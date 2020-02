Συμμετοχή του Δημοτικού ΙΕΚ σε διακρατική συνάντηση στην Ιταλία

Μοιράσου το άρθρο:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις: ‘’Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση’’ στο πλαίσιο του Erasmus+2014-20 με τίτλο: «The future is our jewel» / «Το μέλλον είναι το κόσμημά μας» , της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ , πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου στην Βαλέντσα της Ιταλίας από 27 έως 31 Ιανουαρίου 2020.

Τη Βαλέντσα και συγκεκριμένα τη σχολή For.al , επισκέφθηκαν η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Νατάσα Μορφογιάννη, η εκπαιδεύτρια του τμήματος κοσμήματος κα Λέτα Αργυράκου και τέσσερις σπουδάστριες.

Το έργο «Το μέλλον είναι το κόσμημά μας» συγκεντρώνει 6 σχολές εταίρους γύρω από ένα κοινό αντικείμενο, τη δημιουργία κοσμημάτων, των οποίων η πολιτιστική κληρονομιά και η επαγγελματική ιστορία είναι διαφορετικές. Έτσι το πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη ανάδειξης της ποικιλομορφίας στον χώρο του κοσμήματος, ώστε αυτές οι διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης να καταστούν πόροι κοινού πλούτου και μαθησιακών ευκαιριών, με αποτέλεσμα την απόκτηση νέων γνώσεων και τεχνικών για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών στον χώρο του κοσμήματος.

Με τους τέσσερις πυλώνες του έργου, την ισότητα, τη βιωσιμότητα, την ένωση και την ανοχή οι εταίροι του προγράμματος θέλουν να συνδυάσουν τα 4 στοιχεία (Νερό, Αέρα, Φωτιά και Γη) απ’ τα οποία προέρχονται τα υλικά για την κατασκευή κοσμημάτων και να τα συσχετίσουν με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στις τρεις φάσεις του έργου.

Το πρόγραμμα εργασίας κατά τη διάρκεια των τριών ετών, σχετίζεται με τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων για τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης: 1)την ΕΡΕΥΝΑ, 2)τη ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, 3) την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ, 4) τις ΕΚΘΕΣΕΙΣ, για την προβολή του έργου των σπουδαστών και των σχολών!

Οι σπουδαστές παραβρέθηκαν στα εγκαίνια της 2ης περιοδεύουσας Πανευρωπαϊκής έκθεσης για το 2020, που αποτελείται αποκλειστικά από σπουδαστικές εργασίες με θέμα τον ‘αέρα’ σε σχέση με το ‘παρόν’. Το τμήμα κοσμήματος του Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου συμμετείχε με 13 κοσμήματα στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Centro Comunale di Cultura. Μετά τη Βαλέντσα , η έκθεση θα παρουσιασθεί στη Μαδρίτη, στο Πόρτο, στη Θεσσαλονίκη ,στο Λονδίνο και θα καταλήξει στο Βόλο τον Ιούνιο του 2020.

Τα εργαστήρια σε διάφορες τεχνικές αργυροχρυσοχοΐας ήταν καθημερινά στη σχολή! Οι σπουδαστές πήραν μέρος σε εργαστήρια »καρφωτικής» πολύτιμων λίθων, παραγωγικού κοσμήματος(κεριά-χυτήριο), σχεδιασμού κοσμήματος σε Η/Υ, κοπής πολύτιμων λίθων και χαρακτικής.

Σε ημερήσια εκδρομή στο Μιλάνο η ομάδα επισκέφθηκε την περιοχή Navigliο Grande , τo Duomo ενώ στο Palazzo Reale είδαν την έκθεση Κοσμήματος Van Cleef & Arpels, »Time, Nature, Love» που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή!

Μοναδική εμπειρία για την ομάδα του ΔΙΕΚ ήταν η επίσκεψη στις νέες εγκαταστάσεις της BVLGARI στη Βαλέντζα με 600 εργαζόμενους. Ότι πιο σύγχρονο στην παραγωγή Κοσμήματος στην Ευρώπη σήμερα. Η ξενάγηση σε όλη τη διαδικασία παραγωγής ήταν εξαιρετική! Εργαστήρια με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και 26 μικρές μονάδες παραγωγής(islands) με 22 τεχνίτες η καθεμία, ολοκληρώνουν καθημερινά την παραγωγή της μονάδας. Σημαντική στιγμή για το Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου η πρόσκληση από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, για αμειβόμενη εκπαίδευση 6 μηνών και συμβόλαιο εργασίας στους απόφοιτους της σχολής μας , καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί και 2η μονάδα παραγωγής της εταιρίας BVLGARI στην ίδια περιοχή!

Η Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κ.κ. Α.Μορφογιάννη και Α. Ζαρκάδας – Βεργής καθώς και η Δημοτική αρχή του Βόλου ενισχύουν και προωθούν αντίστοιχες Ευρωπαϊκές δράσεις, τα οφέλη των οποίων μέσω των προγραμμάτων erasmus+ δεν σταματούν με την αποφοίτηση των σπουδαστών, αλλά συνεχίζονται και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας.

