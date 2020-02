Σοκ από το πρωτοφανές μακελειό στην Ταϊλάνδη-27 νεκροί σε θρίλερ 18 ωρών (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Νεκρός είναι ο 32χρονος δράστης του πολύνεκρου επεισοδίου το οποίο έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Στους 27 ανέρχονται οι νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης της επίθεσης καθώς και ένα μέλος των ειδικών δυνάμεων, ενώ 63 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Thai soldiers were seen hurriedly escorting people from a Thai shopping mall after shooting rampage from Tahi soldier. So far 20 people have been killed and death toll is rising. #koratshooting #KoratShootingRampage #ThaiShooting #Thailand #Korat pic.twitter.com/eEZxakpatS — Global Politics (@Globalpoliticss) February 9, 2020

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν τον θάνατο του υπαξιωματικού στις 9.30 το πρωί της Κυριακής, ενώ ο δράστης βρισκόταν σε αμόκ από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, τοπική ώρα (10.00 GMT).

Η ολονύκτια επιχείρηση εντός του πενταώροφου εμπορικού κέντρου, εξελίχθηκε σε θρίλερ καθώς 16 ώρες μετά τους πρώτους πυροβολισμούς από τον δράστη, πηγές των δυνάμεων ασφαλείας δήλωναν ότι ούτε ο ένοπλος αλλά ούτε οι όμηροι που φέρεται να κρατούσε είχαν βρεθεί.

«Ο δράστης εξακολουθεί να βρίσκεται στο υπόγειο και όπως φαίνεται δεν κρατά ομήρους», ανέφερε αστυνομικός στις 4 τα ξημερώματα.

Νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο Thairath TV είχε μεταδώσει πως ο δράστης είχε κατάφερε να διαφύγει από το εμπορικό κέντρο και μάλιστα σκότωσε μέλος των ειδικών δυνάμεων και τραυμάτισε έναν ακόμη.

The moment the Korat killer Jakrapanth Thomma was taken out.#koratshooting pic.twitter.com/RGheTRsAWl — Stickboy Bangkok (@StickboyBangkok) February 9, 2020

Ο Ταϊλανδός υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα ήταν επαγγελματίας στρατιώτης, εκπαιδευτής σκοποβολής στη μονάδα του και εκπαιδευμένος ελεύθερος σκοπευτής στο πρόγραμμα των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης.

Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα. Έκλεψε ένα στρατιωτικό όχημα και πήγε στο κέντρο της πόλης. Εκεί, μπήκε στο εμπορικό κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους πελάτες, με όπλα που είχε κλέψει από το οπλοστάσιο της βάσης.

Soldier Jakrapanth Thomma has just randomly killed 12 people in a shopping mall #Korat #Thailand

Situation: Active. pic.twitter.com/X5os5ZkyR2 — RK (@RK_U2) February 8, 2020

Δεν υπάρχουν ξένοι υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων, ανέφερε μεταμεσονύκτια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «αστυνομία και στρατός ένωσαν τις δυνάμεις τους και βοήθησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα από το εμπορικό κέντρο».

Νωρίτερα ο στρατιώτης είχε αναρτήσει στο Facebooκ μήνυμα όπου ανέφερε ότι «ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους» και μια φωτογραφία, πιθανότατα του δικού του χεριού να κρατά ένα όπλο. Κάποια στιγμή, αφού είχε ξεκινήσει να πυροβολεί, ανήρτησε το μήνυμα «Να τα παρατήσω;». Το Facebook έκλεισε το λογαριασμό του.

«Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό που έδωσε τέλος στην κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Ανουτίν Σαρνβιρακούλ.

#UPDATE The gunman who killed at least 21 and injured dozens more in a shooting rampage at a shopping mall in northeastern #Thailand has been killed by security forces. more: pic.twitter.com/JKICHd7xp6 — CGTN (@CGTNOfficial) February 9, 2020

Ο πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-ότσα ο οποίος τραυματίες στο νοσοκομείο, απέδωσε το αμόκ σε μνησικακία που προήρθε από συμφωνία αγοραπωλησίας γης, στην οποία ο δράστης θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί.

