Ξεπέρασαν τους 30.000 οι θάνατοι στην Ευρώπη- Συγκλονιστικές εικόνες από τις ΗΠΑ (video)

Σε 43.00 θανάτους και 880.000 ανέρχεται ο μέχρις στιγμής παγκόσμιος απολογισμός ενώ στην Ευρώπη τα θύματα ξεπέρασαν τις 30.000. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα η Ισπανία χάνει 800 και πλέον ανθρώπους και με 9.000 θανάτους ακολουθεί την Ιταλία που επιβεβαιώνει 12.428 θανάτους.Έπεται η Γαλλία με 3.523.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταγράψει περισσότερα κρούσματα από κάθε άλλη χώρα -πάνω από 185.400 ενώ την Τρίτη το πρωί οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 4.000, όπως μεταδίδει από τη Νέα Υόρκη ο Αλέξανδρος Μόρντουντακ. Η αβεβαιότητα και ο φόβος κυριαρχούν, ενώ σοκάρουν οι εικόνες μεταφοράς των σορών «χωρίς επαφή με ανθρώπινα χέρια».

«Είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω από τον ιό, κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, την ώρα που ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι οι θάνατοι πιθανόν να φτάσουν τις 100 με 200 χιλιάδες.

Το στρατηγικό απόθεμα προστατευτικού εξοπλισμού για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης έχει σχεδόν εξαντληθεί, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ενώ το αντέκρουσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως το υλικό μεταφέρεται απευθείας σε αυτούς που το χρειάζονται.

Αλλά και στην Τουρκία, επιστήμονες προειδοποιούν ότι «η ορμή του κορονοϊού είναι η ταχύτερη στον κόσμο». Η κατάσταση δείχνει εξαιρετικά κρίσιμη στη γειτονική χώρα όπου παρατηρείται απότομη αύξηση των κρουσμάτων και θανάτων, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, όπως μεταδίδει η Αριάνα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη οι θάνατοι ανέρχονται σε 214 και μόνο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 13.531. 21 τουρκικές πόλεις έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Κομισιόν: «Σύστημα Στήριξης Κλινικής Διαχείρισης της νόσου»

Με στόχο τη βοήθεια στους ιατρούς των νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν την έκτακτη ανάγκη του κορωνοϊού σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το “Σύστημα Στήριξης Κλινικής Διαχείρισης της νόσου COVID-19”. Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης μεταξύ των νοσοκομείων αναφοράς για τον κορονοϊό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε οι γιατροί να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να ανταλλάσσουν απόψεις για τον τρόπο αντιμετώπισης σοβαρών και πολύπλοκων περιπτώσεων, όπως μεταδίδει ο Γιώργος Συριόπουλος.

Συγκλονίζει ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία. 9.000 οι θάνατοι και πάνω από 100.000 τα κρούσματα από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ο ιός παραμένει ζωντανός στο σώμα όσων νόσησαν, ακόμη και 8 μέρες αφότου εξαφανιστούν τα συμπτώματα, συνεπώς μπορούν να τον μεταδώσουν σε άλλους, μεταδίδει η Δώρα Μακρή από τη Μαδρίτη.

Στην Ιταλία, η καμπύλη μετάδοσης δείχνει να ομαλοποιείται και ο ρυθμός μετάδοσης του κορονοϊού συνεχίζει να είναι χαμηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη βδομάδα. Ωστόσο οι θάνατοι ανέρχονται σε 837 το τελευταίο 24ωρο. 12.400 συνολικά, ο απολογισμός, όπως μεταδίδει ο Κρίστιαν Μαυρής.

Στη Γαλλία, μετά το νέο ρεκόρ θανάτων, οι ΜΕΘ έχουν ξεπεράσει τα όριά τους. Μέσα σ`αυτό το κλίμα, ο υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε ότι δεν φεύγει κανένας διακοπές το Πάσχα, κατα τη διάρκεια καραντίνας. Από το Παρίσι μεταδίδει η Θωμαϊς Παπαϊωάννου.

«Μας στέλνουν στον θάνατο με γυμνά χέρια»,

καταγγέλλει το υγειονομικό προσωπικό μπροστά στην έλλειψη προστασίας στην Ρουμανία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπου ο αριθμός των θανάτων έφθασε σήμερα τους 85. Ορισμένοι υπογράφουν διαμαρτυρίες, άλλοι στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν την οργή τους και άλλοι – μερικές δεκάδες μέχρι σήμερα- παραιτούνται. Στα 2.450 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην χώρα, τα 300 αφορούν μέλη του υγειονομικού προσωπικού.

Στη Βρετανία, ο αριθμός των θανάτων είναι 1824, δηλαδή έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες 24 ώρες, με ένα 13χρονο αγόρι να είναι το νεαρότερο θύμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο ημέρες νωρίτερα στο ανατολικό Λονδίνο απεβίωσε 19χρονος χωρίς υποκείμενο νόσημα, υπενθυμίζει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Ευδοξία Λυμπέρη.

