγκρότησης της οικονομίας» έκανε λόγο με ανάρτησή του στο twitter ο Ιταλός Πάολο Τζεντιλόνι.

— Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 9, 2020

Η αποτίμηση της συμφωνίας

Η απόφαση στην οποία κατέληξε, μέσα από συμβιβασμούς, το Eurogroup, θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο για ακόμη πιο φιλόδοξες- μελλοντικά- ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με άγρυπνο το «μάτι» στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορoνοϊού, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα. Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «ως μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπισθούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορoνοϊού» .

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όσο και για τη μεταγενέστερη ανάταξη των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Χρ. Σταϊκούρας: Ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (video)

Η συμφωνία αυτή, είπε τέλος ο κ. Σταϊκούρας, έρχεται να συμπληρώσει τις πολύ θετικές πρόσφατες αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών για δημοσιονομική ευελιξία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ενίσχυση της ρευστότητας.

#Eurogroup finally reached an agreement, through compromise.

— Christos Staikouras (@cstaikouras) April 9, 2020

Όπως τόνισε ο Μάριο Σεντένο η συμφωνία στηρίζεται σε τρεις άξονες: Πρώτον, τη στήριξη των εργαζομένων με την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων για την προστασία από την ανεργία με ένα πακέτο 100 δισ. ευρώ που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες – μέλη. Δεύτερον, τη στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, με δάνεια ύψους 200 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Eurogroup: Συμφωνία για άμεση διάθεση 540 δισ. ευρώ για τα πληγέντα κράτη-μέλη (video)

Τρίτον, τη στήριξη των κρατών – μελών με πιστωτικές γραμμές από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που αντιστοιχούν στο 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας., που συνολικά θα φθάνουν τα 240 δισ. ευρώ. Οι χώρες που θα χρησιμοποιήσουν τις πιστωτικές γραμμές θα υπόκεινται στη συνήθη εποπτεία των οικονομιών τους από την ΕΕ, ενώ ο μόνος όρος είναι ότι τα σχετικά ποσά θα πρέπει να διατεθούν μόνο για άμεσες και έμμεσες δαπάνες υγείας που σχετίζονται με τον κορονοϊό.

The #Eurogroup answered the call from our citizens for a Europe that protects.

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 10, 2020

Η συμφωνία που κλείστηκε στις Βρυξέλλες είναι «καλό μήνυμα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έτσι ξέρουν ότι τα κράτη της δρουν μαζί» και ότι «η ΕΕ λειτουργεί», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και χαρακτήρισε την κοινή αντίδραση στον αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία ως «μια σπουδαία μέρα για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

— Olaf Scholz (@OlafScholz) April 10, 2020

Ο Όλαφ Σολτς επισήμανε μέτρα όπως η «σθεναρή στήριξη στις επιχειρήσεις», η «σαφής υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες», δηλαδή η χρηματοδότηση των ταμείων ανεργίας ώστε να καλύπτουν μέρος των μισθών τους όσο τίθενται εν μέρει σε ανεργία, και ο δανεισμός «στα κράτη που το έχουν ανάγκη» μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν σε ένα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης για την κρίση του κορονοϊού, το οποίο σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό ανοίγει εμμέσως την πόρτα στην έκδοση κοινού χρέους και το οποίο χαρακτήρισε γαλλική επιτυχία.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 10, 2020

Η συμφωνία επετεύχθη μόνο αφού Γερμανία και Γαλλία ξεπέρασαν τις αντιδράσεις της Ολλανδίας στο σχέδιο για την κρίση κατά τη διάρκεια μαραθώνιων διαβουλεύσεων.

Η τελική συμφωνία αποφεύγει μια ξεκάθαρη αναφορά στην έκδοση κοινού χρέους, κάτι που αποτελούσε ανάθεμα για τους Ολλανδούς, αλλά ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε ότι υπάρχει εμμέσως.

Ο Λεμέρ δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες με τους εταίρους του στην ευρωζώνη ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν συνολικά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Το ήμισυ από αυτό το ποσό θα είναι διαθέσιμο βραχυπρόθεσμα και το υπόλοιπο θα προέλθει από ένα νέο κοινό ταμείο ανάκαμψης, το οποίο η Γαλλία έθεσε ως προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή της στο συνολικό πακέτο.

«Η συμφωνία του Eurogroup με την οποία υιοθετήσαμε ένα άνευ προηγουμένου πακέτο δημοσιονομικής πολιτικής μας φέρνει πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη απάντηση που χρειάζεται η Ευρώπη μετά την ισχυρή νομισματική πολιτική που εφαρμόζει ήδη η ΕΚΤ», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πάουλο Τζεντιλόνι, τονίζοντας την ανάγκη η ανάκαμψη της ΕΕ, την επόμενη ημέρα της κρίσης να γίνει χωρίς περαιτέρω αποκλίσεις των οικονομιών, ενδεχόμενο που θα αποτελούσε «κίνδυνο» δύσκολα αντιμετωπίσιμο.

«Οι κυβερνήσεις μας έβαλαν στο τραπέζι πολλά λεφτά- σχεδόν 3% του ΑΕΠ σε δημοσιονομικά μέτρα και 16% του ΑΕΠ σε εγγυήσεις- αλλά αυτές οι δεσμεύσεις συχνά αντανακλούν τον δημοσιονομικό χώρο των χωρών, παρά το μέγεθος των αναγκών τους. Αυτό περιέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των αποκλίσεων μεταξύ των οικονομιών, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Μολονότι ο Μπρουνό Λεμέρ όπως και ο υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι βλέπουν στη χθεσινή απόφαση το άνοιγμα του δρόμου για την έκδοση ευρωομολόγων, ο ολλανδός υπουργός Οικονομικών Βόπκε Χούξτρα διατράνωσε το ακριβώς αντίθετο.

«Εναντιωνόμαστε, και θα συνεχίσουμε να εναντιωνόμαστε, στα ευρωομόλογα. Θεωρούμε ότι αυτή η ιδέα δεν θα βοηθήσει ούτε την Ευρώπη, ούτε την Ολλανδία μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Χούξτρα μετά το πέρας του συμβουλίου των υπουργών.

