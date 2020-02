Οι εργασίες του διακρατικού προγράμματος WE GO!2 πραγματοποιούνται στην Καρδίτσα

Μοιράσου το άρθρο:

Συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος WEGO!2 παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας, το Κέντρο Γυναικών και οι υπόλοιποι εταίροι στο ξενοδοχείο Κιέριον. Η συνέντευξη τύπου δόθηκε στο περιθώριο της διακρατικής διημερίδας που διεξάγεται στην πόλη μας.

Η τοποθέτηση του Δημάρχου

Εισαγωγικά ο Δήμαρχος τόνισε:Καλωσορίζουμε στην πόλη μας τους εταίρους του διακρατικού προγράμματος WEGO!2. Είμαστε χαρούμενοι για τη σημερινή παρουσία σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου. Η Δημοτική αρχή Καρδίτσας είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι γυναίκες που πέφτουν θύματα έμφυλης βίας. Θεωρούμε ότι γίνονται πράγματα αλλά μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα στο να στηριχθούν γυναίκες που είναι θύματα αυτών των δύσκολων καταστάσεων. Με την ευκαιρία του σημερινού χαιρετισμού θα ήθελα να τονίσω ότι στο πλαίσιο του έργου WEGO!2 διερευνάται η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οργανισμών, επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας. Στόχος του δικτύου θα είναι η κοινή συστηματική προσέγγιση και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την άρση των επιπτώσεων της. Η διεργασία της δικτύωσης θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ενός περιφερειακού πρωτοκόλλου συνεργασίας σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, δηλαδή στη Βουλγαρία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Το περιφερειακό δίκτυο στην Ελλάδα μπορεί να συντονίζει το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, ενώ βασικός στόχος των εταίρων που συμμετέχουν στο δίκτυο, είναι η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη βία και η υποστήριξή τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Το γεγονός ότι είμαστε ο βασικός πυλώνας στήριξης του Κέντρου Γυναικών δείχνει το ενδιαφέρον μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και πάλι θέλω να καλωσορίσω τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα στην Δήμο μας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.

Η τοποθέτηση του κ. Σ. Παππά

Στη συνέντευξη ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υπογράμμισε ότι το Κέντρο Γυναικών επιτελεί σπουδαίο ρόλο. Επίσης υπογράμμισε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή προσπαθεί να οργανώσει τον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που έως πρόσφατα ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένα ώστε να μπορέσει ο Δήμος και οι δημότες να ωφεληθούν και με τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα αλλά και να υπάρξει μεγαλύτερη εξωστρέφεια της περιοχής.

Η τοποθέτηση της κ. Cinzia Penati, Coordinator, Project Manager of project WEGO!2

Έχει ήδη περάσει ένας χρόνος από την έναρξη του προγράμματος WeGo! και πέντε μήνες από την πρώτη συνάντηση συμμάθησης και ανταλλαγής στην Πάντοβα . Πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να κατανοήσουμε ποιος είναι ο τρόπος, η διαδικασία, ώστε αυτή η εμπειρία να είναι η πλέον αποτελεσματική για τον καθένα .

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια αποτελέσματα του πρώτου χρόνου του προγράμματος:

• Όλοι οι εταίροι έχουν υλοποιήσει την εκπαίδευση τους για επαγγελματίες/εθελοντές που ειδικεύονται στο να παρέχουν υπηρεσίες ενδυνάμωσης σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας στο δρόμο προς την οικονομική ανεξαρτησία. Έχουν υλοποιηθεί 10 εκπαιδεύσεις στις οποίες πήραν μέρος συνολικά 167 συμμετέχοντες.

• Όλοι οι εταίροι έχουν υλοποιήσει τις προβλεπόμενες «άτυπες» συναντήσεις τους και στην συνέχεια έγινε αξιολόγηση των αναγκών των περιοχών του προκειμένου να σχεδιάσουν τον πρώτο κύκλο των εκπαιδεύσεων . Από τον Φεβρουάριο έως Ιούλιο του 2019 τριανταεφτά (37) συναντήσεις υλοποιήθηκαν συνολικά από τους εταίρους.

• Στα τέλη του Σεπτεμβρίου η πρώτη διαδικασία συμμάθησης και ανταλλαγής πραγματοποιήθηκε στην Πάντοβα της Ιταλίας.

• Κάθε εταίρος υλοποίησε τοπικές εκδηλώσεις -περίπου στις 25 Νοεμβρίου του 2019-, εκδηλώσεις στις οποίες πήραν μέρος συνολικά 228 άτομα.

