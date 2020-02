Ισχυρός σεισμός 5,7R στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν-Νεκροί, τραυματίες και παγιδευμένοι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών Ρίχτερ έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί την περιοχή των συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.7 in Turkey-Iran Border Region 44 min ago pic.twitter.com/vVTYt49o9S

— EMSC (@LastQuake) February 23, 2020