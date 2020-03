Ενισχύονται τα μέτρα φύλαξης στα σύνορα-Συνεχείς προσπάθειες παράνομης εισόδου

Ενισχύονται τα μέτρα φύλαξης σε ξηρά και θάλασσα, για να μην περάσουν στη χώρα, μετανάστες και πρόσφυγες που συνωστίζονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου. Λίγο πριν τις 10 το πρωί σημειώθηκαν νέα επεισόδια με δακρυγόνα και χημικά που έπεσαν από την τουρκική πλευρά, με τις ελληνικές δυνάμεις να κρατούν τους μετανάστες έξω από τη συνοριογραμμή. Στον Έβρο θα βρεθεί αύριο ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ο οποίος θα έχει συνεχείς συσκέψεις για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στα σύνορα Ελλάδας- Τουρκίας, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλς Μισέλ, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Τέταρτη μέρα έντασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο και οι ελληνικές δυνάμεις προσπαθούν να κρατήσουν έξω από τη συνοριογραμμή τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν με κάθε μέσο να εισβάλουν στον ελληνικό χώρο.

Από τις 06.00 της Κυριακής ως τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας κατά μήκος των συνόρων του Έβρου έγιναν σποραδικές απόπειρες εισόδου στον ελληνικό έδαφος. Κάποιοι από τους μετανάστες προσπάθησαν να κόψουν το φράκτη, κάποιοι άλλοι να περάσουν τον ποταμό.

Όπως ενημερώνουν κυβερνητικές πηγές από τις 06.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας δεν επιτράπηκε η παράνομη είσοδος στην Ελλάδα στην περιοχή του Έβρου συνολικά σε 4.354 άτομα. Στο ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 42 παράνομοι μετανάστες, κυρίως από Αφγανιστάν, Πακιστάν και Μαρόκο.

Από τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου ως τις 18.00 το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας η συνολική εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

Οι συλληφθέντες έχουν μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης μεταναστών και οι καταδικασθέντες (για παράνομη είσοδο) σε καταστήματα κράτησης. Τα άτομα που δικάστηκαν σήμερα για παράνομη είσοδο στη χώρα καταδικάστηκαν σε τέσσερα έτη φυλάκιση χωρίς αναστολή και 10.000 ευρώ χρηματική ποινή έκαστος.

Η ΕΡΤ βρέθηκε στη συνοριακή γραμμή πίσω από τον φράχτη του Έβρου όπου επιχειρούν ελληνική αστυνομία και ελληνικός στρατός. Πάνω από 10.000 αποτροπές μεταναστών και προσφύγων το τελευταίο 24ωρο.

Στην προσπάθεια να διασπαστούν οι ελληνικές δυνάμεις στις Καστανιές, έγινε από τη άλλη πλευρά των συνόρων χρήση χημικών και καπνογόνων. Στην προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός όσων περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα από αφύλακτα σημεία η αύρα ΑΙΑΣ της Ελληνικής αστυνομίας που επιχειρεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα εκτόξευε μπλε μπογιά ώστε να εντοπίζονται άμεσα όλοι όσοι επιχειρούν να περάσουν το φράκτη.

Για την αιφνίδια, μαζική, οργανωμένη και συντονισμένη πίεση στα ανατολικά, χερσαία και θαλάσσια σύνορα της χώρας μας η Τουρκία χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως πιόνια. Στο πλαίσιο αυτό διαδόθηκε η είδηση από τουρκικά μεσα ενημέρωσης με το ανάλογο οπτικό υλικό για νεκρό στον Έβρο. Πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τη διέψευσαν κατηγορηματικά και έκαναν λόγο για επικίνδυνη προπαγάνδα από την πλευρά της Τουρκίας. Την «είδηση» διέψευσε μέσω Twitter και επίσημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας:

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020