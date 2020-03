Covid-19: Σε απομόνωση η βόρεια Ιταλία-Πάνω από 100 νεκροί το τελευταίο 24ωρο (video)

Περισσότεροι από 106.000 άνθρωποι έχουν νοσήσει και πάνω από 3.500 έχουν χάσει τη ζωή τους σε πάνω από 100 χώρες, με τα κρούσματα στην Ευρώπη σε συνεχή άνοδο, να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 20.000.

Στην Ιταλία, ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 366 από 233 που ήταν χθες. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Covid-19 αυξήθηκε στις 7.375 από 5.883 που ήταν χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σε εθνικό επίπεδο που δίνουν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Με έκτακτο πρωθυπουργικό διάταγμα μπαίνει σε καραντίνα περιοχή της βόρειας Ιταλίας, από το Μιλάνο μέχρι τη Βενετία και το Ρίμινι.

To 25% του πληθυσμού της Ιταλίας, 16 εκατομμύρια άνθρωποι στην Περιφέρεια της Λομβαρδίας και σε 14 ακόμη επαρχίες, θα είναι σε καραντίνα μέχρι τουλάχιστον τις 3 Απριλίου.

Κλείνουν όλοι οι χώροι συνάθροισης, από μουσεία και σχολεία, μέχρι εκκλησίες, και χιονοδρομικά κέντρα στο σύνολο της ιταλικής επικράτειας.

Τα εστιατόρια και οι καφετέριες μπορούν να ανοίγουν, αλλά οι πελάτες πρέπει να κάθονται σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου. Οι πολίτες θα πρέπει να παραμένουν στα όρια της πόλης τους και όσοι παραβιάζουν την καραντίνα θα αντιμετωπίσουν τρεις μήνες στη φυλακή.

Όλα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα παραμείνουν κλειστά, όπως και τα μουσεία.

Στο μεταξύ, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση στην ανησυχία των νότιων περιφερειών της χώρας, για τυχόν εξάπλωση των κρουσμάτων, λόγω της «μαζικής φυγής» από το Μιλάνο προς την Κάτω Ιταλία.

People running to catch the last inter-regional train leaving #Milan before #Lombardy becomes a red zone. Uncertainty prevailed. #COVID19 #Milano #Lombardia #Italy #Italia pic.twitter.com/WB8zUyZrFP

— Vytenis Deimantas (@vjdeimantas) March 8, 2020