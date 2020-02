Επέστρεψε στη Γη μετά από 328 μέρες στο Διάστημα η Κριστίνα Κοχ

Αφού πραγματοποίησε ρεκόρ παραμονής για γυναίκα στο Διάστημα – 328 μέρες – η Κριστίνα Κοχ επέστρεψε στη Γη την Πέμπτη 6/2 μαζί με τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντερ Σκβόρτσοβ (Roscosmos) και τον τον Ευρωπαίο αστροναύτη Λούκα Παρμιτάνο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).

Οι τρεις αστροναύτες προσγειώθηκαν σε απομακρυσμένη περιοχή του Καζακστάν στις 15:12 τοπική ώρα (11:12 ώρα Ελλάδος).

H εκτεταμένη παραμονή της Κοχ στο Διάστημα θα δώσει την ευκαιρία στους ερευνητές να παρατηρήσουν τις επιπτώσεις που έχει στη γυναίκα μια διαστημική πτήση μακράς διαρκείας, καθώς η NASA σχεδιάζει να επιστρέψει στο φεγγάρι με το πρόγραμμα «Άρτεμις» και ετοιμάζεται για την ανθρώπινη εξερεύνηση του Άρη.

Η Κοχ πραγματοποίησε 5.248 περιστροφές γύρω από τη Γη καλύπτοντας μια απόσταση 223 εκατ. χιλιομέτρων, το ισοδύναμο περίπου 291 ταξιδιών στη σελήνη και πίσω.

Κατά τη διάρκεια της 11μηνης παραμονής της στο διάστημα, η Κοχ πραγματοποίησε έξι διαστημικούς περιπάτους, τρεις εκ των οποίων ήταν οι πρώτοι αποκλειστικά γυναικείοι περίπατοι στο Διάστημα, μένοντας 42 ώρες και 15 λεπτά έξω από τον διαστημικό σταθμό.

Thumbs up and a huge smile from @Astro_Christina!

Her first spaceflight became a 328-day mission with 5,248 orbits of Earth, a journey of 139 million miles, roughly the equivalent of 291 trips to the Moon & back. #CongratsChristina & welcome home: pic.twitter.com/zlmY2yYJDe

