Τα θύματα του κορονοϊού ξεπέρασαν εκείνα του SARS- Στους 803 οι νεκροί

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ανέρχεται σε 811 ως τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς ακόμη 89 ασθενείς υπέκυψαν το Σάββατο, ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υγείας. Τα θύματα ξεπέρασαν σε αριθμό εκείνα του SARS, την επιδημία του Σοβαρού Οξέως Αναπνευστικού Συνδρόμου (SARS) είχε προκαλέσει το θάνατο παγκοσμίως σε 774 ανθρώπους, την περίοδο 2002-2003.

Στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας, καταγράφησαν επιπλέον 81 θάνατοι.

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν χθες 2.656 νέα επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του 2019-nCoV, αυξάνοντας σε 37.198 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

Περίπου 100 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα, ανέβασαν πυρετό ή αισθάνθηκαν αδιαθεσία, μετέδωσε το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo. Το υπουργείο Υγείας της Ιαπωνίας ανέφερε ότι ακόμη έξι επιβάτες βρέθηκαν θετικοί στον ιό, με αποτέλεσμα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανέρχονται σε 70 μεταξύ 3.700 επιβατών από 54 χώρες.

Update: +6 more aboard the Diamond Princess cruise ship tests positive for #coronavirus, now ~70 confirmed cases on this one ship. 2 week quarantine for 3000+ others aboard continues. Talk about cabin fever. — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 9, 2020

Στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο, Λε Κονταμίν, στη νοτιοανατολική Γαλλία, πέντε Βρετανοί κάτοικοι της περιοχής μεταξύ τους και ένα παιδί έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Εξετάζονται άλλοι τέσσερις ενήλικες και ακόμη δύο παιδιά. Οι αρχές ψάχνουν να εντοπίσουν όσους ήρθαν σε επαφή με τους ασθενείς που φέρεται να μολύνθηκαν από Βρετανό τουρίστα που είχε ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη.

Τα θετικά κρούσματα και οι επαφές που είχε αυτός ο Βρετανός, 11 άτομα συνολικά, έμεναν στο ίδιο θέρετρο και έχουν μεταφερθεί σε τέσσερα νοσοκομεία.

Στην Βρετανία και τέταρτο άτομο εντοπίστηκε θετικό στον κοροναϊό, ενώ προσβλήθηκε από έναν άλλο Βρετανό ασθενή στην Γαλλία που είχε διαγνωστεί προηγούμενα να νοσεί από τον ιό, σύμφωνα με δήλωση του υπεύθυνου για τις ιατρικές υπηρεσίες στην Βρετανία.

Ένα δεύτερο και «τελευταίο» αεροπλάνο που είχε ναυλώσει το Λονδίνο για τον επαναπατρισμό σχεδόν 200 Βρετανών, αλλά και 38 Γάλλων προσγειώθηκε στη βάση του Μπράιζ Νόρτον, δυτικά του Λονδίνου.

Final British evacuation flight from Wuhan lands: Britain’s final evacuation flight from the Chinese city of Wuhan, the epicenter of a coronavirus outbreak, landed at a Royal Air Force base in central… #25thAmendmentNow #ImpeachTrump #TheResistance pic.twitter.com/E9W88PMBzE — Patrick (@cahulaan) February 9, 2020

Οι επαναπατρισθέντες θα μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Το Λονδίνο είχε συστήσει προηγουμένως στους σχεδόν 30.000 Βρετανούς που βρίσκονταν στην Κίνα να εγκαταλείψουν τη χώρα για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεσή τους στον ιό.

Η ενημέρωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Περισσότεροι από 34.800 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον νέο κορωναϊό παγκοσμίως, στη συντριπτική πλειοψηφία στην Κίνα, όπου οι θάνατοι ανέρχονται σε 723 ενώ στο εξωτερικό έχει αναφερθεί ένας νεκρός, στις Φιλιππίνες.

Κατά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες φαίνεται ότι υπήρξε μια ελαφρά σταθεροποίηση του αριθμού των περιπτώσεων, μια επιβράδυνση κρουσμάτων την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός χαρακτηρίζει ως «ευκαιρία» για δράση.

Την Πέμπτη, Αμερικανός πολίτης 60 ετών, ο πρώτος μη κινέζος θύμα της ασθένειας, πέθανε στο νοσοκομείο Jinyintan της Γουχάν, ενώ αναφέρεται και θάνατος Ιάπωνα.

Από τους 34.598 ανθρώπους που έχουν μολυνθεί στην Κίνα, σχεδόν 25.000 είναι στην επαρχία Χουμπέι, όπου και η πόλη Γουχάν.

#coronaviruschina A family are struggling to fight against the police. They refused to be quarantined. Some said it is because of the fear and mistrust to the #china government🧐#coronavirus #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/z6OXTnHccx — CoronaVirusIntel (@CoronaVirusInt) February 9, 2020

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη Γουχάν που δείχνουν αξιωματούχους ντυμένους με προστατευτικές στολές να απομακρύνουν με το ζόρι από τα σπίτια ανθρώπους που έχουν παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα.

Η βόρεια κινεζική επαρχία Χουμπέι θα κρατήσει τα σχολεία κλειστά έως τουλάχιστον την 1η Μαρτίου για να ελέγξει την επιδημία του κοροναϊού, γράφει σήμερα η εφημερίδα Λαϊκή Ημερησία, όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η Χουμπέι, κοντά στην πρωτεύουσα Πεκίνο, είναι μια από τις επαρχίες και τους δήμους που παρατείνουν τη διακοπή των σχολικών μαθημάτων έως το τέλος του μήνα, μαζί με άλλες όπως η Σαντόνγκ, Τζιανγκσού και Σαγκάη.

