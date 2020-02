Κορονοϊός: Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων-Κλείνουν εργοστάσια στην Κίνα-Έλεγχοι στα αεροδρόμια

Μάταιες αποδεικνύονται οι προσπάθειες των κινεζικών αρχών να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας. Τουλάχιστον 10 κρούσματα του κορονοϊού εντοπίστηκαν σε ιαπωνικό κρουαζιερόπλοιο στην κίτρινη θάλασσα που τέθηκε σε καραντίνα. Πολυεθνικές εταιρίες κλείνουν τα καταστήματα και τα εργοστάσιά τους στην Κίνα, ενώ οι έλεγχοι στα διεθνή αεροδρόμια είναι εξονυχιστικοί.

Η πόλη Γουχάν είναι το επίκεντρο του ξεσπάσματος του κοροναϊού που έχει επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Κίνας καθώς και στο εξωτερικό. Στην ηπειρωτική Κίνα έχει σκοτώσει 490 ανθρώπους και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 24.324.

Έγκυες που έχουν μολυνθεί με τον κοροναϊό μπορεί να τον μεταδώσουν στο παιδί τους, δήλωσαν σήμερα γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων της Γουχάν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Οι γιατροί δήλωσαν πως αυτό είναι πιθανόν, αφού μια ασθενής που είχε προσβληθεί από τον κοροναϊό γέννησε στις 2 Φεβρουαρίου και το νεογέννητο, 30 ώρες μετά, επιβεβαιώθηκε ότι έφερε τον ιό. Το κρούσμα αυτό γεννά φόβους ότι ο νέος κορωνοϊός μπορεί να μεταδίδεται από τη μητέρα στο αγέννητο έμβρυο, κάτι που εφ’ όσον επιβεβαιωθεί θα σημάνει έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας η πλειοψηφία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις επιπλοκές του ιού ήταν άνω των 60 ετών με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Ειδικότερα, οι περισσότεροι ήταν άνδρες, το 80% ήταν άνω των 60 και το 75% είχαν προβλήματα όπως καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη.

Όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας του νέου ιού, οι κινεζικές αρχές αναφέρουν ότι ανέρχεται σε 2,1% δηλαδή πολύ μικρότερο από το 9,6% του Οξέος Αναπνευστικού Συνδρόμου SARS που προκάλεσε το θάνατο 800 ανθρώπων παγκοσμίως την περίοδο 2002-2003.

Η Ιταλία, όπου ένα ζευγάρι Κινέζων που είναι φορείς του νέου κοροναϊού βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, άρχισε να ελέγχει στα αεροδρόμιά της με θερμικές κάμερες όλους τους επιβάτες που φθάνουν από το εξωτερικό. Οι έλεγχοι αυτοί, στους οποίους υποβάλλονταν μέχρι τώρα οι επιβάτες που έφθαναν από περιοχές που έχουν πληγεί από τον θανατηφόρο ιό, επεκτάθηκαν σε όλες τις πτήσεις, περιλαμβανομένων αυτών που φθάνουν από την Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Το υπουργείο Υγείας της Σιγκαπούρης επιβεβαίωσε σήμερα ότι υπάρχουν 4 ακόμη κρούσματα του νέου κοροναϊού, μεταξύ αυτών ένα μωρό ηλικίας 6 μηνών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ανέρχεται πλέον σε 28.

Το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess προσέγγισε χθες το λιμάνι της Γιοκοχάμα προερχόμενο από το Χονγκ Κονγκ. Πριν ελλιμενιστεί εξετάστηκαν 273 άτομα που παρουσίαζαν συμπτώματα ίωσης. Μέχρι στιγμής βγήκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων για 31 άτομα και διαπιστώθηκε ότι τα δέκα προσβλήθηκαν από τον κοροναϊό. Όλοι οι επιβάτες και το προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μείνουν σε προσωρινή καραντίνα διάρκειας 14 ημερών. Στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 3700 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα.

Η αεροπορική σύνδεση με πτήσεις τσάρτερ μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θα ανασταλεί προσωρινά από τις 14 Φεβρουαρίου μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

The #2019nCoV Strategic Preparedness & Response Plan focuses on:

•Rapidly establishing international coordination and operational support

•Scaling up country readiness and response operations

•Accelerating priority research and innovation pic.twitter.com/dhrNoUjY8e

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 5, 2020