Μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup- Στις 11:00 οι ανακοινώσεις

Σε ολονύχτιο θρίλερ εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup αναφορικά με τον «οδικό χάρτη» της Κομισιόν για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19.

Το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της, γνωστοποίησε ο Λουίς Ρέγκο, εκπρόσωπος του προέδρου του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των χωρών-μελών της Ευρωζώνης Μάριο Σεντένο.

Work towards an ambitious EU economic policy response to #COVID19 is well on track but not there yet. Press conference moved to 10am (brussels time) #Eurogroup. Good night

Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας)», έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Η τηλεδιάσκεψη διακόπηκε δυο φορές συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, και όπως ανακοινώθηκε, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 11 στο πρωί, ώρα Ελλάδος, από τους Κλάους Ρέγκλινγκ, Μάριο Σεντένο και Πάολο Τζεντιλόνι.

Πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, κάλεσε τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών να «αναλάβουν μια ξεκάθαρη δέσμευση υπέρ ενός συντονισμένου και μεγάλης κλίμακας σχεδίου ανάκαμψης» ως απάντηση στην πανδημία του κορονοϊού.

Την ίδια ώρα, σε δηλώσεις τους οι πρόεδροι των Κοινοβουλίων 6 ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας υπογράμμισαν ότι η Ε.E. πρέπει να απαντήσει γρήγορα στις ανάγκες των πολιτών της, κινητοποιώντας πόρους «χωρίς προηγούμενο» μπροστά στην πανδημία του COVID-19, που υπονομεύει τις δημοκρατίες της ηπείρου.

