H μάχη κατά του Covid 19-H διασπορά των κρουσμάτων-Αγώνας δρόμου για την παρασκευή εμβολίου (video)

Μετά την Ιταλία, ο νέος κοροναϊός διαδίδεται πλέον στην Ευρώπη προκαλώντας έντονες ανησυχίες, ενώ η γηραιά ήπειρος δέχεται ισχυρή πίεση να συγκρατήσει τον αριθμό των κρουσμάτων, ο αριθμός των νεκρών της οποίας αυξήθηκε περαιτέρω σήμερα, ιδιαίτερα στο Ιράν. Η επιδημία και οι συνέπειές της ανησυχούν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Την ίδια ώρα, μάχη με το χρόνο δίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την παρασκευή εμβολίου. Πρωτότυπα εμβόλια κατά του κοροναϊού, ανακοίνωσε ότι παρασκευάζει η Ρωσία.

Η χαρτογράφηση των κρουσμάτων

Για πρώτη φορά, ο καθημερινός αριθμός των νέων μολύνσεων από τον νέο κοροναϊό στον κόσμο υπερέβη εκείνον που καταγράφηκε στην Κίνα, απ’ όπου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο η επιδημία, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αναφέροντας 411 νέα κρούσματα την Τρίτη στην Κίνα έναντι 427 κρουσμάτων αλλού στον κόσμο.

Ο νέος κοροναϊός έχει εμφανισθεί από την Τρίτη, μέχρι σήμερα σε νέες ευρωπαϊκές χώρες: την Αυστρία, την Ελβετία, την Κροατία και την Ελλάδα, καθώς και στην Αλγερία.

Ο Covid-19 αφορά πλέον, εκτός από την Κίνα, 40 χώρες περίπου στις οποίες έχει στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 50 ανθρώπους ενώ υπάρχουν σ’ αυτές σχεδόν 2.800 κρούσματα. Όμως η επιδημία φαίνεται πως έχει φθάσει στην κορύφωσή της στην Κίνα: οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 52 νέους θανάτους μέσα σε 24 ώρες έναντι 71 την προηγουμένη — ο μικρότερος αριθμός εδώ και περισσότερο από τρεις εβδομάδες.

Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί πάνω από 81.200 κρούσματα, 2.770 νεκροί, ενώ ανάρωσαν πάνω από 30.300 άτομα.

Another sample of 72,314 patients with #COVIDー19 showed: – ~87% were aged 30 to 79

– 81% were mild cases

– 14% were severe cases

– ~8% were aged 20 to 29

– 5% were critical cases

– 2.3% died

– ~3% were aged 80+

– <1% were aged 0 to 19 Source: — COVID-19 (Coronavirus) Information ℹ️ (@COVID19Info) February 26, 2020



Η Ιταλία, η ευρωπαϊκή χώρα που έχει πληγεί περισσότερο με πάνω από 370 κρούσματα και 12 θανάτους, εμφανίζεται συνεπώς σαν μια πλατφόρμα διάδοσης του ιού, γεγονός που οδήγησε πρωτεύουσες να συμβουλεύσουν τους πολίτες τους να μην μεταβαίνουν εκεί και να πλαισιώσουν την επιστροφή των προσώπων που έχουν διαμείνει εκεί, αν και οι γείτονες της Ιταλίας δεσμεύθηκαν να κρατήσουν τα σύνορά τους ανοικτά.

San Fiorano in Italy has become a ghost town under quarantine as authorities struggle to contain the coronavirus outbreak in the country pic.twitter.com/zYgWVaeJee — Reuters (@Reuters) February 26, 2020

Όμως οι αρχές καλούν το κοινό να μην υποκύψει στον πανικό.

«Ανοίξτε την Βίβλο»

Στη Ρώμη, ο πάπας Φραγκίσκος είπε σήμερα πως βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που έχουν μολυνθεί, ενώ ζήτησε να εξουδετερωθούν οι ψευδείς φήμες και ο φόβος, «να σβήσουμε την τηλεόραση και να ανοίξουμε τη Βίβλο».

Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα τον πρώτο θάνατο Γάλλου και ένα ύποπτο κρούσμα εντοπίσθηκε για πρώτη φορά στη Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία.

