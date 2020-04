Covid-19:Iλιγγιώδης η ταχύτητα εξάπλωσης στις ΗΠΑ-Αντίστροφα κινείται στην Ευρώπη

Μοιράσου το άρθρο:

Καθώς η πανδημία του κορονοϊού σαρώνει τον πλανήτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί σήμερα ότι ο χρειάζονται σχεδόν 6 εκατομμύρια επιπλέον επαγγελματίες νοσοκόμες και νοσοκόμους. Στις ΗΠΑ επίκεντρο πλέον της εξάπλωσης η ταχύτητα της πανδημίας καταγράφει νέα ρεκόρ ενώ στην Ευρώπη διαπιστώνονται τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια μείωσης της ημερήσιας αύξησης κρουσμάτων και θανάτων από την πανδημία.

Οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι είναι η σπονδυλική στήλη των συστημάτων υγείας, υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζει σε μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, τη βαθιά ευγνωμοσύνη του, αλλά και τη στήριξή του στους εργαζόμενους της υγείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα καταγεγραμμένα κρούσματα παγκοσμίως φτάνουν το 1.330.000 ενώ πάνω από 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ο παγκόσμιος χάρτης εξάπλωσης του κορονοϊού

Η εντυπωσιακή είδηση που κυριαρχεί σε όλα τα πρακτορεία και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης είναι η εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σεντ Τόμας του Λονδίνου του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, και μεταφέρθηκε εκεί, καθώς επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Στο πόδι του ο υπουργός εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ.

«Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου βρίσκονται με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει να λαμβάνει φροντίδα στο νοσοκομείο», δήλωσε με tweet της η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι.

Ταχεία ανάρρωση στον Βρετανό πρωθυπουργό, ευχήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε εκ νέου την υποστήριξή του στον «φίλο» του Μπόρις Τζόνσον.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.150 θάνατοι από κορονοϊό μέσα σε 24 ώρες και ο συνολικός αριθμός των θανάτων έφτασε τους 10.783. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να βλέπει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν και άλλα θύματα, ο ίδιος, αλλά και άλλοι αξιωματούχοι, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι, θα εξετάζονται συχνά για την Covid-19.

Μείωση σημειώνουν τα κρούσματα στη Νέα Υόρκη, αυξάνονται όμως ανησυχητικά σε Ουάσιγκτον, Νέα Ορλεάνη και Ντιτρόιτ. Μερικοί ασθενείς που νοσηλεύονται για τραυματισμούς σε πλωτά νοσοκομεία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Η χώρα καταγράφει επισήμως πάνω από 366.000 κρούσματα μόλυνσης (αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30.000 το προηγούμενο 24ωρο. Στο γειτονικό Μεξικό κατέγραψαν 31 νέους θανάτους ασθενών και τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό μέχρι σήμερα. Ο υφυπουργός Υγείας Ούγο Λόπες-Γκατέλ τόνισε πως θα χρειαστεί να γίνουν εσπευσμένα προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να αντιμετωπιστεί η κρίση.Οι μεξικανικές αρχές κατέγραψαν 296 νέα κρούσματα μόλυνσης, γεγονός που αύξησε το σύνολο των ασθενών στη χώρα σε 2.439.

Στο γειτονικό Μεξικό κατέγραψαν 31 νέους θανάτους ασθενών και τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό μέχρι σήμερα. Ο υφυπουργός Υγείας Ούγο Λόπες-Γκατέλ τόνισε πως θα χρειαστεί να γίνουν εσπευσμένα προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Αντίθετη πορεία φαίνεται να ακολουθεί η καμπύλη της πανδημίας στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δραματική είναι η εικόνα στην Αμερική ενώ στην Ευρώπη και ειδικότερα σε Ισπανία και Ιταλία οι αριθμοί μειώνονται ανοίγοντας παράθυρο αισιοδοξίας.

Στην Ισπανία, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 4.273 νέα κρούσματα και 637 θύματα, ενώ στην Ιταλία είχαμε 636 θανάτους μέσα σε 24 ώρες, ενώ στο σύνολο φτάνουν τις 16.523. Αντίθετα, στη Γαλλία παρατηρήθηκε ρεκόρ θανάτων σε μία ημέρα καθώς ανακοινώθηκαν 833 νέα θύματα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ξεπερνά τις 8.900.

Στη Γερμανία τις προηγούμενες 24 ώρες, άλλοι 173 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 1.607 στη χώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει και αναρτά σε ειδικό ιστότοπο το Robert Koch-Institut, που ειδικεύεται στις μεταδοτικές ασθένειες.

Σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup και «απολύτως υπέρ» της έκδοσης «κορονο-ομολόγων», τα οποία όμως θα συνδέονται με πολιτικούς όρους, δηλώνει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) Άνχελ Γκουρία.

«Η κοινή ανάληψη κινδύνου είναι το επόμενο απαραίτητο βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η κρίση του κορονοϊού έφερε τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμέτωπα με το ερώτημα αν είναι έτοιμα για περισσότερη Ευρώπη», δηλώνει ο κ. Γκουρία επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα το θεωρούσε λογικό εάν αυτή η μορφή βοήθειας συνδεόταν με πολιτικούς όρους.

Τις εισηγήσεις για έκδοση ευρωπαϊκών «κορονο-ομολόγων» απορρίπτει εκ νέου ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και πρώην υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ενώ χαιρετίζει τις αποφάσεις σχετικά με την χαλάρωση των όρων για το χρέος.

Στο μεταξύ η οικονομική δυσπραγία εξαπλώνεται. Η αεροπορική κοινοπραξία Air France-KLM σύμφωνα με την εκτελεστική διευθύντρια Αν Ριγκέιλ, προσθέτοντας ότι η διάθεση κρατικής βοήθειας από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ολλανδίας θα απαιτηθεί σύντομα, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της αεροπορικής εταιρίας. Ήδη στελέχη διεξάγουν συνομιλίες με τις δύο κυβερνήσεις, η καθεμιά από τις οποίες, διαθέτει ποσοστό 14% του μετοχικού πακέτου της αεροπορικής κοινοπραξίας.

Κανένας νέος θάνατος εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην ηπειρωτική Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας, τρεις μήνες μετά τον πρώτο θάνατο που καταγραφόταν στη χώρα εξαιτίας της ασθένειας COVID-19.Έκτοτε, 3.331 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια, στην ηπειρωτική Κίνα. Η Γουχάν, σε καραντίνα απο την 23η Ιανουαρίου, θα δει τα μέτρα περιορισμού της να αίρονται αύριο Τετάρτη, όταν πλέον οι υγιείς καταρχήν θα αποκτήσουν ξανά τη δυνατότητα να βγαίνουν από αυτό το αστικό κέντρο των 11 εκατομμυρίων κατοίκων.

Προσωρινή απαγόρευση εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών και ορισμένων κρατών μελών της στην Βουλγαρία. Η απαγόρευση ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών και για τα άτομα που φθάνουν στη Βουλγαρία από τα ακόλουθα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, Βέλγιο, Ισλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ελβετία. Υπάρχει ένας κατάλογος εξαιρέσεων από την απαγόρευση, που αφορά –μεταξύ άλλων- σε Βούλγαρους υπηκόους και τις οικογένειές τους, διπλωμάτες και γιατρούς.

Η διέλευση μέσω της Βουλγαρίας επιτρέπεται, υπό ορισμένους όρους, για υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν μακροπρόθεσμα στην Ε.Ε. και υπηκόους του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας και της Τουρκίας που επιστρέφουν στη χώρα διαμονής τους.

