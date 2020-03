Αποκαλύπτεται το τουρκικό σχέδιο στον Έβρο-Αποτροπή εισόδου για 7.000 σε 24 ώρες (video)

Περίπου 7.000 απόπειρες μεταναστών να διαβούν τα σύνορα απέτρεψαν το τελευταίο 24ωρο οι ελληνικές δυνάμεις, την ώρα που μια αποκάλυψη δίνει άλλη διάσταση στη νέα μεταναστευτική κρίση. Στον Έβρο βρέθηκαν γυναικείες περούκες, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα γυναικόπαιδα που βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες δεν ήταν αληθινά αλλά μέρος του σχεδίου των Τούρκων. Η Άγκυρα προχωρεί σε νέα πρόκληση με την αποστολή στα σύνορα 1.000 ανδρών των ειδικών δυνάμεων. Πληροφορίες για συλλήψεις Ελλήνων δημοσιογράφων.

Προκλητικές κινήσεις, με όλα τα μέσα, οι οποίες διανθίζονται με προπαγάνδα και fake news. Μεταμφιέσεις, drones και δόλιες πρακτικές έχουν επιστρατεύσει οι Τούρκοι, που συνεχίζουν τις ακραίες συμπεριφορές στα σύνορα. Να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα αντί σε ψευδείς ειδήσεις, προτρέπει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, το υπουργείο Εξωτερικών. Την παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε προκλητική ανάρτηση στο twitter του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών.

.@NikosDendias do you think it is acceptable to throw tear gas bombs at innocent refugees? Is it acceptable to shoot and kill them? Instead of spreading fake news about us #Greece should treat refugees as human beings, just like #Turkey.#GreeceAttacksRefugees

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2020