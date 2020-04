Κανένας θάνατος στην ηπειρωτική Κίνα, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της επιδημίας

Μοιράσου το άρθρο:

Δεν υπήρξε καταγραφή νέου θανάτου εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην ηπειρωτική Κίνα, για πρώτη φορά έπειτα από τρεις μήνες.

Ο ασιατικός γίγαντας, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2 στα τέλη του 2019, είχε ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο την 11η Ιανουαρίου. Έκτοτε, 3.331 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο ιός, στην ηπειρωτική Κίνα.

Αν και ξεπερνούσε τους 100 κάθε 24ωρο τον Φεβρουάριο, ο καθημερινός αριθμός των νέων θανάτων άρχισε να κατεβαίνει σταδιακά, για να μειωθεί σε μόλις έναν θάνατο την Κυριακή, όπως ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα, και να φθάσει στο μηδέν χθες, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή (το υπουργείο) Υγείας σήμερα.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης στην κοινότητα επίσης καταγράφει σταθερή μείωση από τις αρχές του Μαρτίου, όμως η Κίνα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων που αποκαλεί «εισαγόμενα» — πρόκειται για ασθενείς που ταξιδεύουν προς τη χώρα έχοντας μολυνθεί στο εξωτερικό. Οι περιπτώσεις αυτές πλησιάζουν αθροιστικά τις χίλιες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εντοπίστηκαν 32 νέα κρούσματα μόλυνσης, όλα «εισαγόμενα», σύμφωνα με τις αρχές, που εντόπισαν άλλες 30 περιπτώσεις ασυμπτωματικών ασθενών, με το σύνολό τους να ανέρχεται έτσι σε 1.033.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, τα κρούσματα μόλυνσης και οι θάνατοι έχουν καταγραφεί στην Γουχάν, τη μητρόπολη της κεντρικής Κίνας όπου έκανε την εμφάνισή του ο ιός την περασμένη χρονιά πριν αρχίσει να εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη — έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα τη ζωή σε πάνω από 70.000 ανθρώπους.

Η Γουχάν, σε καραντίνα την 23η Ιανουαρίου, θα δει τα μέτρα περιορισμού της να αίρονται αύριο Τετάρτη, όταν πλέον οι υγιείς καταρχήν θα αποκτήσουν ξανά τη δυνατότητα να βγαίνουν από αυτό το αστικό κέντρο των 11 εκατομμυρίων κατοίκων.

