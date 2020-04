Προειδοποίηση ΠΟΥ κατά της πρόωρης χαλάρωσης των μέτρων-Φόβοι για «φονική επανεμφάνιση» της πανδημίας (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζει να εξαπλώνεται ο Covid-19, με πάνω από 1.622.000 κρούσματα κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη να έχουν καταγραφεί. Συνολικά 185 χώρες και περιοχές του πλανήτη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, 97.000 είναι οι νεκροί, ενώ 365.000 ασθενείς έχουν αναρρώσει. Μια πρόωρη χαλάρωση των μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει στη «φονική επανεμφάνιση» της πανδημίας, προειδοποιεί ο ΠΟΥ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα τις χώρες να είναι πολύ προσεκτικές σε ό,τι αφορά την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί για να αναχαιτιστεί ο ρυθμός διάδοσης του νέου κορονοϊού.

Ο ΠΟΥ θα ήθελε να δει μια χαλάρωση, όμως ταυτόχρονα μια πρόωρη κατάργηση των μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «φονική επανεμφάνιση» της πανδημίας, τόνισε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Όπως είπε, διαπιστώνεται μια «ευπρόσδεκτη επιβράδυνση» της επιδημίας σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες –την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία– αλλά ταυτόχρονα παρατηρείται μια «ανησυχητική επιτάχυνση» σε άλλες χώρες, φέρνοντας για παράδειγμα τη διάδοση στην κοινότητα σε 16 χώρες της Αφρικής.

Ανησυχητικό χαρακτήρισε επίσης το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 μέχρι και το 10% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

«Είμαστε τώρα στη φάση του πανικού επειδή υπάρχει αυτός ο επικίνδυνος αόρατος ιός που σπέρνει το χάος, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας», τόνισε ο Γκεμπρεγέσους.

«Καμία χώρα δεν είναι άτρωτη, καμία χώρα δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι έχει ισχυρό σύστημα υγείας», πρόσθεσε.

Just as health is not just the absence of disease, public health is not the absence of outbreaks. This is why we need universal health coverage — time to commit for #HealthForAll

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020

Αναφερόμενος εξάλλου στον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ικανοποιημένος που ο «φίλος του», όπως τον αποκάλεσε, δεν νοσηλεύεται πλέον στην εντατική και του ευχήθηκε τα καλύτερα.

Covid-19: Τι λέει ο ΠΟΥ για τον κορονοϊό στις επιφάνειες-Τι κάνουμε όταν ζούμε με τον ιό στο σπίτι μας-Οδηγίες για παιδιά και γονείς (video+upd)

Στην Ιταλία, κατά την διάρκεια των γιορτών του Πάσχα, οι έλεγχοι της αστυνομίας θα είναι ενισχυμένοι, ώστε να εμποδισθούν οι Ιταλοί να μετακινηθούν άνευ λόγου έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικών Λουτσιάνα Λαμοργκέζε.

«Το Πάσχα επίσης πρέπει να μείνουμε στο σπίτι για το καλό το δικό μας και των οικείων μας και για να επιτρέψουμε στην Ιταλία να ξαναξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν», δηλώνει η υπουργός Εσωτερικών σε συνέντευξή της στην Corriere della Sera.

«Όσοι δεν θα μπορούν να δικαιολογήσουν την μετακίνησή τους, θα υποστούν κυρώσεις» λέει η υπουργός.

Ο πάπας Φραγκίσκος τέλεσε τη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης των Καθολικών στην άδεια Βασιλική του Αγίου Πέτρου, πλέκοντας το εγκώμιο των γιατρών, νοσηλευτών και ιερέων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να βοηθήσουν τα θύματα του νέου κορονοϊού αποκαλώντας τους «άγιους της διπλανής πόρτας».

Στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου κατακλύζεται συνήθως από 10.000 ανθρώπους, καρδινάλιους, επισκόπους και απλούς πιστούς.

Il #Papa prostrato davanti al Crocifisso celebra la Passione in una Basilica #SanPietro deserta #venerdisanto pic.twitter.com/w3mCmAnL3U

— Serena Sartini (@serena_sartini) April 10, 2020

Σήμερα και λόγω των περιορισμών για τον νέο κορονοϊό, παρίσταντο μονάχα καμιά 20αριά άνθρωποι, ιερείς, μοναχές και μια χορωδία με μικρότερο αριθμό μουσικών. Όλοι τους τήρησαν τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Η τελετή μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση και το διαδίκτυο.

