Μητσοτάκης: Ελλάδα και Ευρώπη αντιμετωπίζουν ασύμμετρη απειλή στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα (video)

Με την επισήμανση ότι οι τελευταίες εξελίξεις ξεφεύγουν από το μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα και συνιστούν ζήτημα εθνικής ασφάλειας και αίτημα για αναλογικό καταμερισμό των προσφυγικών ροών από τις χώρες πρώτης υποδοχής στα λοιπά κράτη-μέλη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ίλβα Γιόχανσον.

Η συνάντηση έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εθελοντική μεταφορά άλλων 5.000 αιτούντων άσυλο στις χώρες προέλευσης τους, με χρηματοδότηση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα αποσυμφόρησης των νησιών, που σε συνδυασμό με την μεταφορά άλλων 10.000 ατόμων στην ενδοχώρα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αποσυμφόρησης.

Leaving the office of Prime Minister #Mitsotakis of #Greece after practical and productive discussions on the current situation and on the long-term need for a European #asylum and #migration system. @PrimeministerGR @EU_Commission pic.twitter.com/kR8CdUMqD3

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) March 12, 2020