Προς αναζήτηση συμβιβασμού στο σημερινό Eurogroup για το πακέτο μέτρων

Το σημερινό Eurogroup θα είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης που οι τεχνοκράτες αντιμετωπίζουν τόσο πιεστικά το διακύβευμα της αλληλεγγύης.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, με σημερινή του τοποθέτηση εκτίμησε ότι απαιτείται μια κίνηση-καταλύτης, που θα προσφέρει ισχυρή ένεση ρευστότητας, με την έκδοση ενός κοινού ευρωπαϊκού αξιογράφου, που θα χρηματοδοτεί τις ανάγκες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ανάκαμψη της επόμενης μέρας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οδικού χάρτη.

Προσώρας, προδιαγράφεται η τάση της πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων, με ενίσχυση της ρευστότητας μέσω και της κεφαλαιακής δύναμης πυρός που διαθέτει ο ESM.

Μια πρώτη σχηματική διατύπωση μας δίνει η διαπίστωση των Μισέλ, Φον Ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Σεντένο μετά τη χθεσινοβραδινή τους τηλεδιάσκεψη πως ‘υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλληλεγγύης μέσα από τα υφιστάμενα μέσα και τα θεσμικά όργανα’.

Με γνώμονα αυτό το πνεύμα, οι Σαρλ Μισέλ, Κριστίν Λαγκάρντ και Μάριο Σεντένο καλούν όλα τα μέλη του Eurogroup «να εξετάσουν όλα τα δυνατά μέσα με επινοητικό και εποικοδομητικό τρόπο».

Οι επικεφαλής των θεσμών, που διαχειρίζονται την οικονομική πλευρά της υγειονομικής κρίσης, υποστηρίζουν την ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των υπαρχόντων εργαλείων και ετοιμότητας για να γίνουν περισσότερα.

Στην κοινή δήλωση τους επισημαίνουν ότι “ο προϋπολογισμός της Ένωσης, η Ενιαία Αγορά και οι επενδύσεις, ιδίως μέσω της «Πράσινης Συμφωνίας» και του ‘ψηφιακού μετασχηματισμού’, αποτελούν μέρος της απάντησης», για οικονομική οικονομική ανάκαμψη σε όλα τα κράτη μέλη όσο το δυνατόν ταχύτερη και ισχυρότερη’.

Και καλούν τα μέλη της Ευρωομάδας να απαντήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάζοντας όλα τα δυνατά μέσα με επινοητικό και εποικοδομητικό τρόπο’.

This is no time for business-as-usual politics. We must show our citizens that Europe protects them. We must stand tall.

Συνεπώς, υπάρχουν προσδοκίες για να ακούσουμε προτάσεις ανάκαμψης με ρεαλιστικές παραδοχές αλλά χωρίς ακόμη να έχουμε μπει στη μεταπολεμική οικονομική συνταγή του λεγόμενου ‘helicopter money’. Που με σύγχρονους όρους θα το λέγαμε ένα ανοικτό ευρωομόλογο μακροπρόθεσμης λήξης.

Ενθαρρυντική η δήλωση του Μάριο Σεντένο ότι στο Eurogroup «είναι έτοιμοι να αποσυνδέσουν την πιστωτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας από τη λογική της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης”.

Kάτι που σημαίνει ότι όποιοι όροι υπάρξουν στην παροχή στήριξης από τον ESM πρέπει να σχετίζονται με τον τρόπο που δαπανώνται τα χρήματα για την καταπολέμηση του ιού και του αντίκτυπου στην Οικονομία, χωρίς να συνδεθεί – όπως ο ίδιος δήλωσε – μία κρίση πανδημίας με ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ή μία μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Πρακτικά, ο σημερινός στόχος – παρά τις πολλές ιδέες που τοποθετούνται στο τραπέζι – μοιάζει να είναι η πρόταση για αύξηση της ρευστότητας στις αγορές με συμπληρωματικά χρήματα ή εγγυήσεις του ESM, χωρίς ασφυκτικούς όρους.

