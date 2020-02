«Πολιτική ή πολιτική αλητεία;»

Μοιράσου το άρθρο:

η Σωτηρία Μπακαλάκου & ο Βασίλης Κουρκούνας*

Με έκπληξη παρακολουθήσαμε πρόσφατα τις γραπτές δηλώσεις του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα κ. Παππά Σωκράτη όπως στάλθηκαν στα ΜΜΕ από το γραφείο τύπου του Δήμου Καρδίτσας, ο οποίος «[…] υπογράμμισε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή προσπαθεί να οργανώσει τον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που έως πρόσφατα ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένα ώστε να μπορέσει ο Δήμος και οι δημότες να ωφεληθούν και με τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα αλλά και να υπάρξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια της περιοχής.»

Πώς έχει η πραγματική κατάσταση για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στο Δήμο Καρδίτσας;

Η πραγματική κατάσταση, όπως προκύπτει και από το επίσημο έγγραφο που αποστέλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες όταν υποβάλλεται αίτηση για ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (Partner Information Form), έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του κ Παππά από το Σεπτέμβριο του 2019, έχει ως εξής:

Μέχρι το 2015

Μηδενική δραστηριότητα. Για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, όταν αναλάβαμε και αναζητήσαμε το ιστορικό συμμετοχών του Δήμου Καρδίτσας σε χρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα από την υπηρεσία ενημερωθήκαμε ότι «ο Δήμος πιθανόν να είχε εμπλακεί πριν από 15 και πλέον χρόνια». Η μη δραστηριότητα του Δήμου στον τομέα αυτό φαίνεται και στα σχετικά επίσημα έγγραφα.

Από το 2015 έως 2019

Μετά από πολλή και συστηματική προσωπική εργασία που ξεκίνησε το 2015 και σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δήμου που εξέφρασαν ενδιαφέρον, ο Δήμος Καρδίτσας απέκτησε υπόσταση στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, συμμετείχε σε 8 πλήρως χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία, έστειλε σε εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό περισσότερους από 40 νέους και νέες και πραγματοποίησε 4 τοπικά σεμινάρια επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής, όλα όχι μόνο με μηδενικό κόστος για τον Δήμο και τους συμμετέχοντες, αλλά και με οικονομική ωφέλεια του Δήμου.

Αναλυτικά, οι συμμετοχές του Δήμου Καρδίτσας στα προαναφερθέντα προγράμματα το διάστημα 2015-2019 φαίνονται παρακάτω:

● KA2 Partnership – Cooperation for innovation and the exchange of good practices: “Youth Democracy Academy”, Portimao – Portugal (10/2018 – 11/2019)

● KA2 Partnership – Strategic Partnership Project: “Digital Skills for People Living in the 3rd Age – Effective Digital Access to Public Services”, London – UK (11/2017 – 10/2019)

● KA2 Partnership – Cooperation for innovation and the exchange of good practices: “Youth Inclusive Entrepreneurship Lab”, Estarreja – Portugal (7/2017 – 10/2018)

● Training Course: “Active Youth Participation”, Kassel – Germany (7–14/10/2018)

● Training Course: “Let’s START: SporTs Against RadicalizaTion”, Thessaloniki – Greece (29/6 – 5/7/2018)

● Training Course (partnership): “Volunteer Boost”, Brno – Czech Republic (12–22/9/2017)

● Training course: “FACILITAID! Design, Facilitate and Evaluate Meaningful Educational Activities for Young People”, Hornsjo – Norway (20–28/2/2017)

● Training course: “Youth actors in decision making”, DYPALL network, Rezekne – Latvia (7–13/6/2017)

Επιπλέον, ο Δήμος Καρδίτσας τα 2 τελευταία χρόνια μπήκε δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη της Βιώσιμης Κινητικότητας με συστηματική και στοχευμένη συμμετοχή στον διαγωνισμό «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας». Μάλιστα, για το 2018 διακρίθηκε στις 3 καλύτερες μικρές Ευρωπαϊκές Πόλεις για τη στρατηγική που ακολούθησε, τις δράσεις που υλοποίησε και τα μέτρα που εφάρμοσε πάνω στον τομέα της βιώσιμης μετακίνησης, πετυχαίνοντας πανευρωπαϊκή αναγνώριση και προβολή.

Αν δεν είχαμε συναντηθεί και συνεργαστεί με τον κ Παππά το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα λέγαμε ότι ο ίδιος δε γνωρίζει την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα στον Δήμο Καρδίτσας και ότι οι δηλώσεις του είναι ατυχείς. Όμως, επειδή έχει ήδη ενημερωθεί περί των προηγούμενων δράσεων από εμάς, δεν έχει πλέον τέτοια δικαιολογία. Συνεπώς οι δηλώσεις του αποτελούν μια συνειδητή προσπάθεια για στρέβλωση της πραγματικότητας με σκοπό τη σπίλωσή και τη μείωση της αξίας του έργου που πραγματοποιήθηκε από εμάς στον τομέα αυτό. Αποτελούν μια στρεβλή αντίληψη της έννοιας της πολιτικής, που ταυτίζεται με τα ψεύδη και τις συκοφαντίες, τα οποία «βαπτίζονται» «πολιτική κριτική» και «πολιτικό συμπέρασμα». Είναι λοιπόν τα ψεύδη και η διασπορά ψευδών δηλώσεων, πολιτική τοποθέτηση; Αυτοί είναι οι πολιτικοί που επιλέγουμε και είναι αυτή η πολιτική συμπεριφορά που επικροτούμε;

Αν ο Δήμαρχος και τα μέλη της Δημοτικής αρχής έχουν διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, τους καλούμε να πάρουν δημόσια θέση και να ανασκευάσουν τις άκυρες δηλώσεις του κ. Παππά. Διαφορετικά, με τη σιωπή τους δείχνουν σε όλους ότι συμμερίζονται αντιλήψεις και αξίες που δεν διακρίνονται από πολιτικό πολιτισμό και που έχουν δημιουργήσει παθογένειες και κακό προηγούμενο στο πολιτικό μας σύστημα.

*Η Μπακαλάκου Σωτηρία είναι Δημοτική Σύμβουλος, πρώην Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καρδίτσας, MSc Οικονομολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ

Ο Βασίλης Κουρκούνας είναι πρώην Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας και Νεολαίας του Δήμου Καρδίτσας, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός

