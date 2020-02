Covid 19: Διεθνής ανησυχία-Τον Απρίλιο οι δοκιμές του εμβολίου-Καλλιτέχνες τραγουδούν για την Κίνα (video)

Περισσότερα από 76.700 ανέρχονται τα κρούσματα του νέου κορονοϊού παγκοσμίως, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.200. Στην Ιταλία, στα έξι αυξήθηκαν τα κρούσματα στην περιφέρεια της Λομβαρδίας. Στην Ουκρανία η υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καραντίνα μαζί με τους 72 επαναπατρισθέντες σε ένδειξη αλληλεγγύης. Την ίδια ώρα, μουσικοί από 19 χώρες τραγουδούν για να στηρίξουν την Κίνα στη μάχη κατά της επιδημίας. Μαλαισιανοί επίσης καλλιτέχνες κυκλοφορούν τραγούδια για να εκφράσουν την υποστήριξη τους.

Συνολικά 50 μουσικοί από 19 χώρες ερμήνευσαν ένα τραγούδι για να στηρίξουν την Κίνα στη μάχη κατά του νέου κοροναϊού.

Το τραγούδι, με τίτλο «Together» ερμήνευσαν μουσικοί από την Κούβα, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, με την ελπίδα να στείλουν την αγάπη τους και τη στήριξή τους μέσω της μουσικής στους Κινέζους που παλεύουν ενάντια στην επιδημία.

«Στείλαμε την παρτιτούρα σε αυτούς τους μουσικούς και τους ζητήσαμε να τραγουδήσουν το τραγούδι στη δική τους γλώσσα με το δικό τους στυλ», δήλωσε ο συνθέτης Λου Τζονγκτσιάνγκ. Στην ερμηνεία του τραγουδιού, μπορεί να ακούσει κανείς διάφορες γλώσσες όπως κινεζικά, αγγλικά, ισπανικά και ιαπωνικά.

Με τη βοήθεια όλων των μουσικών, το τραγούδι ολοκληρώθηκε σε δύο εβδομάδες. «Εκτιμώ πραγματικά τη συμβολή τους διότι όλοι τραγούδησαν χωρίς αμοιβή», δήλωσε ο Λου. Το τραγούδι ανέβηκε χθες σε πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες. Από την Αφρική μέχρι και τον Καναδά, καλλιτέχνες στέλνουν μηνύματα αλληλεγγύης στους πολίτες της Κίνας, καλώντας τους να μείνουν δυνατοί.

«Be strong, China!» Famous Chinese musician Xu Zhong recently launched a global relay initiative at Sydney Opera House. Artists were playing «Ode to the Yellow River» to support medical staff fighting COVID-19 in China. #FightVirus #StayStrongChina pic.twitter.com/stNa0sNYPe

Το σημείο καμπής του ξεσπάσματος του κοροναϊού στην Κίνα δεν έχει έρθει ακόμη και η κατάσταση στην επαρχία Χουμπέι παραμένει σοβαρή και περίπλοκη, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος υπο την προεδρία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι επιπτώσεις από το ξέσπασμα του κοροναϊού στην οικονομία της Κίνας είναι εμφανείς, αλλά η μακροπρόθεσμη βελτιούμενη δυναμική της οικονομίας δεν θα αλλάξει, ανέφερε.

Η δημοσιονομική πολιτική στην Κίνα θα είναι περισσότερο δυναμική και αποτελεσματική και η συνετή νομισματική πολιτική θα είναι πιο ευέλικτη, πρόσθεσε. Η κυβέρνηση θα αποκρούσει συστημικούς οικονομικούς κινδύνους, είπε ακόμη.

Το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορoνοϊό, θα αρχίσει να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές περί τα τέλη του Απριλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας Σου Νανπίνγκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ουκρανία: Η υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καραντίνα μαζί με τους 72 επαναπατρισθέντες σε ένδειξη αλληλεγγύης

Η Ουκρανή υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καραντίνα μαζί με τους 72 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν από την κινεζική πόλη Ουχάν, το κέντρο του νέου κοροναϊού Covid-19, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς αυτούς, μετά τα βίαια επεισόδια που προκάλεσαν χθες, Πέμπτη, κάτοικοι που διαμαρτύρονταν για τη νοσηλεία των ανθρώπων αυτών σε ίδρυμα της περιοχής τους.

VIDEO: Dozens of people protest outside a hospital in central Ukraine over government plans to quarantine evacuees from coronavirus-hit China in the facility. Six buses with the evacuees arrived at the medical centre, accompanied by law enforcement officers pic.twitter.com/gYw5IOWdld

— AFP news agency (@AFP) February 21, 2020