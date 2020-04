Ναυάγιο με συνέχεια την Πέμπτη στο Eurogroup-Θα καλυφθούν οι διαφορές εκτιμά ο Χ. Σταϊκούρας(video)

Μοιράσου το άρθρο:

Την Πέμπτη θα συνεχιστεί η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup με στόχο να βρεθεί κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού. Υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών της ευρωζώνης, παρά τη σημαντική πρόοδο, αλλά εκτιμάται ότι θα καλυφθούν έως αύριο. Αυτό δήλωσε για την ολονύκτια συνεδρίαση του Eurogroup που διακόπηκε για να συνεχιστεί αύριο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Είχε προγραμματιστεί να γίνει συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί , ωστόσο, όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, «μετά από 16 ώρες συζητήσεων φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν έχουμε ακόμα μία».

«Στόχος μου παραμένει για ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τις επιπτώσεις του covid-19 (για να προστατεύσουμε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) αλλά και για ένα σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης» πρόσθεσε ο Μάριο Σεντένο στην ανάρτησή του.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet. I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu. My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα έχει ως εξής:

«Η συνεδρίαση του Eurogroup δεν κατέληξε σε συμφωνία, παρά το γεγονός ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος πάνω σε ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και τη μετέπειτα ανάταξη της οικονομίας. Υπάρχουν ακόμα διαφορές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα καλυφθούν μέχρι αύριο».

— Christos Staikouras (@cstaikouras) April 8, 2020

Ευχάριστη έκπληξη για τα ελληνικά ομόλογα

Ο Έλληνας υπουργός μετά την απόφαση της ΕΚΤ να κάνει δεκτά ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, σχολίασε ότι διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.

Μετά την σημερινή εξέλιξη ξεκίνησε ο χορός των δηλώσεων από του Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών Σόλτς και Λεμέρ καλούν όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων

Μετά την σημερινή εξέλιξη στο Eurogroup ξεκίνησε ο χορός των δηλώσεων από του Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών Σόλτς και Λεμέρ καλούν όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων.



Après 16 heures de négociations, pas d’accord à l’#Eurogroupe sur la réponse économique à la crise du #coronavirus. Nous reprenons demain. Avec @OlafScholz, nous appelons tous les États européens à être à la hauteur des enjeux exceptionnels pour parvenir à un accord ambitieux.

— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 8, 2020

«Ύστερα από 16 ώρες διαπραγματεύσεων, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στο Eurogroup για την οικονομική απάντηση απέναντι στην κρίση του κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε αύριο. Με τον (υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας) Όλαφ Σολτς, καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικών προκλήσεων και να καταλήξουν σε μια φιλόδοξη συμφωνία», τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπρουνό Λεμέρ.

In dieser schweren Stunde muss #Europa eng zusammenstehen. Gemeinsam mit @BrunoLeMaire rufe ich deshalb alle Euroländer auf, sich einer Lösung dieser schwierigen Finanzfragen nicht zu verweigern und einen guten Kompromiss zu ermöglichen – für alle Bürgerinnen und Bürger #Corona.

— Olaf Scholz (@OlafScholz) April 8, 2020

Από την πλευρά του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς ανέφερε σε ανάρτησή του : «Αυτή τη δύσκολη ώρα, η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη. Μαζί με τον (Γάλλο υπουργό Οικονομικών) Μπρουνό Λεμέρ, καλώ όλες τις χώρες της ευρωζώνης να μην αρνηθούν να επιλύσουν αυτά τα δύσκολα οικονομικά ζητήματα και να διευκολύνουν έναν καλό συμβιβασμό – για όλους τους πολίτες».

