Η πρεσβεία στο Λονδίνο για τους ‘Ελληνες εγκλωβισμένους σε βρετανικό αεροδρόμιο (video)

Για τους εγκλωβισμένους Έλληνες σε αεροδρόμιο του Λονδίνου, μίλησε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο έβγαλε σχετική ανακοίνωση. Ο κ. Πέτσας δήλωσε πως πρόκειται για εγκληματική ανευθυνότητα της αεροπορικής εταιρείας ενώ γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι έχουν απαγορευτεί οι πτήσεις από τις έξι το πρωί της προηγούμενης ημέρας. «Οι σχετικές οδηγίες είχαν δοθεί, η επικοινωνία είχε υπάρξει. Παραπέμπω και στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χθες το βράδυ. Θα κινηθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Εξωτερικών για επαναπατρισμό τους».

Η ελληνική πρεσβεία ενημερώνει τους πολίτες που έχουν μείνει στο αεροδρόμιο Stansted, λόγω μη πραγματοποίησης πτήσεων αεροπορικής εταιρείας, ως ακολούθως:

1) Η μη πραγματοποίηση των δύο δρομολογίων οφείλεται στην απαγόρευση πτήσεων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου που είναι σε ισχύ, γεγονός που γνώριζαν όλες οι εταιρείες με ΝΟΤΑΜ που τους κοινοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

2) Οι πολίτες που παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχουν άλλο τρόπο να επιστρέψουν, θα πρέπει να επιστρέψουν στις πόλεις διαμονής τους και από αύριο (Πέμπτη) να εγγραφούν στην κατάσταση των αιτούντων επαναπατρισμό προσώπων που λειτουργεί ηλεκτρονικά, με μέριμνα της Πρεσβείας, στο σύνδεσμο:

Ο επαναπατρισμός των ανωτέρω πολιτών θα αποφασισθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και βάσει του προγραμματισμού και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

3) Άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες ή δεν έχουν δυνατότητα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πρεσβεία και εκ των πραγμάτων να υποβάλουν αίτημα προτεραιότητας κατά την διαδικασία επαναπατρισμού.

4) Η Πρεσβεία επαναλαμβάνει την έκκληση για άμεση αποχώρηση των επιβατών από το αεροδρόμιο Stansted, καθώς η παραμονή τους εκεί δεν επισπεύδει την διευθέτηση του προβλήματος, είναι παράτυπη και εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία για συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί του θέματος στα:

– [email protected] / [email protected]

– +44(0)2073135600 (εργάσιμες ώρες και ημέρες)

– +44(0)7795961519 (λειτουργεί μόνο εκτός ωρών εργασίας)

Για 35 ‘Ελληνες εγκλωβισμένους μαζί του έκανε λόγο, μιλώντας ζωντανά στην ΕΡΤ, ο φοιτητής ‘Αγγελος Βρύνας, που σπουδάζει ιατρική στο Λονδίνο.

Η προγραμματισμένη γπτήση για τις 11.55 χθες ακυρώθηκε ξαφνικά, κι ενώ έγινε rebooking για 12.15 , οι βρετανικές αερογραμμές British airways ακύρωσαν ξανά.

Κάποιοι κοιμήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, άλλοι πλήρωσαν υπέρογκα ποσά για διαμονή σε μία χώρα που βρίσκεται σε εθνική καραντίνα (lockdown) , δήλωσε ο Έλληνας τονίζοντας ότι σε χειρότερη θέση είναι οι συμπατριώτες του πραγματοποιούσαν εκεί ενδιάμεση στάση.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν την ίδια ώρα εκτάκτως ότι παγώνουν μέχρι τέλος Απριλίου, όλες οι πτήσεις στο City του Λονδίνου.

BREAKING: London City Airport has temporarily suspended all commercial and private flights until the end of April during the #coronavirus outbreak.

For the latest on #COVID19, head here: pic.twitter.com/lmyM6H10zn

— Sky News (@SkyNews) March 25, 2020