Στον δεύτερο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, έχουμε ήδη ξεκινήσει να εργαζόμαστε με τους ωφελούμενος, δηλαδή τα συμβουλευτικά κέντρα υποστήριξης γυναικών ενάντια στην έμφυλη βία (AVC’s) και τις γυναίκες που υποστηρίζουν. Στις επόμενες εβδομάδες έχουμε μπροστά μας την μεγαλύτερη πρόκληση: μέσα από την προσέγγιση των επιχειρήσεων να επιτύχουμε την ενίσχυση και ενδυνάμωση των δικτύων σε τοπικό επίπεδο. Παρόλο που στο πρόγραμμα το όνομα που έχουμε δώσει για το τοπικό δίκτυο είναι «εδαφικό/τοπικό – territorial protocol» πιστεύω ότι είναι δική μας ευθύνη να χτίσουμε ένα τοπικό οικοσύστημα προκειμένου να βοηθήσουμε τα συμβουλευτικά κέντρα να ενδυναμωθούν και να υποστηρίξουν καλύτερα τις γυναίκες και στην προσπάθεια τους να επαναπροσεγγίσουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες απαλλαγμένες από την έμφυλη βία.

Η τοποθέτηση της Υπεύθυνης του ΚΓΚ κ. Αικατερίνης Βελεσσιώτου

Από το 2015 ως το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε το πρόγραμμα WE GO! με στόχο την ενδυνάμωση των AVCs, των Συμβουλευτικών Κέντρων κατά της βίας κατά των γυναικών, και την εκκίνηση ενός Ευρωπαϊκού διαλόγου για τη βία κατά των γυναικών μεταξύ 15 θεσμών από διαφορετικές χώρες.

Η δεύτερη υλοποίηση του WE GO! ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018 επεκτείνοντας τις δράσεις του. Κύριος στόχος αυτού είναι να υποστηρίξει την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν βιώσει, ή εξακολουθούν να βιώνουν έμφυλη βία, ισχυροποιώντας τα τοπικά συστήματα υποστήριξης, προωθώντας την ανταλλαγή Ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και θεμελιώνοντας δίκτυα συνεργασίας μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών οργανισμών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 χώρες και έξι οργανισμοί:

• ActionAid Italia, Ιταλία, Συντονιστής του εταιρικού σχήματος

• Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), Ιταλία

• Rel.azioni Positive Società Cooperativa Sociale, Ιταλία

• Gender project for Bulgaria Foundation (GPF), Βουλγαρία

• SURT – Fundació de dones, Ισπανία

• Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας (ΚΓΚ), Ελλάδα

Οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος, για το σύνολο των εταίρων, είναι:

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για επαγγελματίες/εθελοντές/διαχειριστές κοινωνικών υπηρεσιών που ειδικεύονται στην υποστήριξη γυναικών που έχουν υπάρξει στο παρελθόν ή εξακολουθούν να υφίστανται βία.

• ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ανάμεσα σε ΜΚΟ, κέντρα κατά της βίας, ιδρύματα, ειδικούς, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρίες.

• ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΓΙΑ 8 AVCs για τη δημιουργία ενός δικτύου ικανού να εξασφαλίσει καλύτερη οικονομική ενδυνάμωση για τις γυναίκες που υποστηρίζονται από αυτά.

• ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΡΙΕΡΑΣ για 100 γυναίκες που υποστηρίζονται από τα AVCs.

• ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για 80 ιδιωτικές εταιρίες ως προς την υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί βία και την καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της βίας κατά των γυναικών.

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10 ΕΤΑΙΡΙΩΝ για την υιοθέτηση δράσεων και πολιτικών με στόχο την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την υποστήριξη της εργασίας των γυναικών

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εξασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών που έχουν υποστεί βία.

• ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ για τη διάχυση των στόχων, των αποτελεσμάτων, της επιρροής του προγράμματος.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: wegoproject.eu

Στο πλαίσιο των δράσεων έχει προγραμματισθεί διήμερη συνάντηση -Peer to Peer- στην Καρδίτσα, στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 2020.

Η συνάντηση των εταίρων είναι διευρυμένη με 8 τουλάχιστον συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από κάθε χώρα.

Περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις και παρεμβάσεις από εκπροσώπους οργανισμών με τους οποίους το ΚΓΚ συνεργάζεται από χρόνια πολύ στενά, έχοντας υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Θα παρουσιάσουν όπως φαίνεται και στο πρόγραμμα:

• Ο Γενικός Διευθυντής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, κ. Π. Τουρναβίτης

• Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, κ. Β. Μπέλλης

• Ο Managing Director του Κέντρου Διεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Χ. Σαμαντζής

Θέλω να ευχαριστήσω το Θέατρο ΟΨΕΙΣ, τη Βάσω Μακρή και τον Παύλο Βησσαρίου, για τη φιλοξενία ακόμη μια φορά στο χώρο τους, αλλά κυρίως για την άμεση ανταπόκριση τους και την αποδοχή της πρότασης του ΚΓΚ για μια διαδραστική παράσταση, που ετοιμάστηκε ειδικά για τη συνάντηση αυτή!

Θεωρούμε ότι αναδεικνύει αυτά τα οποία είναι απαραίτητα: όλοι και όλες μαζί σίγουρα θα καταφέρουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα: να οικοδομήσουμε την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών οι οποιες βίωσαν ή βιώνουν την έμφυλη βία.

Μοιράσου το άρθρο: