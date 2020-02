Covid-2019: Σε επαγρύπνηση η ΕΕ-ΠΟΥ στην ΕΡΤ: Η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία στη δημόσια υγεία- Όχι πανικός (video)

Οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ υπογράμμισαν σήμερα την αναγκαιότητα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός μπροστά στον νέο κοροναϊό και την ανάγκη προφύλαξης έναντι της ανεπάρκειας στις προμήθειες εξοπλισμού προστασίας. Συντονισμένο παγκόσμιο επιστημονικό πόλεμο κατά του κορωνοϊού Covid-2019 ανακοίνωσε στη Γενεύη ο Π.Ο.Υ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης κρίσεων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Μάικλ Ράιαν, δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία στoν τομέα της δημόσιας υγείας στην αντιμετώπιση ανάλογων κινδύνων και εξήρε τις διαχρονικές προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας για εφαρμογή των κανόνων υγείας στην ελληνική ακτοπλοΐα και την εμπορική ναυτιλία».

Ποια μέτρα υιοθέτησαν οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ

Από τον ιό, που έχει καταγράψει περισσότερα από 60.000 κρούσματα και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους στην Κίνα, όπου εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο, έχουν νοσήσει περίπου 30 άνθρωποι σε επτά χώρες της ΕΕ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νεκροί.

Μπροστά στην επιδημία του Covid-19, οι χώρες της ΕΕ υιοθέτησαν τα δικά τους μέτρα, αναφορικά με την καραντίνα, τους ελέγχους των επιβατών, τις συστάσεις στους ταξιδιώτες.

Όμως, σε έναν χώρο όπου η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων είναι ο κανόνας, οι 27 κρίνουν απαραίτητο να «ενισχύσουν τον ήδη υπάρχοντα συντονισμό» προκειμένου να «βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα» των μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο κρατών, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν οι υπουργοί μετά τη σύνοδο που συγκλήθηκε εκτάκτως στις Βρυξέλλες.

Η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδη εμφανίστηκε καθησυχαστική κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, επισημαίνοντας ότι «όλα τα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης και έχουν ένα καλό επίπεδο προετοιμασίας».

Η αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει «έως σήμερα έλλειψη σε φάρμακα», την ώρα που διάφορες χώρες εκφράζουν την ανησυχία τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο στην περίπτωση που η επιδημία εξαπλωνόταν.

Τονίζοντας ότι το «σχεδόν το 50% των εξοπλισμών προστασίας (γάντια, μάσκες, στολές) κατασκευάζεται στην Κίνα, η Στέλλα Κυριακίδη δήλωσε ότι το επίπεδο των αποθεμάτων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή αξιολογείται.

Η Επιτροπή είναι «έτοιμη να ξεκινήσει μια διαδικασία για μαζικές αγορές» είπε. «Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με εταιρείες στην ΕΕ για να δούμε εάν μπορούν να παράσχουν επιπλέον» εξοπλισμούς.

Στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων, όπου καταγράφονται γενικές δεσμεύσεις, επισημαίνεται ιδίως η ανάγκη να «τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα σχέδια και πόροι προκειμένου να παρασχεθεί η ενδεδειγμένη φροντίδα (…) στα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-2019, όπως και όλα τα επιπλέον μέτρα (που θα επιτρέψουν) να καταγραφούν οι επαφές τους».

Αυτή η αναφορά σε πρόσωπα που έχουν έλθει σε επαφή με έναν ταξιδιώτη που νοσεί ήδη προστέθηκε έπειτα από αίτημα της Γερμανίας, με τη στήριξη της Ρουμανίας.

Αναγνωρίζοντας ότι είναι αδύνατον να καταγραφούν όλα τα πρόσωπα με τα οποία ένας άνθρωπος που ταξιδεύει από την Κίνα έρχεται σε επαφή, ο Βίλι Μπέρος, ο υπουργός Υγείας της Κροατίας, η χώρα του οποίου έχει αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, εκτιμά ότι πρόκειται για έναν «ικανοποιητικό συμβιβασμό».

Ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν υπεραμύνθηκε αυτών των μέτρων, κρίνοντας πως «η λήψη της θερμοκρασίας» των επιβατών δεν επαρκεί.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι αυτή η επιδημία, που έχει περιοριστεί στο επίπεδο μιας περιοχής, θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια πανδημία» υπογράμμισε ο ίδιος, ενώ ο Τσέχος ομόλογός του Άνταμ Βόιτεχ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών, στο μέλλον, στην ελευθερία της κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν.

Η υπάρχουσα κατάσταση δεν το απαιτεί, όμως «εάν η επιδημία επιδεινωθεί, θα λάβουμε νέα μέτρα», περιλαμβανομένου του ενδεχόμενου κλεισίματος των συνόρων, σχολίασε ο Μπέρος.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση των Κρίσεων Γιάνεζ Λεναρτσίτς, που επίσης συμμετείχε στη συνάντηση, υπογράμμισε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων του κοροναϊού στην Ευρώπη είναι «ακόμη μικρός». «Ο κίνδυνος είναι μικρός όμως υφίσταται και μπορεί να αυξηθεί, επομένως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτού του είδους το σενάριο» συνέχισε ο ίδιος.

Στην τοποθέτησή του, ο Βασίλης Κικίλιας κατέθεσε πρόταση για τον ψηφιακό συγχρονισμό των κρατών-μελών, με τη δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιστημονικών δεδομένων, που θα ανταλλάσσονται άμεσα μεταξύ των κρατών-μελών για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τα κρούσματα του νέου κοροναϊού δεν αυξάνονται με δραματικούς ρυθμούς εκτός της Κίνας με εξαίρεση τους επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο, που βρίσκεται σε καραντίνα, σε λιμάνι της Ιαπωνίας, είπε σήμερα ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών.

Όπως εξήγησε ο Ράιαν, η αύξηση κατά περίπου 14.000 των κρουσμάτων σε μία ημέρα, που ανακοίνωσε η Κίνα, αντικατοπτρίζει την αλλαγή στην προσέγγιση να καταγράφονται ασθενείς στην επαρχία Χουμπέι, η μόλυνση των οποίων επιβεβαιώνεται με ακτινογραφία θώρακα κι όχι μονάχα εκείνων που επιβεβαιώθηκαν μέσω αιματολογικών εξετάσεων.

«Είναι καίρια κατανοητό ότι τα περισσότερα από αυτά τα κρούσματα σχετίζονται με ένα διάστημα που πηγαίνει πίσω μέρες και εβδομάδες και εκ των υστέρων καταγράφηκαν ως κρούσματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στην αρχή της ίδιας της επιδημίας» επισήμανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στην έδρα του ΠΟΥ.

«Εκτός των κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess δεν βλέπουμε μια δραματική αύξηση στη μετάδοση εκτός της Κίνας» τόνισε ο ίδιος.

Σαράντα τέσσερα νέα κρούσματα καταγράφηκαν σήμερα στο Diamond Princess, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέρχεται σε 219, αν και οι αρχές γνωστοποίησαν ότι σε ορισμένους από τους ηλικιωμένους επιβάτες θα επιτραπεί να αποβιβαστούν αύριο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν σήμερα το 15ο κρούσμα του νέου κοροναϊού στις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι ο ασθενής βρίσκεται μεταξύ των πολιτών που απομακρύνθηκαν από την Ουχάν στην Κίνα και τέθηκαν υπό ομοσπονδιακή καραντίνα στην αεροπορική βάση Λάκλαντ στο Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Ο μήνας ήταν δύσκολος για εκείνη. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση 90% εν μέσω μιας επιδημίας που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1.400 ανθρώπους στην Κίνα. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω και τα εμπορικά καταστήματα έχουν αδειάσει. Φορώντας μια χειρουργική μάσκα, η Κάι ψεκάζει με προσοχή τα χέρια της με απολυμαντικό και φοράει γάντια προτού συνθέσει το μπουκέτο της. Κατόπιν, τοποθετεί το μπουκαλάκι με το απολυμαντικό χεριών ανάμεσα στα λουλούδια.

