Γερμανία:Σοκ για τις πολύνεκρες επιθέσεις στο Χανάου-Έρευνα για τρομοκρατία με ακροδεξιά κίνητρα (video)

Νεκρός εντοπίστηκε ο άνδρας που θεωρείται ως ο δράστης δύο ένοπλων επιθέσεων έξω από μπαρ στη Χανάου της Έσσης, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Αλλοι πέντε τραυματιστηκαν σοβαρά και ο ένας εξ αυτών υπέκυψε λίγο αργότερα ανεβάζοντας στους εννέα τον αιματηρό απολογισμό. Ο άνδρας, για τον οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι έδρασε χωρίς συνεργούς, εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα του έπειτα από επτάωρο ανθρωποκυνηγητό. Στην κατοικία του βρέθηκε νεκρό άλλο ένα άτομο, για το οποίο η αστυνομία ερευνά τη σχέση που είχε με τον δράστη.

«Η έρευνα συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν άλλοι δράστες» ανέφερε η αστυνομία. Το κίνητρο των επιθέσεων δεν είναι ακόμα επισήμως γνωστό, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας. H DW αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει την υπόθεση ερευνούν ενδείξεις για ακροδεξιά κίνητρα.

Όπως ανέφερε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild στην ηλεκτρονική της έκδοση, ο φερόμενος ως δράστης εξέφρασε ακροδεξιές απόψεις σε επιστολή του που βρέθηκε στο σπίτι του, στο οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ υπάρχει και κάποιο σχετικό βίντεο αναφέρεται στις επικείμενες επιθέσεις λέγοντας μεταξύ άλλων γράφει ότι κάποιοι λαοί πρέπει να εξολοθρευτούν, επειδή δεν γίνεται πλέον να απελαθούν από τη

Γερμανία. Γερμανικά ΜΜΕ ονομάζουν τον φερόμενο ως δράστη «Τομπίας Ρ.», ότι είναι Γερμανός πολίτης και είχε άδεια κυνηγιού και αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν πυρομαχικά και γεμιστήρες.

Η κυβέρνηση του Βερολίνου δια του εκπροσώπου της Στέφεν Ζάιμπερτ δήλωσε συγκλονισμένη από την επίθεση, «οι σκέψεις μας είναι στους οικείους των θυμάτων», είπε ο Ζάιμπερτ και ευχήθηκε καλή ανάρρωση στους τραυματίες.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα), στην καρδιά της πόλης των περίπου 90.000 κατοίκων, όταν άνδρες που βρίσκονταν έξω από το μπαρ με ναργιλέδες Midnight έγιναν στόχος των πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για 8-9 πυροβολισμούς. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο δράστης ο οποίος διέφυγε προς την κατεύθυνση της Πλατείας Κουρτ Σουμάχερ, στη συνοικία Κέσελστατ, στο μπαρ Arena Bar & Cafe όπου πραγματοποίησε πανομοιότυπη επίθεση αφήνοντας πίσω του νεκρούς τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι βρίσκονταν έξω από το μπαρ και κάπνιζαν. Δύο υπάλληλοι του μπαρ είναι ανάμεσα στα θύματα.

At least 8 dead, 5 injured after double shooting in #Hanau pic.twitter.com/MmTi4ZT79B

— Ruptly (@Ruptly) February 20, 2020