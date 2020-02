Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA 2020 στο Βερολίνο

Μοιράσου το άρθρο:

Δυναμική παρουσία είχε και φέτος η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Διεθνή Έκθεση FRUIT LOGISTICA 2020, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο κατά το διάστημα από 5 έως 7 Φεβρουαρίου και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης και μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στην παγκόσμια αγορά φρούτων και λαχανικών.

Η συμμετοχή αποτέλεσε μια ακόμη δυναμική προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανάδειξης των ποιοτικών προϊόντων και των σημαντικών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, αφού χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έκθεσης είναι όχι μόνο ο διεθνής της χαρακτήρας, αλλά και το γεγονός ότι συγκεντρώνει όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων του κλάδου. Στην έκθεση συμμετείχαν πάνω από 3.200 εκθέτες από 90 χώρες, ενώ την επισκέφτηκαν δεκάδες χιλιάδες εμπορικοί αντιπρόσωποι προερχόμενοι από 135 χώρες, σε εγκαταστάσεις 137.504 τετραγωνικών μέτρων υψηλών προδιαγραφών.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο βρίσκονταν σε στρατηγική θέση, κέρδισε τις εντυπώσεις και απέσπασε θετικές κριτικές για την άρτια παρουσία των θεσσαλικών επιχειρήσεων, συγκέντρωσε δε το ενδιαφέρον των επισκεπτών της έκθεσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα θεσσαλικά προϊόντα. Ενδιαφέρον για τα προϊόντα έδειξαν εμπορικοί αντιπρόσωποι μεγάλων αγορών από χώρες της Μέσης Ανατολής (Ιορδανία, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος), την Ινδία, την Αμερική, αλλά και από ευρωπαϊκές χώρες όπως τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και πήραν πληροφορίες από τα μέλη της αποστολής στο πλαίσιο b2b συναντήσεων.

Επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα & Διαχείρισης Υδάτων Λίμνης Κάρλας κ. Γεώργιος Λαδόπουλος, ενώ τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας εκπροσώπησε η Γεωπόνος M.Sc. κ. Χριστίνα Κοντογιάννη.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισκέφτηκαν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Ν. Ηλείας κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Κρήτης κ. Μανόλης Χνάρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου Π.Ε Άρτας κύριος Ψαθάς Βασίλειος, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Δήμου Λαρισαίων κ. Γιάννης Αλεξούλης, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης κ. Γιάννης Μανούσακας, η γενική γραμματέας της A.R.E.F.L.H. κ. Pauline Panegos –Bordeaux France και πολλοί άλλοι.

Με όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος , καθώς και για την συνολική εκπροσώπηση σε εθνικό επίπεδο και τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης και εξέλιξης της εξωστρέφειας η οποία είναι μονόδρομος για την παραγωγή, τα προϊόντα και την εθνική οικονομία.

Ο Υφυπουργός κύριος Βεσυρόπουλος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και αφιέρωσε πολύ χρόνο στην επίσκεψη του στο περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συζήτησε με τους εκθέτες για όλα τα θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα και για τα προϊόντα που έχουν άμεση σχέση με το κόστος παραγωγής και της ανάπτυξης της χώρας, καθώς και για τα προβλήματα των συνεταιρισμών, των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των αγροτών.

Η αποστολή της Θεσσαλίας πλαισιώνονταν από επαγγελματίες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις συναντήσεις τους και να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Μεταξύ αυτών, ο κ. Γεώργιος Ζέικος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προϊόντων Αγιάς «ΚΙΣΣΑΒΟΣ», ο κ. Αντώνιος Τσιάρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οπωροκηπευτικών Αγιάς «ΟΡΙΝΑ» και ο κ. Θανάσης Νάστος , διευθυντής πωλήσεων του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΑΦΡΟΔΙΤΗ». Στην έκθεση συμμετείχαν κι άλλοι θεσσαλοί επιχειρηματίες όπως ο κ. Αθαν. Νασιακόπουλος της ARTION NASIAKOPOULOS SA, ο κ. Κώστας Λαμπρούλης της Oporello S.A. και η εταιρεία Chatzidakis SA.

Από την υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια συμμετείχαν οι επιχειρήσεις: A.C. RACHI Agricultural Cooperative of Rachi Pieria “AGIOS LOUKAS”, A.S.E.A. ARTAS Agricultural Cooperative of Kiwi Exploitation, AC Episkopi Agricultural Cooperative of Episkopi, Agricultural Cooperative Naoussa, Afoi I. Mantou O.E., Agiasma, Agrexpo S.A., Agricultural Cooperative of Kiwifruit »PYRROS», Agricultural Coop Meliki, AGROCRETA, AGROLAB S.A., Alkyon Fruit SA, Anatoli SA, Angelakis single-member P.C., ASEPOP Naoussa, ASOP Episkopis Agricultural Cooperative of Imathia, Greece, ASS ASSOS, Balakanakis Bros S.A. – Olympic Fruit, Bella Frutta S.A. ,Bio Net West Hellas, Bioagross.a., Biokarpos S.A, .Biokip S.A., Central Markets and Fishery Organization CHAMBER OF IMATHIA, Chrisanidis Bros S.A. , Daios Plastics S.A. , Delta Spar – Papargyriou Anastasios & Co, Dentakis SA , EAS Dramas Emporia Patatas Nevrokopiou Ike, Region of Eastern Macedonia & Thrace, Enterprise Greece SA, European Fruits – EU FRUIT El Pinar- Arvanitakis , Fru.eat Moudiris Athanasios is`Siaee , GEFRA G.N., Frangistas S.A., Geoplant S.A, Goustera S.A., Great Trade Exhibitions and Exports – Consulting P.C Greek & Fresh, Ina Plastics SA, K.ROPOKIS & ST. TSOLAKOS OE, Kaplanis Fruits, Kavala Coop, Kiriazis Strawberries SA, Kolios Company S.A., Komex S.A., Labino S.A. , Laista Beans, MED FRUIT L.T.D. ,Messi Coop Agricultural Cooperative of Messi , Mitrosilis S.A , Novacert EPE , Novatec S.A. , Nutriac UG , Olimpias S.A. , Alfa Vita || Patikas Ap. – Chatsios Vas. O.E., PlastikaKritis S.A., NIKOLAOS POLITIS LTD Protofanousi Fruits S.A. , Refresh your Life, Region of Crete, Region of Epirus, Soursos S.A., Taktikos S.A., Tasty Fruit, Technical Converting Paper S.A., Thrace Group, UNIPAKHELLAS SA, Vegiterraneo, velvita by AsepopVelventos, Agricultural Cooperative of Xanthi (P.O.), COOP XANTHI, YAKA Cherry Packing & Sorting, Zeus Kiwi sa, Zisis Farm.

Μοιράσου το άρθρο: