Τουρκικό πλοίο δέχτηκε πυρά στη Λιβύη

Στόχος των δυνάμεων του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ (LNA), έγινε τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Τρίπολης, στη Λιβύη. Το λιμάνι δέχθηκε επίθεση σήμερα, δήλωσε ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη Γασάν Σαλάμε. Δύο λιμενικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα πλοία, περιλαμβανομένων και δεξαμενόπλοιων, που βρίσκονταν στο λιμάνι της Τρίπολης, εκκενώθηκαν έπειτα από μια επίθεση.

Video shows alleged Turkish ship burning after being targeted by the LNA earlier today. #Libya pic.twitter.com/8o7O3SekWA

Σύμφωνα με τον Εθνικό Στρατό της Λιβύης το πλοίο μετέφερε πυρομαχικά και όπλα που προέρχονται από την Τουρκία. «Το τουρκικό πλοίο φορτωμένο με όπλα και πυρομαχικά που ελλιμενίστηκε το πρωί στο λιμάνι της Τρίπολης καταστράφηκε», ανακοινώθηκε από τον LNA.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη Ghassan Salame επιβεβαίωσε ότι το λιμάνι της Τρίπολς δέχτηκε μπαράζ πυρών πυροβολικού.

Ο Χάφταρ εξαπέλυσε τον Απρίλιο του 2019 επίθεση για να καταλάβει την πρωτεύουσα Τρίπολη, όπου εδρεύει η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) του Φάγεζ αλ Σάρατζ. Έπειτα από μήνες μαχών, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, στα μέσα Ιανουαρίου του 2020, τέθηκε σε εφαρμογή μια «εύθραυστη» εκεχειρία.

Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νέα ναυτική αποστολή στις λιβυκές ακτές με στόχο να εμποδιστεί η παράδοση όπλων στους εμπολέμους και να περιφρουρηθεί το εμπάργκο του ΟΗΕ στις πωλήσεις όπλων, σύμφωνα με απόφαση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες.

VIDEO # 3 from Tripoli port, where a Turkish weapons shipment has been hit with LNA’s shelling. #LIBYApic.twitter.com/f0UduGYr0O

— ‍☠️ FJ ‍☠️ (@Natsecjeff) February 18, 2020