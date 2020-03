Covid-19: Οικονομική κάμψη μεγαλύτερη από εκείνη του 2008 προβλέπει ο ΠΟΕ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου προβλέπει ότι η οικονομική κάμψη και οι απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-2 θα είναι χειρότερη από την ύφεση του 2008.

«Οι πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν μια οικονομική κάμψη και απώλειες θέσεων εργασίας χειρότερες από εκείνες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης πριν από δώδεκα χρόνια», ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ρομπέρτο Ασεβέδο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΠΟΕ.

In the face of the #COVID19 pandemic, @WTODGAzevedo says keeping trade open and investments flowing will help ensure shelves are stocked at affordable prices. This will also be important for rapid economic recovery. Find the WTO’s dedicated COVID19 page : pic.twitter.com/x9EfEAn9Za

— WTO (@wto) March 25, 2020