Η τελική απόφαση της απάντησης σε αυτή τη φάση θα ληφθεί από τους ηγέτες στην επομένη τηλεδιάσκεψή τους.

Γερμανία και την Ολλανδία απέρριψαν την πρόταση εννιά χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, για την έκδοση κορονο-ομολόγων, ο συμβιβασμός εντοπίζεται τώρα στην αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από υφιστάμενους θεσμούς – τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η χρηματοδότηση από τους θεσμούς αυτούς στις χώρες – μέλη θα γίνει με πολύ χαμηλό κόστος, καθώς μπορούν να αντλούν φθηνό χρήμα από τις αγορές λόγω του υψηλού αξιόχρεου που έχουν).

Τηλεδιάσκεψη κυβερνητικών στελεχών υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Τηλεδιάσκεψη ενόψει της απογευματινής συνεδρίασης του Eurogroup είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσου, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου. Πέτσα, του διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη, του επικεφαλής του ΣΟΕ κι εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΕuroWorking Group Μιxάλη Αργυρού και της διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη συνεδρίαση του Eurogroup υποστηρίζοντας τη θέση που έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για κοινή έκδοση ομολόγων ως έκφραση αλληλεγγύης προς τις χώρες που πλήττονται περισσότερο και σε υποστήριξη ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος.

Μάλιστα οι κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως πρόκειται για «στήριξη ικανή να πείσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις αγορές ότι η Ευρώπη έχει τη βούληση και τα μέσα να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία των κρατών-μελών της».

Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Κομισιόν για ένα πρόγραμμα στήριξης της εργασίας και των ανέργων καθώς και την πρόταση για ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank). Όσον αφορά τον ESM η χώρα μας θα προσέλθει στη συνεδρίαση με τη σταθερή της θέση πως μια λύση θα πρέπει να είναι κοινή και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας συγκυρίας. Όπως πολλές φορές έχει διατυπωθεί, η θέση της Ελλάδας είναι ότι «η ΕΕ σε αυτή την κρίση πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη».

Πως διαμορφώνονται οι ισορροπίες

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προσέρχεται στην αποψινή τηλεδιάσκεψη θεωρώντας ότι απαιτείται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια κίνηση – καταλύτης, που θα προσφέρει ισχυρή ένεση ρευστότητας στις εθνικές και την ευρωπαϊκή οικονομία, με την έκδοση ενός κοινού ευρωπαϊκού αξιογράφου, το οποίο θα χρηματοδοτεί- μέσω πιθανόν ενός ταμείου αλληλεγγύης- τις ανάγκες για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ανάκαμψη της επόμενης μέρας.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς σε συνέντευξή του στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης, επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην έκδοση «κορονο-ομολόγων» .

Απορριπτικός εκ νέου και ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και πρώην υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος χαιρετίζει τις αποφάσεις σχετικά με την χαλάρωση των όρων για το χρέος.

Εκφράζει ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι το αποψινό Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξει σε συμφωνία για τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Τελείως διαφορετική άποψη έχει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία. «Η κοινή ανάληψη κινδύνου είναι το επόμενο απαραίτητο βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η κρίση του κορονοϊού έφερε τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμέτωπα με το ερώτημα αν είναι έτοιμα για περισσότερη Ευρώπη», δηλώνει ο κ. Γκουρία στην Süddeutsche Zeitung (έκδοση Τρίτης), επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα το θεωρούσε λογικό εάν αυτή η μορφή βοήθειας συνδεόταν με πολιτικούς όρους.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας (IW) της Κολωνίας Μίχαελ Χιούτερ θεωρεί ότι η απόρριψη της έκδοσης ομόλογων κορονοϊού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση «δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Πρόκειται για πακέτα βοήθειας κατά της κρίσης που χρειάζονται όλες οι χώρες. Επομένως καμία χώρα δεν πρέπει να επιλέξει μεταξύ της δημοσιονομικής σταθερότητας και της σωτηρίας ανθρώπινων ζωών, αλλά πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κρίσης», δήλωσε ο οικονομολόγος.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ανταπόκριση: Γ. Συριόπουλος