Στη Γερμανία, οι θάνατοι ανέρχονται σε 732 και τα κρούσματα ξεπερνούν τις 67.000. Σύσκεψη με τους τοπικούς πρωθυπουργούς συγκάλεσε η Άνγκελα Μέρκελ, ενώ εκτιμάται ότι οι δυσμενείς εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για άρση των μέτρων. ¨οπως ενημερώνει από το Βερολίνο ο Γιώργος Παππάς, συνεχείς είναι οι προειδοποιήσεις για δραματική συρρίκνωση της οικονομίας.

Υπέρ της έκδοσης ευρωπαϊκού κορονο-ομολόγου τάσσονται οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες, προκρίνοντας ταυτόχρονα το ΕυρωπαΙκό Ταμείο ESM, χωρίς αυστηρούς όρους.

Στο Βέλγιο, τα κρούσματα έφτασαν τις 14.000 και οι ειδικοί παρατηρούν επιβράδυνση της εξάπλωσης. 5000 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 1088 στην εντατική. 2100 άνθρωποι θεραπεύτηκαν, αλλά ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε στους 828.

Στην Ολλανδία, ο Μαρκ Ρούττε ανακοίνωσε παράταση των ειδικών μέτρων μέχρι τις 28 Απριλίου αναφέροντας πως ‘η εικόνα στα νοσοκομεία και τις μονάδες της εντατικής δεν αφήνει καμία άλλη επιλογή’, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω παράταση, χωρίς ωστόσο να επιβληθούν επιπλέον μέτρα, από όσα προβλέπει το λεγόμενο ‘έξυπνο κλείδωμα’. Η διασπορά είναι μεγάλη και οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1000, ενώ τα καταγεγραμμένα κρούσματα έχουν φτάσει τις 13000.

Κίνα: Τράπεζα δεδομένων στις μέχρι πρότινος εστίες

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας άρχισαν από σήμερα να δημοσιοποιούν δεδομένα για τα ασυμπτωματικά κρούσματα μόλυνσης από τον κορωνοϊό, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να καθησυχάσουν την κοινή γνώμη, που φοβάται ότι η επιδημία θα αρχίσει να εξαπλώνεται ξανά, από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν πως είναι φορείς.

Αυτό εγείρει ανησυχίες για το ενδεχόμενο χιλιάδες άνθρωποι που αγνοούν πως είναι φορείς του ιού να αρχίσουν να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν υποβληθεί σε τεστ.

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των γνωστών ασυμπτωματικών φορέων παρέμενε απόρρητος δεν συμπεριλαμβανόταν στα επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιεί η Εθνική Επιτροπή Υγείας.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε στο μετξύ, ότι έχει λάβει αιτήματα από 121 χώρες για να τις βοηθήσει με τα τεστ του κορονοϊού. Στα διαγνωστικά τεστ, που έγιναν μαζικά στη Νότια Κορέα σε συνδυασμό με την εντατική ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων, πιστώνεται ότι συνέβαλαν στην επιβράδυνση της διάδοσης του κορονοϊού στη χώρα, η οποία είχε κάποτε τα περισσότερα κρούσματα μετά την Κίνα.

ΟΗΕ-ΠΟΕ: Υπαρκτός ο κίνδυνος παγκόσμιας διατροφικής κρίσης

Τον κώδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει κίνδυνος «διατροφικής έλλειψης» στην παγκόσμια αγορά λόγω των διαταράξεων που συνδέονται με την COVID-19 στο παγκόσμιο εμπόριο και στις αλυσίδες εφοδιασμού σε τρόφιμα, κρούουν οι πρόεδροι δύο υπηρεσιών του ΟΗΕ και του ΠΟΕ.

«Οι αβεβαιότητες που συνδέονται με τη διαθεσιμότητα των τροφίμων μπορούν να προκαλέσουν ένα κύμα περιορισμών στις εξαγωγές», με αποτέλεσμα μια «έλλειψη στην παγκόσμια αγορά», δηλώνουν σε ένα σπάνιο κοινό ανακοινωθέν ο Κινέζος Κου Ντονγζιού, που διευθύνει την Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO), ο Αιθίοπας Τέντρος Αμπχανόμ Γκεμπρεγεσούς, γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ο Βραζιλιάνος Ρομπέρτου Αζεβέδου, διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).Οι τρεις οργανισμοί ανησυχούν ιδιαίτερα για την «επιβράδυνση της κυκλοφορίας εργαζομένων της αγροτοδιατροφικής βιομηχανίας» που μπλοκάρουν πολλούς αγροτικούς τομείς δυτικών χωρών, και για τις «καθυστερήσεις στα σύνορα» των εμπορευματοκιβωτίων που προκαλούν «αναταραχές στα φθαρτά προϊόντα και αύξηση της διατροφικής σπατάλης».

