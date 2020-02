Όσκαρ: «Τα παράσιτα» οι μεγάλοι νικητές-Σε Χ. Φοίνιξ-Ρ. Ζελβέγκερ τα βραβεία Α’ ρόλων

«Τα παράσιτα» έκαναν φέτος τη μεγάλη ανατροπή σαρώνοντας στα φετινά Όσκαρ τα βραβεία καλύτερης ταινίας και καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ενώ και το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον δημιουργό τους, Μπονγκ Τζουν-χο.

Η ταινία, ένα υβρίδιο μαύρης σάτιρας, θρίλερ και αλληγορίας για την ζωή των προνομιούχων και των μη προνομιούχων στη σύγχρονη Σεούλ που υμνήθηκε από τους κριτικούς είναι η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κερδίζει και τα δύο αυτά βραβεία στην ιστορία του θεσμού.

Απέσπασε επίσης το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.

«I really, really, really want to thank our Korean film audience, our moviegoers…without you, our Korean film audience, we are not here.» #Oscars pic.twitter.com/QlZwYlKVMI

— ABC News (@ABC) February 10, 2020