Η Γαλλία, όπου το τελευταίο κρούσμα αφορά «έναν Γάλλο που επέστρεψε από διαμονή στη Λομβαρδία», «καλεί» τους πολίτες της να αποφεύγουν τις υψηλού κινδύνου περιφέρειες της Ιταλίας. Εντούτοις ένας Γάλλος, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει σε περιοχή που να είναι γνωστό ότι έχει πληγεί από τον κοροναϊό, έγινε σήμερα ο δεύτερος νεκρός από τη νόσο στη χώρα.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε σήμερα 4 νέους θανάτους και 44 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τους απολογισμούς των νεκρών σε 19 και των κρουσμάτων σε 139, που είναι οι βαρύτεροι εκτός της Κίνας. Έχει μολυνθεί ο ίδιος ο υφυπουργός Υγείας, ο Ιράτζ Χαριρτσί.

Στην Αυστρία αντίθετα, δύο πρώτα κρούσματα εντοπίσθηκαν χθες, Τρίτη, σε ξενοδοχείο του Ίνσμπρουκ, στην καρδιά των Άλπεων: ένα ζευγάρι Ιταλών που είχε φθάσει από τα περίχωρα του Μιλάνου, την περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο στην Ιταλία.

Για «νέα κατάσταση» σε ό,τι αφορά τον κοροναϊό Covid-19 έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. Σήμερα πραγματοποιείται στην Καγκελαρία σύσκεψη ειδικών από συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αποφασίσουν τα μέτρα που θα ληφθούν σε περίπτωση νέων αναγκών.

Στο μεταξύ ο 47χρονος άνδρας που νοσηλεύεται από χθες σε καραντίνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ντίσελντορφ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς, όπως γράφει η BILD, αντιμετώπιζε και προϋπάρχουσα νόσο. Θετική στον ιό βρέθηκε και η σύζυγός του, η οποία είναι νηπιαγωγός. Τα δύο παιδιά τους υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Στην Κροατία, το πρώτο κρούσμα της χώρας και των Βαλκανίων είναι ένας νεαρός που είχε διαμείνει στο Μιλάνο. Ο αδελφός του έγινε σήμερα το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Τρεις επαναπατρισθέντες επιβάτες του Diamond Princess βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στη Ρωσία.

Three Russians from Diamond Princess test positive for coronavirus pic.twitter.com/ERHwnvzgXd — TASS (@tassagency_en) February 26, 2020



Στην Ελβετία, το πρώτο κρούσμα αφορά επίσης έναν άνδρα που επέστρεψε από την περιοχή του Μιλάνου, ενώ στην Ελλάδα έχει προσβληθεί μια 38χρονη που είχε ταξιδέψει στη βόρεια Ιταλία.

Η Βόρεια Μακεδονία επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού, μια γυναίκα που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σήμερα.

Στην Αφρική, ένας Ιταλός, που έφθασε στις 17 Φεβρουαρίου στην Αλγερία, έγινε το δεύτερο κρούσμα στην ήπειρο, έπειτα από ένα πρώτο στην Αίγυπτο.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε και δεύτερο κρούσμα. Πρόκειται για μια γυναίκα που επέστρεψε από προσκυνηματικό ταξίδι στο Ιράν και έχει τεθεί ήδη σε καραντίνα.

Στην Κίνα, εκτός από τα θανατηφόρα κρούσματα, η καθημερινή καταμέτρηση των κρουσμάτων βρίσκεται επίσης σε πτώση. Όλα, εκτός από πέντε, καταγράφηκαν στη Χουμπέι, την επαρχία των 58 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται εδώ κι έναν μήνα σε καραντίνα. Συνολικά ο ιός έχει μολύνει περίπου 78.000 ανθρώπους στην Κίνα, από τους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους 2.178. Τουλάχιστον 400 Κινέζοι αστυνομικοί προσβλήθηκαν από τον νέο κοροναϊό στην επαρχία Χουμπέι, το επίκεντρο της επιδημίας του Covid-19, εκ των οποίων 4 έχουν πεθάνει, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές. Ωστόσο δεν λείπουν από την καθημερινότητα και οι στιγμές χαράς για την ανάρρωση ασθενών. Με ένα χορευτικό γιατροί γιόρτασαν την επιτυχή μάχη που έδωσαν έξι ασθενείς τους.

Medical workers celebrated the recovery of six more patients infected with the novel #coronavirus in the hospital with a hilarious and heartwarming dance from Swan Lake last Friday in Suzhou, East China’s Anhui province. #COVID19 pic.twitter.com/y0y2yvoBif — China Daily (@ChinaDaily) February 25, 2020

Μέτρα πρόληψης και περιορισμού

“Given how quickly the situation can change, our public health care response across the EU must be ready to deal with increased numbers of #COVID19 infections and we are working to coordinate and align this.” − @SKyriakidesEU Read more here → pic.twitter.com/4yQ3jNb0CI — European Commission (@EU_Commission) February 26, 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα μέλη του προσωπικού της που έχουν διασχίσει την «κόκκινη ζώνη» των 11 πόλεων της βόρειας Ιταλίας που έχουν τεθεί σε καραντίνα να απομονωθούν για διάστημα 14 ημερών. Στο στάδιο αυτό, δεν ζητεί την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός της ζώνης Σένγκεν.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε αντίστοιχη οδηγία απομόνωσης των μελών του προσωπικού για μία ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας που περιλαμβάνει την Λομβαρδία, το Πιεμόντε, την Αιμίλια-Ρομάνα και την Βενετία, καθώς και την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, την Σιγκαπούρη και την Νότια Κορέα.

Περιφέρειες της κεντρικής και της νότιας Ιταλίας κλείνουν τα σχολεία έστω και αν δεν έχουν καταγράψει κρούσματα κοροναϊού. Έγινε καλά η πρώτη ασθενής που είχε διαγνωσθεί θετική στην Ιταλία.

Η Ρουμανία έθεσε σε καραντίνα δώδεκα άτομα που προέρχονται από την «κόκκινη ζώνη» της Ιταλίας.

Οι γάλλοι πολίτες που επιστρέφουν από τις πληγείσες περιοχές της Ιταλίας καλούνται να αποφύγουν «όλες τις μη αναγκαίες μετακινήσεις» για διάστημα δύο εβδομάδων μετά την επιστροφή τους και να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι.

Οι μαθητές που επιστρέφουν από την Κίνα, την Σιγκαπούρη, την Νότια Κορέα και τις δύο πλέον πληγείσες περιοχές της Ιταλίας, την Λομβαρδία και το Βένετο, καλούνται να παραμείνουν στο σπίτι για διάστημα 14 ημερών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τις πληγείσες περιοχές της βόρειας Ιταλίας- όπως και από την Κίνα, την Νότια Κορέα και το Ιράν- να απομονωθούν στο σπίτι και να ενημερώσουν τις αρχές.

Η Βοσνία συμβουλεύει όσους έχουν ταξιδέψει τις πλέον πληγείσες περιοχές να συμβουλεύονται έναν γιατρό και να παραμείνουν στο σπίτι.

Στην Ουγγαρία, ο δήμαρχος του Εγκερ, βορειοανατολικά της Βουδαπέστης, έκλεισε την πισίνα της πόλης και ζήτησε την απολύμανσή της μετά την επιστροφή από την Ιταλία της τοπικής ομάδας του πόλο.

Το Πεκίνο επιβάλλει καραντίνα σε όσους φθάνουν στην πόλη από χώρες «σοβαρά πληγείσες» από την επιδημία του Covid -19. Το Πεκίνο ανακοίνωσε σήμερα πως όλοι οι επισκέπτες που φθάνουν στην κινεζική πρωτεύουσα και προέρχονται από χώρες «σοβαρά πληγείσες» από την επιδημία του κοροναϊού στο εξής θα τίθενται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών.

Η Ρωσία επίσης συμβουλευσε τους πολίτες της να μην μεταβαίνουν στην Ιταλία, αλλά ούτε στο Ιράκ και τη Νότια Κορέα.

Στην Ιρλανδία, οι υγειονομικές αρχές συνέστησαν τη ματαίωση του ματς ράγκμπι ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ιταλία που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου στο Δουβλίνο. Πριν από λίγο η ιρλανδική ένωση ράγκμπι ανακοίνωσε πως το ματς ματαιώθηκε.

Στη Νότια Κορέα, όπου η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή», σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Μουν Τζε-ιν, ο αριθμός των κρουσμάτων σημείωσε και πάλι άλμα ξεπερνώντας τα 1.000.

Σ’ ένα πλαίσιο ζωηρών εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, το Ιράν κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι διασπείρουν «τον φόβο». «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Αμερική να προσθέσει έναν ιό, που ονομάζεται ακραίος φόβος (…) στον κοροναϊό», δήλωσε ο ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί απαντώντας έτσι στον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο οποίος είχε καλέσει χθες το Ιράν «να πει την αλήθεια» σχετικά με την επιδημία που αντιμετωπίζει η χώρα.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Σάο Πάουλο. Πρόκειται για έναν άνδρα 61 ετών ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στη χώρα από την Ιταλία.

Εμπόδιο στις μετακινήσεις

Πολλές χώρες έχουν συμβουλεύσει τους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν στις πληγείσες περιοχές της Ιταλίας, ανάμεσά τους η Ισπανία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία.

