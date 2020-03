Έλεγχοι στο αεροδρόμιο Σκιάθου για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού

Μοιράσου το άρθρο:

Σε συνέχεια της συνεργασίας του Δήμου Σκιάθου με τον Διευθυντή του αεροδρομίου Στέφανο Λαμπρόπουλο για τη λήψη μέτρων απο τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, εφαρμοζέται ένα ακομη μέτρο, που αφορά στη συλλογή στοιχείων των επιβατών που φθάνουν αεροπορικως στη Σκιάθο. Με την άφιξη τους οι επιβάτες συμπληρώνουν μια φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας, ενώ ενημερώνονται γραπτώς για τις υποχρεώσεις τους, σε ότι αφορά τον περιορισμό τους (καρταντίνα), συγκεκριμένα το έντυπο αναφέρει :

“Στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της Κυβέρνησης για την προστασία του πληθυσμού από τον ιο nCoV-19 και σε εφαρμογή των προβλεπομένων στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), όλοι όσοι φθάνουν στη Σκιάθο έχουν την υποχρέωση να μπαίνουν σε κατ’ οίκο περιορισμό (καραντίνα – απομόνωση) για 14 μέρες. Εφόσον στο διάστημα αυτό ή αργότερα παρουσιάσουν κάποιο από τα συμπτώματα της νόσου ( πονόλαιμος, βήχας, υψηλός πυρετός, διάρροια κλπ.) να επικοινωνήσουν άμεσα κατ’ αρχήν με τον προσωπικό τους γιατρό και μετά με το Κέντρο Υγείας Σκιάθου (τηλ.: 0030 24273 50043) για ενημέρωση και λήψη οδηγιών.Το πρωτόκολλο είναι αυστηρό, πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα και η εφαρμογή του θα εποπτεύεται και από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι ποινές που προβλέπει ο Νόμος.

Aiming to the protection of the local population from the COVID-19, Municipality of Skiathos also monitors the Law enforcement that provides obligatory 14-day quarantine to the people who land on the island. Therefore, you must now fill-in and submit the questionnaire at the bottom of this page to provide your contact details (Full Name – Address – Telephone Number) and in case you have any symptoms of the disease, you must immediately contact your physician and the Skiathos Health Center (tel. 0030 24273 50043) for advise. Law violation is punishable.”

Ο Δήμος Σκιάθου βρίσκεται σε επικοινωνία με όσους φθάνουν με στόχο την υποστήριξη τους σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου είναι το πρώτο περιφερειακό αεροδρόμιο που εφήρμοσε αυτό το μέτρο.

