Ναυάγιο με συνέχεια την Πέμπτη στο Eurogroup-Θα καλυφθούν οι διαφορές εκτιμά ο Χ. Σταϊκούρας(video)

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup με στόχο να βρεθεί κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού. Υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών της ευρωζώνης, παρά τη σημαντική πρόοδο, αλλά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν έως αύριο. Αυτό δήλωσε για την ολονύκτια συνεδρίαση του Eurogroup που διακόπηκε για να συνεχιστεί αύριο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Είχε προγραμματιστεί να γίνει συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί , ωστόσο, όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, «μετά από 16 ώρες συζητήσεων φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν έχουμε ακόμα μία».

«Στόχος μου παραμένει για ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τις επιπτώσεις του covid-19 (για να προστατεύσουμε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) αλλά και για ένα σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης» πρόσθεσε ο Μάριο Σεντένο στην ανάρτησή του.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet. I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu. My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα έχει ως εξής:

«Η συνεδρίαση του Eurogroup δεν κατέληξε σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τη μετέπειτα ανάταξη της οικονομίας. Υπάρχουν ακόμα διαφορές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καλυφθούν μέχρι αύριο».

Η συνεδρίαση του #Eurogroup δεν κατέληξε σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τη μετέπειτα ανάταξη της οικονομίας.

— Christos Staikouras (@cstaikouras) April 8, 2020

Ευχάριστη έκπληξη για τα ελληνικά ομόλογα

Ο Έλληνας υπουργός μετά την απόφαση της ΕΚΤ να κάνει δεκτά ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, σχολίασε ότι διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.

Μετά την σημερινή εξέλιξη ξεκίνησε ο χορός των δηλώσεων από του Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών Σόλτς και Λεμέρ καλούν όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων

Μετά την σημερινή εξέλιξη στο Eurogroup ξεκίνησε ο χορός των δηλώσεων από του Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών Σόλτς και Λεμέρ καλούν όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.



Après 16 heures de négociations, pas d’accord à l’#Eurogroupe sur la réponse économique à la crise du #coronavirus. Nous reprenons demain. Avec @OlafScholz, nous appelons tous les États européens à être à la hauteur des enjeux exceptionnels pour parvenir à un accord ambitieux.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 8, 2020

«Ύστερα από 16 ώρες διαπραγματεύσεων, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στο Eurogroup για την οικονομική απάντηση απέναντι στην κρίση του κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε αύριο. Με τον (υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας) Όλαφ Σολτς, καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών προκλήσεων και να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη συμφωνία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπρουνό Λεμέρ.

In dieser schweren Stunde muss #Europa eng zusammenstehen. Gemeinsam mit @BrunoLeMaire rufe ich deshalb alle Euroländer auf, sich einer Lösung dieser schwierigen Finanzfragen nicht zu verweigern und einen guten Kompromiss zu ermöglichen – für alle Bürgerinnen und Bürger #Corona.

— Olaf Scholz (@OlafScholz) April 8, 2020

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς ανέφερε σε ανάρτησή του : «Αυτή τη δύσκολη ώρα, η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη. Μαζί με τον (Γάλλο υπουργό Οικονομικών) Μπρουνό Λεμέρ, καλώ όλες τις χώρες της ευρωζώνης να μην αρνηθούν να επιλύσουν αυτά τα δύσκολα οικονομικά ζητήματα και να διευκολύνουν έναν καλό συμβιβασμό – για όλους τους πολίτες».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε τους υπουργούς Οικονομικών που συμμετέχουν στο Eurogroup ότι η ευρωζώνη μπορεί να χρειασθεί οικονομικά μέτρα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου ευρώ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η επιδημία Covid-19, δήλωσαν στο Reuters Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Ωστόσο η Γερμανία, η Ολλανδία και άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης εμφανίσθηκαν έτοιμες να υποστηρίξουν μέτρα ύψους μόλις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, δήλωσαν αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

H εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 10% αυτό το έτος, δεν ήταν αρκετή για να αμβλύνει τις διχογνωμίες των υπουργών Οικονομικών, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό κείμενο, κυρίως εξαιτίας της αντίστασης της Ολλανδίας, εκ μέρους του στρατοπέδου των βορείων, και της Ιταλίας εκ μέρους του νότου.

Η Ρώμη επεδίωκε μία περισσότερο φιλόδοξη συμφωνία με σαφείς αναφορές σε μελλοντική έκδοση κοινών ομολόγων, ενώ η Ολλανδία άσκησε πιέσεις για την επιβολή όρων στην χορήγηση οποιασδήποτε πιστωτικής γραμμής προς τις χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση.

Σκληρή στάση και απο την Ισπανία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο διάσπασης.Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει εάν δεν καταστεί εφικτή μια συμφωνία σε μια κοινή οικονομική απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού, προειδοποίησαν σήμερα Ισπανοί υπουργοί, αφού το μπλοκ απέτυχε να καταλήξει σε έκδοση κοινού χρέους με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μαρία Χεσούς Μοντέρο δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΕ εάν αυτή δεν ενεργήσει συλλογικά στην κρίση, την οποία η Ισπανίδα αξιωματούχος συνέκρινε με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με τα πεπραγμένα μέχρι σήμερα για τη στήριξη των οικονομιών, που σηκώνουν το βάρος από τα περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού, η ΕΕ έχει ήδη αναστείλει τους περιορισμούς για την κρατική βοήθεια και επέτρεψε στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες και το δημόσιο χρέος τους. Ωστόσο, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία λένε ότι αυτό δεν αρκεί και έχουν προβάλει τη συζήτηση για μεγαλύτερη στήριξη ως μία υπαρξιακή δοκιμασία αλληλεγγύης που μπορεί να διασπάσει την ΕΕ.

Οι άλλες προτάσεις που συζητούνται περιλαμβάνουν τις πιστωτικές γραμμές από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ύψους 2% του ΑΕΠ μίας χώρας ή 240 δισ. ευρώ συνολικά. Οι όροι για την πρόσβαση σε αυτές τις πιστωτικές γραμμές παραμένουν ένα αγκάθι. Μία άλλη επιλογή είναι η χορήγηση επιπλέον εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε αυτή να μπορεί να δανείσει επιπλέον 200 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις. Το τρίτο μέτρο είναι η στήριξη του σχεδίου της Κομισιόν για την άντληση 100 δισ. ευρώ από την αγορά έναντι εγγυήσεων 25 δισ. ευρώ από όλες τις κυβερνήσεις της Ένωσης για την επιδότηση μισθών, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να μειώνουν τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων τους αντί να τους απολύει. Η δημιουργία ενός έκτακτου ταμείου στήριξης για ιατρικές προμήθειες και υγειονομική περίθαλψη είναι μία ακόμη πρόταση, όπως και η γαλλική πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου αλληλεγγύης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της μακροπρόθεσμης ανάκαμψης.

Αν τελικά οι υπουργοί Οικονομικών συμφωνήσουν, η συνολική απάντηση από τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό πρόγραμμα στήριξης του κόσμου, ξεπερνώντας αυτό των ΗΠΑ, σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου

Αν τελικά οι υπουργοί Οικονομικών συμφωνήσουν, η συνολική απάντηση από τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό πρόγραμμα στήριξης του κόσμου, ξεπερνώντας αυτό των ΗΠΑ, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

