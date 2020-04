Συμφώνησαν ότι διαφωνούν στο Eurogroup-Tην Πέμπτη η συνέχεια της τηλεδιάσκεψης

Μοιράσου το άρθρο:

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup με στόχο να βρεθεί κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού.

Έιχε προγραμματιστεί να γίνει συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί , ωστόσο, όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, «μετά από 16 ώρες συζητήσεων φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν έχουμε ακόμα μία».

«Στόχος μου παραμένει για ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τις επιπτώσεις του covid-19 (για να προστατεύσουμε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) αλλά και για ένα σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης» πρόσθεσε ο Μάριο Σεντένο στην ανάρτησή του.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet. I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu. My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

