ΠΟΥ: «Covid-19» το νέο όνομα του κοροναϊού-Σε 18 μήνες το εμβόλιο

Η ονομασία «Covid-19» δόθηκε στον νέο κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε, νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς όπως τονίστηκε οι άλλες ονομασίες θα ήταν «ανακριβείς» και δεδομένου ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί ο στιγματισμός. Ο ιός έχει επιμολύνει πάνω από 40.000 ανθρώπους στην ηπειρωτική Κίνα και έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον 24 χώρες.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς προειδοποίησε ότι το πρώτο εμβόλιο για την καταπολέμηση του Covid-19 ενδέχεται να είναι έτοιμο σε 18 μήνες.

«Για αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα σήμερα, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τον ιό», πρόσθεσε κατά την καθημερινή πλέον ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ απηύθυνε έκκληση σε όλον τον κόσμο να ενώσει τις προσπάθειές του ώστε να αποφευχθούν «και άλλα κρούσματα και πολύ υψηλότερο κόστος». Εκτίμησε ωστόσο ότι «υπάρχει μια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσουμε» την εξάπλωση του νέου ιού.

«Ζητούμε από τις χώρες να είναι όσο πιο επιθετικές γίνεται, ακόλουθούμε μια στρατηγική περιορισμού», πρόσθεσε.

Ξεπέρασε τους 1000 ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των νεκρών από την επιδημία της νέας ιογενούς πνευμονίας της Κίνας ξεπέρασε τους 1.016, ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική κυβέρνηση. Χθες καταγράφηκαν 2.478 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα στην ηπειρωτική Κίνα, σε σύγκριση με τα 3.062 κρούσματα της Κυριακής, ανεβάζοντας σε 42.638 τα καταγεγραμμένα κρούσματα της επιδημίας.

Είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων που οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ημερήσια μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, γεγονός που δίνει κάποιες ελπίδες ότι η εξάπλωση έφθασε στην κορύφωση.

Επιπλέον 108 θάνατοι από τον ιό ανακοινώθηκαν επισήμως σήμερα, νούμερο που αποτελεί ρεκόρ ημέρας. Ολοι, εκτός από 5 θάνατοι, επικεντρώνονται στην επαρχία Χουμπέι.

Μόνο 319 κρούσματα της νόσου έχουν επιβεβαιωθεί σε 24 άλλες χώρες εκτός της ηπειρωτικής Κίνας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και τις κινεζικές υγειονομικές αρχές, και 2 θάνατοι, ένας στον Χονγκ Κονγκ και ένας στις Φιλιππίνες.

Καθώς ομάδα του ΠΟΥ βρίσκεται στην Κίνα για να συμμετάσχει στις έρευνες για την εμφάνιση της επιδημίας, ο οργανισμός άρχισε στην Γενεύη διήμερη συνάντηση με την συμμετοχή 400 ερευνητών για την επιτάχυνση της έρευνας σε αναζήτηση διαγνωστικών μεθόδων, φαρμακευτικής αγωγής και εμβολίων.

Πλήγμα για την οικονομία της Κίνας

Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οι επιπτώσεις της επιδημίας επί της δεύτερης σε μέγεθος οικονομίας στον κόσμο είναι μεγαλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις.Οι εταιρείες καταβάλλουν προσπάθειες να επαναλειτουργήσουν έπειτα από τη παράταση των διακοπών του νέου κινεζικού έτους, ενώ εκατοντάδες κινεζικές επιχειρήσεις θα χρειασθούν δάνεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων για να επιβιώσουν. Παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Σι Τζινπίνγκ ότι θα αποφευχθούν οι ευρείας κλίμακας απολύσεις, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να θέτουν σε διαθεσιμότητα ή να απολύουν προσωπικό.

«Η έκρηξη της επιδημίας έχει αλλάξει πλήρως τις δυναμικές της κινεζικής οικονομίας», δηλώνουν αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμα προς τους πελάτες υποβαθμίζοντας τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της δεύτερης οικονομίας του πλανήτη για τον τρίμηνο αυτό.

Οι ασιατικές αγορές ανέκαμψαν με τους επενδυτές να ενθαρρύνονται από τη μείωση του αριθμού των κρουσμάτων, ακόμη και αν οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι υπερβολικά νωρίς για να μεταφρασθούν σε τάση οι αριθμοί.

Περισσότερες από 300 κινεζικές εταιρείες αναζητούν τραπεζικά δάνεια ύψους τουλάχιστον 57,4 δισεκατομμυρίων γιουάν (8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για να αντιμετωπίσουν την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι αποκλεισμοί κινεζικών πόλεων, η διακοπή λειτουργίας εργοστασίων και αλυσίδων τροφοδοσίας, έγινε γνωστό από τραπεζικές πηγές.

Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών περιλαμβάνονται ο όμιλος υπηρεσιών διανομής Meituan Dianping, η κατασκευάστρια smartphones Xiaomi Corp και ο όμιλος μεταφορικών υπηρεσιών Didi Chuxing Technology Co, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η κινεζική εταιρεία Xinchao Media ανακοίνωσε χθες την απολυση 500 μελών του προσωπικού, το ένα τέταρτο των απασχολουμένων, και η αλυσίδα εστιατορίων Xibei ανακοίνωσε ότι έχει δυσκολίες με την πληρωμή των 20.000 εργαζομένων της.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην εφαρμογή μέτρων για την σταθεροποίηση της απασχόλησης, επιπλέον της μείωσης των επιτοκίων και των μέτρων στήριξης της οικονομίας για τον περιορισμό της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, αναλυτές της Nomura θεωρούν ότι τα μέτρα για την επιστροφή των εργαζομένων στις εργασίες τους και η η μείωση της επιβατικής κίνησης δείχνουν ότι ο ιός είχε «καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της Κίνας τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο».

Σε σημείωμά τους αναφέρουν: «Ανησυχούμε ότι οι παγκόσμιες αγορές μέχρι στιγμής δείχνουν να υποτιμούν σημαντικά την έκταση του προβλήματος».

Οι τραπεζίτες στην Ασία αντιμετωπίζουν διακοπή διαδικασιών σύναψης συμφωνιών, καθυστερήσεις ή επαναξιολογήσεις εκπλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων και επιβράδυνση στην εισαγωγή νέων εταιριών στο χρηματιστήριο.

«Δεν κινείται τίποτε», δήλωσε από το Χονγκ Κονγκ τραπεζίτης επενδύσεων σε τράπεζα της Wall Street.

Ο νέος κινεζικός ιός έχει προκαλέσει χάος στην Ασία, με την ματαίωση πλήθους πτήσεων, την διατάραξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την επιβολή περιορισμών στα σύνορα για την πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας.

Επιπτώσεις και στον κόσμο της κρουαζιέρας

Το κρουζιερόπλοιο Daimond Princess με 3.700 επιβάτες και πλήρωμα παραμένει σε καραντίνα ανοικτά της Γιοκοχάμα, με 65 επιπλέον καταγεγραμμένα κρούσματα, που φέρνει στους 135 τον συνολικό αριθμό των νοσούντων στο πλοίο της Carnival Corp.

Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την αποβίβαση από το Holland America MS Westerdam, άλλο κρουαζιερόπλοιο της Carnival Corp.

Είναι η τρίτη χώρα που αρνείται να δεχθεί το κρουαζιερόπλοιο λόγω του φόβου της επιδημίας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν υπάρξει κρούσματα επί του πλοίου. Προηγήθηκαν, η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες. «Τώρα είμαστε πάλι στο κενό», δήλωσε μέσω email στο Reuters ο επιβάτης Στίβεν Χάνσεν.

Οργή για τη διαχείριση της επιδημίας

Η οργή για τη διαχείριση της εμφάνισης της επιδημίας μεγαλώνει και η κυβέρνηση της επαρχίας Χουμπέι αναγκάσθηκε να παύσει δύο τοπικούς αξιωματούχους, τον επικεφαλής της Υγειονομικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος και την διευθύντριά της, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.Η Χουμπέι παραμένει σε αποκλεισμό, με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα αεροδρόμια κλειστούς και αποκλεισμένες τις οδικές αρτηρίες.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η ανάσχεση της μετάδοσης της επιδημίας θα είναι δυσκολότερη, καθώς οι άνθρωποι θα επιστρέφουν στις εργασίες τους.

Περί τα 160 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους το επόμενο σαββατοκύριακο με το τέλος των διακοπών, δήλωσε αξιωματούχος του τομέα των μεταφορών.

Αισιοδοξία για επιβράδυνση της επιδημίας

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, ο Τζονγκ Νάνσαν, 83χρονος επιδημιολόγος που έγινε γνωστός για τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την επιδημία του SARS το 2003, δάκρυσε όταν αναφέρθηκε στον γιατρό Λι Ουενλιάνγκ που πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφού επιπλήχθηκε επειδή σήμανε συναγερμό για τον νέο ιό.

Αλλά ο Τζονγκ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η νέα επιδημία σύντομα θα επιβραδυνθεί, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων ήδη να επιβραδύνεται σε κάποιες περιοχές. Η επιδημία μπορεί να κορυφωθεί στα μέσα ή τα τέλη Φεβρουαρίου, ακολουθούμενη από σταθεροποίηση και μείωση, δήλωσε ο Τζονγκ, βασίζοντας την πρόβλεψη σε μαθηματική μοντέλα, πρόσφατα στοιχεία και στις ενέργειες της κυβέρνησης.

«Ελπίζω ότι αυτή η επιδημία, ή ακόμα και συνολικά το ζήτημα, ίσως να έχει τελειώσει κάπου τον Απρίλιο», δήλωσε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γκουανγκτζόου, όπου νοσηλεύονται 11 ασθενείς του ιού.

«Δεν γνωρίζουμε γιατί είναι τόσο μολυσματικός, άρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε ο Τζονγκ, που βοήθησε να εντοπιστούν οι ελλείψεις και οι αστοχίες στο σύστημα αντιμετώπισης εκτάκτων περιπτώσεων της Κίνας κατά την κρίση του SARS το 2002-03. Δήλωσε ότι υπάρχει μια σταδιακή μείωση των νέων κρουσμάτων στην νότια επαρχία της Γκουανγκντόγνκ όπου βρίσκεται εκείνος, καθώς και στη Τζετζιάνγκ και αλλού. «Άρα αυτή είναι καλή είδηση για εμάς».