Ο Φραγκίσκος εξήρε εκείνους, περιλαμβανομένων ιερέων, που, όπως είπε, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να βοηθήσουν τα θύματα του κορονοϊού.

«Αυτές τις ημέρες περισσότεροι από 60 (ιερείς) πέθαναν εδώ στην Ιταλία, ενώ φρόντιζαν ασθενείς, στα νοσοκομεία» ανέφερε ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές είναι οι άγιοι της διπλανής πόρτας».

Στην Παναγία των Παρισίων τελέστηκε η λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής των Καθολικών ένα χρόνο από την πυρκαγιά και εν μέσω πανδημίας.

Η χώρα ετοιμάζεται να γιορτάσει το καθολικό Πάσχα σε καραντίνα, οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή να αποτρέψουν τις μετακινήσεις.

Οι θάνατοι και τα κρούσματα αυξάνονται, όπως στο αεροπλανοφόρο Charles-de-Gaulle με 50 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

350 Γάλλοι καλλιτέχνες αθλητές και δημοσιογράφοι τραγουδούν όλοι μαζί και λένε με τον δικό τους τρόπο «ευχαριστώ» στο νοσηλευτικό προσωπικό που με υπεράνθρωπες προσπάθειες παλεύει να νικήσει τον κορονοιό.

Νέα μείωση του αριθμού των θανάτων του τελευταίου 24ώρου καταγράφεται στην Ισπανία, με 605 νέους θανάτους , ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Watch: The coronavirus pandemic cancelled various Holy Week processions across Spain, but the faithful in Málaga kept Easter traditions alive by singing and shouting from their balconies

— Martin Campbell (@MartinC78571951) April 10, 2020

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων της επιδημίας Covid-19 ανέρχεται σε 15.238.

Easter lament.

In Spain’s virus lockdown, Christians are finding ways to mark Holy Week by hanging religious paintings from their windows, projecting images of traditional processions and dressing in outfits usually worn during the Easter season

Jose Jordan, Cesar Manso pic.twitter.com/xkuNcN1NiU

— AFP news agency (@AFP) April 10, 2020

Ο συνολικός ρυθμός των κρουσμάτων έφθασε τα 157.022 σήμερα, έναντι 152.446 χθες, που σημαίνει ότι κατά το τελευταίο 24ωρο 4.576 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην Ισπανία.

Μειώθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στην εντατική στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, χθες νοσηλεύονταν στην εντατική 17 λιγότεροι ασθενείς σε σύγκριση με την Τετάρτη. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μείωση των βαρέως νοσούντων αφότου ξέσπασε η πανδημία.

«Και αυτό είναι καλό», πρόσθεσε.

Χθες Πέμπτη καταγράφηκαν επίσης άλλοι 777 νεκροί στην Πολιτεία (από 799 την Τετάρτη) ενώ αυξήθηκε στους 290 (από 200) ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία. Την ίδια ώρα, πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν αν έχουν νοσήσει ή όχι, είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να διαθέτουν όλοι, σε λίγους μήνες στις ΗΠΑ.

Αυτό αποκάλυψε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος της χώρας ο οποίος είπε ότι το αναμενόμενο τεστ αντισωμάτων (το οποίο θα δώσει την πραγματική εικόνα της εξάπλωσης στην Αμερική) θα είναι έτοιμο σε τεράστιες ποσότητες σε περίπου μια εβδομάδα.

Στη Νέα Υόρκη, με εκτελεστική διαταγή ο κυβερνήτης έδωσε άδεια σε γραφεία κηδειών από άλλες πολιτείες να συνδράμουν στην διαχείριση του προβλήματος, καθώς ο αριθμός των νεκρών είναι πια τόσο μεγάλος που έχει μπλοκάρει το σύστημα.

Εκατόμβη θυμάτων στις ΗΠΑ-Συγκλονίζει η εικόνα της νήσου Χαρτ στη Ν.Υόρκη (Video)

Στους επίσημους αριθμούς των νεκρών που ανακοινώνουν τα Νοσοκομεία, δεν περιλαμβάνονται οι εκατοντάδες άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά στα σπίτια τους.

Η αμερικανική οικονομία μοιάζει να έχει πέσει σε «μαύρη» τρύπα ή να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, όπως αναφέρουν αναλυτές και ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει ειδική ομάδα κρούσης για την ανασυγκρότηση της.

16 πολιτείες ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα μείνουν κλειστά έως το καλοκαίρι και είναι ζήτημα χρόνου να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες.

Κάποιες πολιτείες επεξεργάζονται σενάρια για εξ αποστάσεως εκπαίδευση ακόμη και το φθινόπωρο, αν χρειαστεί.

«We have asked parishioners to follow the steps of the #HolyWeek from their homes.»

This #Easter2020, Latin America’s most famous re-enactment of Jesus’ crucifixion will be closed to the public for the 1st time in 177 years #EasterWeekend pic.twitter.com/3W0Xy4d0ET

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 10, 2020

Με ένα βίντεο στο twitter και μία σελφι η Μελάνια Τραμπ προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν μάσκα όταν βρίσκονται σε δημοσίους χώρους.

Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει το καλό παράδειγμα προειδοποιώντας ωστόσο πως η μάσκα δεν υποκαθιστά την απόσταση και την προσωπική υγιεινή ως μέσο προστασίας.

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn

— Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020

Στην πρώτη γραμμή μάχης εναντίον του κορονοϊού και ο Σον Πεν. Ο 59χρονος Αμερικανός σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό έκτακτης βοήθειας CORE προχώρησε στην οργάνωση και χρηματοδότηση 6500 δοκιμαστικών τεστ στο Λος Άντζελες προκειμένου να βοηθήσει και αυτός στον αγώνα κατά του ιού.

Actor Sean Penn reveals how the coronavirus pandemic has affected his family, friends and himself, as his NGO, CORE, helps run free drive-through COVID-19 testing sites in Los Angeles for those with qualifying symptoms pic.twitter.com/SUFbUnTD7W

— AP Entertainment (@APEntertainment) April 9, 2020

Η Αμερικανίδα αστροναύτισσα Τζέσικα Μέιρ θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη εβδομάδα, βρίσκοντας έναν πλανήτη κλονισμένο από την επιδημία του νέου κορονοϊού, αφού πέρασε σχεδόν 7 μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) κι ενώ θα πρέπει από την απομόνωση του διαστήματος να βρεθεί στην απομόνωση στο σπίτι της.

«Είναι αρκετά σουρεαλιστικό να βλέπουμε τι συμβαίνει στον πλανήτη από κάτω μας» λέει η 42χρονη αστροναύτισσα, σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε σήμερα με δημοσιογράφους, από τον ISS κι έχοντας στο πλευρό της τους συναδέλφους της Άντριου Μόργκαν και Κρις Κάσιντι (υπάρχουν επίσης 3 Ρώσοι στον Σταθμό).

And in an instant our crew has doubled! Welcome to @Space_Station Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin & Ivan Wagner! This also means Oleg, @AstroDrewMorgan and my time off the Earth is coming to an end, at least for now. We’ll be back on terra firma late next week. #Expedition62 pic.twitter.com/8yBXMzR74y

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 9, 2020

Στην Αυστρία, μειώνεται συνεχώς ο αριθμός «αναπαραγωγής» του κορονοϊού στη χώρα, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 13.492 και 6.064 είναι οι αποθεραπευμένοι.

Βόρεια Μακεδονία – Covid 19 : Σε απομόνωση στα σπίτια τους τέθηκαν οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας

Στα 31 ανέρχονται τα νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι κυπριακές αρχές.

Τα 31 νέα περιστατικά προέκυψαν μετά από 819 εργαστηριακές διαγνώσεις. Από αυτά, τα 15 εντοπίστηκαν μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών, το ένα αφορά πρόσωπο με ταξιδιωτικό ιστορικό και τα 15 πρόσωπα των οποίων το ιστορικό διερευνάται.

Συνολικά, στην Κύπρο καταγράφονται 595 περιστατικά, περιλαμβανομένων και των δέκα που εντοπίστηκαν στις Βρετανικές Βάσεις.

Η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε σήμερα να παρατείνει έως τις 5 Μαΐου τον κατ΄οίκον περιορισμό για να περιορίσει τη διασπορά του νέου κορονοϊού, που έχει προκαλέσει τον θάνατο 263 ανθρώπων και επίσημα έχει μολύνει περισσότερους από 6.000 στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ.

Στην Τουρκία η κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας διάρκειας δύο ημερών σε 31 επαρχίες, ανάμεσά τους η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και άλλες μεγάλες πόλεις, σε μια ενίσχυση των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, οι απαγορεύσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα τα μεσάνυχτα και θα λήξουν τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι θάνατοι εξαιτίας του ιού στη χώρα έφτασαν τους 1.006.

