ΔΝΤ για Covid-19:Κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία-Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα (video)

Την ώρα, που αποβιβάστηκαν οι τελευταίοι επιβάτες του αμερικανικού κρουαζιερόπλοιου Westerdam, επιπλέον 79 κρούσματα του νέου κοροναϊού Covid-19 διαγνώσθηκαν μεταξύ των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα από τις αρχές του Φεβρουαρίου και βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.000, ενώ τα κρούσματα τις 75.200. Δύο άνθρωποι πέθαναν από τον Covid-19 στο Ιράν, ενώ τους κινδύνους για την εύθραυστη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, επισημαίνει το ΔΝΤ. Σημαντικές οι επιπτώσεις και για την ελληνική οικονομία.

Αυξάνονται τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess

Σε 621 ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων που έχουν διαγνωσθεί σε επιβαίνοντες στο πλοίο αυτό, γεγονός το οποίο το καθιστά την μεγαλύτερη εστία του νέου κοροναϊού εκτός Κίνας.

Ο αριθμός αυτός ανακοινώθηκε την ώρα που κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας αποβιβάζονται, μετά την παραμονή τους σε καραντίνα για 14 ημέρες στην Ιαπωνία, περίπου 500 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις οι οποίες βγήκαν αρνητικές και δεν ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό, σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας.

«Είμαι ανακουφισμένος (…) Θέλω να ξεκουραστώ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ένας 77χρονος Ιάπωνας, λέγοντας ότι κατευθύνεται προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και πώς ήταν η ζωή στο πλοίο; «Ήταν άνετα (…) είμαι καλά», απάντησε απλώς.

Μεγάλος αριθμός λεωφορείων του δήμου της Γιοκοχάμα, όπως και καμιά δεκαριά ταξί, περίμεναν για να μεταφέρουν στους προορισμούς τους τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που αποβιβάζονταν σήμερα, πολλοί από τους οποίους κατέβαιναν σέρνοντας πίσω τις βαλίτσες τους.

Ορισμένοι σταματούσαν για λίγο και γυρνούσαν προς το τεράστιο πλοίο για να χαιρετίσουν αυτούς που παραμένουν σε αυτό, οι οποίοι ανταποκρίνονταν, χαιρετώντας τους με μεγάλες κινήσεις από τα μπαλκόνια των δωματίων τους.

Πολλές χώρες αποφάσισαν να στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους και να μην περιμένουν άλλο. Η πρώτη από αυτές τις απομακρύνσεις ήταν αυτή περισσότερων από 300 Αμερικανών που έγινε την Κυριακή με δύο πτήσεις.

Τώρα όσον αφορά το πλήρωμα του γιγάντιου πλοίου, γι’αυτό η καραντίνα θα αρχίσει να ισχύει από την ώρα που θα βγει από το πλοίο και ο τελευταίος επιβάτης.

Δεκάδες τουρίστες που παρέμεναν αποκλεισμένοι σε ένα κρουαζιερόπλοιο μετά τον εντοπισμό επιβάτη που είχε αποβιβαστεί και διαπιστώθηκε εκ των υστέρων ότι έφερε τον κοροναϊό, αποβιβάστηκαν σήμερα στην Καμπότζη.

Όλοι βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό ο οποίος έχει προκαλέσει ήδη τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στην Κίνα, δήλωσε αξιωματούχος της Καμπότζης.

«Είμαι ευγνώμων στην Καμπότζη που μας επέτρεψε να εισέλθουμε», δήλωσε σήμερα μια επιβάτης κατεβαίνοντας από το πλοίο.

Συνάντηση για τον κοροναϊό των υπουργών Εξωτερικών της Κίνας και της Asean (Ένωση κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας) αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στο Λάος.

Δύο άνθρωποι που είχαν βρεθεί θετικοί στον Covid-19 άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο της ιερής για τους σιίτες πόλης Κομ, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr επικαλούμενο τον επικεφαλής του Πανεπιστημίου Ιατρικών Επιστημών της πόλης.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, νωρίτερα σήμερα οι δύο ασθενείς είχαν βρεθεί θετικοί στον νέο κοροναϊό και λίγο αργότερα «πέθαναν από αναπνευστική νόσο».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν Κιανούς Τζαχανπούρ επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή.

Η Τεχεράνη είχε επιβεβαιώσει το πρωί ότι εντοπίστηκαν τα δύο πρώτα κρούσματα του ιού. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι οι ασθενείς είχαν τεθεί σε καραντίνα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Ραμπιέι δεν διευκρίνισε τι εθνικότητας ήταν οι δύο ασθενείς, ωστόσο ορισμένες αναφορές μέσων ενημέρωσης άφηναν να εννοηθεί ότι επρόκειτο για Ιρανούς πολίτες.

Δεκάδες Ουκρανοί διαδήλωσαν σήμερα κατά της άφιξης των συμπατριωτών τους και υπηκόων άλλων χωρών που επαναπατρίστηκαν από την Κίνα, όπου ξέσπασε η επιδημία του νέου κοροναϊού, εξαιτίας των φόβων εξάπλωσης της ασθένειας στη χώρα.

Το αεροσκάφος που μεταφέρει 48 Ουκρανούς και 29 υπηκόους τρίτων χωρών από την Ουχάν, την κινεζική πόλη-εστία της επιδημίας, αναμένεται να φθάσει στην Ουκρανία αύριο το πρωί.

Όλοι οι επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα για ένα διάστημα 14 ημερών, σε τέσσερα προεπιλεγμένα νοσοκομεία, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση, η οποία δεν αποκάλυψε ποια είναι λόγω των διαμαρτυριών ούτε το αεροδρόμιο, όπου θα προσγειωθεί το αεροσκάφος.



Σήμερα, δεκάδες Ουκρανοί έκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί προς ένα νοσοκομείο στην πόλη Βίνικι, στο δυτικό τμήμα της χώρας, για να διαμαρτυρηθούν για την πιθανή μεταφορά εκεί των προσώπων που επαναπατρίζονται από την Κίνα.

Ορισμένοι από τους εργαζόμενους της κλινικής συμμετείχαν στην κινητοποίηση, όπως μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Ο άνθρωπος που είχε βρεθεί θετικός στον Covid-19 στην Αίγυπτο αναρρώνει, καθώς οι πιο πρόσφατες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι δεν είναι πλέον φορέας του ιού, ανέφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ίνας Χαμάμ διευκρίνισε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο άνθρωπος αυτός θα παραμείνει σε καραντίνα για 14 ημέρες και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις για να διασφαλιστεί ότι έχει αναρρώσει πλήρως.

Οι αιγυπτιακές αρχές επιβεβαίωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι εντόπισαν το πρώτο κρούσμα του κοροναϊού στην Αφρική. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα ότι ένας αλλοδαπός που θεωρήθηκε αρχικά φορέας του Covid-19 εξετάστηκε και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που παίρνουν εξιτήριο. Ξεπέρασαν ήδη τους 15.000, ενώ τεράστια είναι η ευγνωμοσύνη προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως του μικρού παιδιού που χορεύοντας είπε ευχαριστώ στους γιατρούς που τον φρόντιζαν.

Thank you! Let me dance for you! Bei Bei, a 5-year-old #COVID19 patient, was discharged from a hospital in Shiyan, Hubei, on Mon. This was her way to say thank you. pic.twitter.com/DntHRsb4EM

— People’s Daily, China (@PDChina) February 19, 2020