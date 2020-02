Ταϊλάνδη: Συνελήφθη ο δράστης-Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση (video)

Νεκρός από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας ο δράστης της σφαγής στο εμπορικό κέντρο, επιβεβαίωσαν κυβέρνηση και αστυνομία. Στους 26 ανέρχονται σύμφωνα με το BBC οι νεκροί από την επίθεση στρατιώτη στο πενταώροφο εμπορικό κέντρο Terminal 21 στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο και βοήθησαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν.

Soldier who killed at least 21 in a shooting rampage in Thailand has been shot dead, police say

Σύμφωνα με την αστυνομία δράστης είναι ο 32χρονος υπαξιωματικός του στρατού Τζακραπάνθ Τομα που ξεκίνησε το φονικό του αμόκ από στρατιωτική βάση, όπου σκότωσε τρεις ανθρώπους. Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα. Έκλεψε ένα στρατιωτικό όχημα και πήγε στο κέντρο της πόλης. Εκεί, μπήκε στο εμπορικό κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους πελάτες, με όπλα που είχε κλέψει από το οπλοστάσιο της βάσης.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους.

«Η αστυνομία και ο στρατός ενώνουν τις δυνάμεις τους και βοήθησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα από το εμπορικό κέντρο. Δεν είναι γνωστό πόσοι βρίσκονται ακόμη εκεί», είπε ο εκπρόσωπος. Δεν υπάρχουν ξένοι υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Soldier kills 20 in shooting rampage in Thailand, holes up in shopping mall pic.twitter.com/F9G2o8MvH1

Τέτοιου είδους συμβάντα σπανίζουν στην Ταϊλάνδη, εκτός από το νότιο άκρο της όπου εδώ και δεκαετίες δρουν αυτονομιστές αντάρτες.

«Δεν γνωρίζουμε γιατί το έκανε. Φαίνεται ότι τρελάθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας αναφερόμενος στον δράστη.

Νωρίτερα ο στρατιώτης είχε αναρτήσει στο Facebooκ μήνυμα όπου ανέφερε ότι «ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους» και μια φωτογραφία, πιθανότατα του δικού του χεριού να κρατά ένα όπλο. Κάποια στιγμή, αφού είχε ξεκινήσει να πυροβολεί, ανήρτησε το μήνυμα «Να τα παρατήσω;». Το Facebook έκλεισε το λογαριασμό του.

| In #Thailand, the soldier Jakrapanth Thomma escaped from his base after killing his commander and two other soldiers

▪️He took hostages in a mall at the highway

▪️He broadcasted the incident live on Facebook

▪️Thomma killed at least 12 peoplepic.twitter.com/I4zpP2nIS7

— EHA News (@eha_news) February 8, 2020