Η Bulgaria Air ακύρωσε όλες τις πτήσεις ανάμεσα στην Σόφια και το Μιλάνο μέχρι τις 27 Μαρτίου.

Η Αυστρία ανακοίνωσε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο νέου κλεισίματος συνοριακών περασμάτων σε περίπτωση υποψίας για κρούσμα, έπειτα από την προσωρινή διακοπή των σιδηροδρομικών συνδέσεων στο πέρασμα του Μπρένερ την Κυριακή. Στην περιοχή της Καρινθίας, οι αρχές ματαίωσαν αγώνες σκι, στους οποίους θα συμμετείχαν 300 άτομα από την βόρεια Ιταλία.

Στην Γαλλία, λεωφορείο που αναχώρησε από την Ιταλία αποκλείσθηκε στην Λυόν λόγω της παρουσίας ύποπτου κρούσματος, το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε.

Οι γάλλοι ελεγκτές της σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF στην γραμμή Παρίσι-Μιλάνο παραδίδουν στα σύνορα στους ιταλούς συναδέλφους τους.

Στην Κροατία, όλες οι σχολικές εκδρομές ματαιώθηκαν για τις επόμενες 30 ημέρες.

Η Φινλανδία κάλεσε τους πολίτες της να επιδείξουν «εξαιρετική προσοχή» όταν βρίσκονται στην Ιταλία και να ενημερώνουν τις προξενικές αρχές για τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Έλεγχοι και πρόληψη

Η θερμοκρασία των επιβατών που προέρχονται από την Ιταλία μετράται στα ουγγρικά αεροδρόμια της Βουδαπέστης και του Ντέμπρετσεν, καθώς και του Κιέβου, στην Ουκρανία.

Θερμομετρήσεις θα κάνουν οι ουκρανικές αρχές και στους ταξιδιώτες στα σύνορά της με την Ουγγαρία, από όπου περνούν τα μινιμπάς που ταξιδεύουν από την Ιταλία στην Ουκρανία.

Η Ukraine International Airlines ζητεί από τα μέλη του προσωπικού της να φορούν μάσκες και γάντια στις πτήσεις που προέρχονται από την Ιταλία.

Το αεροδρόμιο της Πράγας ανακοίνωσε την εφαρμογή αυξημένων μέτρων υγιεινής.

Στην Βαρσοβία, ιατρικό προσωπικό επιβιβάζεται στα αεροπλάνα που προέρχονται από την Ιταλία για να κάνει θερμομετρήσεις πριν επιτρέψει την αποβίβαση.

Στην Κροατία, τα άτομα που επιστρέφουν από τις πληγείσες περιοχές της Ιταλίας θα απαντούν στα σύνορα σε ερωτηματολόγιο αστυνομικών και επιδημιολόγων.

Στην Σερβία, οι αρχές αποφάσισαν την εφαρμογή ιατρικών ελέγχων στα συνοριακά φυλάκια για όλους τους ταξιδιώτες που διέμειναν κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες στις περιοχές που εκτέθηκαν σε υψηλή μετάδοση του ιού.

Οικονομική ενίσχυση

Στην Σουηδία, η Υπηρεσία Υγείας αρνήθηκε να εφαρμόσει ελέγχους στα αεροδρόμια, αφού κρίθηκαν αναποτελεσματικοί. Ομως, η Σουηδία, καθώς και η Δανία, θα χορηγήσουν πόρους στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να βοηθηθούν οι χώρες που τους έχουν ανάγκη για να αντιμετωπίσουν την μετάδοση του ιού.

Υγεία: Οι κυριότερες έως τώρα προσπάθειες και υπό δοκιμή θεραπείες

Η αντιμετώπιση του νέου κοροναϊού μέχρι σήμερα παραμένει εστιασμένη στα συμπτώματα και είναι υποστηρικτική. Όμως περισσότερες από 70 φαρμακευτικές ουσίες και συνδυασμοί τους βρίσκονται ήδη υπό κλινική έρευνα και σταδιακά θα γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα τους.

Η Ρωσία παρασκεύασε πέντε πρωτότυπα εμβόλια κατά του λοιμώδους κοροναϊού, αλλά η όλη επεξεργασία τους βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Τατιάνα Γκόλικοβα.

«Μέχρι στιγμή έχουν δημιουργηθεί πέντε πρωτότυπα εμβόλια, αλλά αυτό είναι το αρχικό στάδιο της επεξεργασίας. Θέλω να σας πω ότι οι συνάδελφοι ασχολούνται εντατικά με αυτό το ζήτημα και μόλις έχουμε πιο συγκριμένα αποτελέσματα θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτά».

Πηγή:ΕΡΤ με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ

