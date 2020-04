ΕΚΤ:Δεκτά ως εγγύηση για παροχή ρευστότητας τα ελληνικά ομόλογα-Σταϊκούρας:Διευρύνονται οι πηγές χρηματοδότησης

Μοιράσου το άρθρο:

Ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες θα δέχεται κατ΄ εξαίρεση (καθόσον δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε Πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Με τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Χρήστος Σταϊκούρας.

Το συγκεκριμένο μέτρο είναι το δεύτερο κατά σειρά στοχευμένο μέτρο που λαμβάνει για την Ελλάδα η ΕΚΤ μετά την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγορών (PΕΕP ), για την βοήθεια των ελληνικών τραπεζών και την διατήρηση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.

Η ΕΚΤ υιοθετεί όπως αναφέρει η ίδια μια πρωτοφανή δέσμη μέτρων διασφάλισης προς να αμβλύνουν την ένταση των προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

H EKT με τις αποφάσεις της διευκολύνει την χορήγηση δανείων με εγγυήσεις, διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά για τη διάρκεια της πανδημίας και θα επανεξεταστούν, πριν από το τέλος του 2020.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της ΕΚΤ να αποδεχτεί τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία» αναφέρει στο λογαριασμό του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δρώντας αποφασιστικά και με ένα συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο, η Ελλάδα θα βγει ακόμα πιο δυνατή μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

We welcome the ECB’s decision to accept Greek government bonds as collateral in the Eurosystem, a move which will further boost liquidity in the economy. Acting decisively and with a concrete economic plan, Greece will come out even stronger through these challenging times.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 7, 2020

Χρ. Σταϊκούρας: Διευρύνονται οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών

Με τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ διευρύνονται σημαντικά οι πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύεται η ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ, επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ελληνικών ομολόγων, σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Η δήλωση του υπουργού:

«Με σημερινή απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επαναφέρει την παρέκκλιση (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ομολόγων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Υπενθυμίζεται ότι από το 2018 τα ελληνικά ομόλογα δεν γίνονταν αποδεκτά ως ενέχυρα, καθώς δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την προηγούμενη απόφαση της ΕΚΤ με την οποία τα ελληνικά ομόλογα θεωρούνται αποδεκτοί τίτλοι στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης λόγω πανδημίας (PEPP), διευρύνει σημαντικά τις πηγές χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών και κατ’ επέκταση ενισχύει την ικανότητά τους να στηρίξουν την πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις αποτιμήσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας. Με υπευθυνότητα, ενότητα και σχέδιο, δρώντας αποφασιστικά, θα βγούμε όρθιοι και δυνατοί από αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, με το λιγότερο ατομικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος, και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

