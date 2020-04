Μετ’εμποδίων η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup

Μοιράσου το άρθρο:

Μετ`εμποδίων διεξάγεται η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Eurogroup όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούν μέτρα αντιμετώπισης της οικονομική κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με καθυστέρηση και διακόπηκε περίπου στις 9 το βράδυ καθώς δεν είχε γίνει δυνατόν να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση.

Την μίνι-εμπλοκή στο κρίσιμο Eurogroup δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, στα κοινωνικά δίκτυα.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Έπεται συνέχεια…» ανακοίνωσε αρχικά μέσω twitter.

We have concluded the first round in today’s #Eurogroup. One hour break. More to come… pic.twitter.com/Hwb5Bvgnhl

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020

Σύμφωνα με νέα ενημέρωση του εκπροσώπου του προέδρου του Eurogroup,η συνεδρίαση θα συνεχιζόταν στις 23:00 η ώρα Βρυξελλών (00:00 ώρα Ελλάδος).

Now aiming to restart at 23h brussels time. Yep I know… We are working hard to come to a deal pic.twitter.com/tGVLoZiuRp

— LuisRego (@ljrego) April 7, 2020

Πριν ξεκινήσει η κρίσιμη συνεδρίαση, ο Μάριο Σεντένο κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορωνοϊού.

Νωρίτερα, το Reuters προϊδέαζε ως πιθανή μια συμφωνία για μέτρα άνω του μισού τρισ. ευρώ μεταξύ των ΥΠΟΙΚ της ευρωζώνης για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της επιδημίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, σημείωνε, ότι θα χρειασθούν περισσότερες συζητήσεις όσον αφορά τα σχέδια για κοινή έκδοση χρέους.

