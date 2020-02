Σχεδόν μια στις τέσσερις γυναίκες υφίσταται σωματική ή σεξουαλική βία – Επιμόρφωση στελεχών από το Κέντρο Γυναικών

Μοιράσου το άρθρο:

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, στο πλαίσιο του προγράμματος WEGO! 2, WP3, act 3.1, από το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας τον Ιανουάριο 2020, η επιμόρφωση στελεχών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία εργάζονται αποκλειστικά σε δομές υποστήριξης γυναικών, όπως συμβουλευτικά κέντρα κατά της βίας κατά των γυναικών και ξενώνες φιλοξενίας, σε μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης των γυναικών:

α. για τη διεύρυνση του προσωπικού τους δικτύου,

β. τον αναστοχασμό και τη δημιουργία εξατομικευμένου βιογραφικού σημειώματος

εργαλεία τα οποία θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων με στόχο την είσοδο στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, από την Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Gender Expert Άννα Βουγιούκα και τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας.



Το έργο με τίτλο: “Building economic independence: the way out of intimate partner violence WEGO 2” χρηματοδοτείται από την ΕΕ και υλοποιείται από το Δεκέμβριο του 2018 και για 2 χρόνια σε 4 χώρες της Ευρώπης, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία, από τους οργανισμούς ActionAid στην Ιταλία, η οποία είναι ο συντονιστής φορέας, το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – το παλαιότερο κέντρο για τις γυναίκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα- το SURT από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, το Center for Sustainable Communities Development από τη Βουλγαρία, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Ιταλίας IRS, και το Κέντρο κατά της έμφυλης βίας Rel. Azioni Positive από την Πάντοβα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) σχεδόν μία στις τέσσερις γυναίκες (22%) αντιμετωπίζουν σωματική και/ή σεξουαλική βία. Η έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν προσπαθούν να φύγουν από τον κακοποιητικό σύντροφό τους. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαν τα κέντρα καταπολέμησης της βίας (AVCs) που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προηγούμενου σχεδίου, WEGO! 1, μεταξύ των οποίων και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, το 82,5% των γυναικών που συμμετείχαν, είχε χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανεξαρτησίας, το 59,1% ήταν άνεργες, το 73,7% είχε εξαρτώμενα παιδιά, μόνο το 13,3% διέθεταν δικό τους σπίτι και το 14,8% συνιδιοκτησία του σπιτιού με τον σύζυγό/σύντροφο τους.

Ο κύριος στόχος του σχεδίου WEGO2, είναι να υποστηρίξει την κοινωνικοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών που επιβίωσαν από βίαιες σχέσεις συντρόφων, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους, καθώς και τα τοπικά συστήματα υποστήριξης, προωθώντας καλές πρακτικές και δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης ήταν η διάδοση της μεθοδολογίας και των γνώσεων που αναπτύσσονται από τις δομές υποστήριξης των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας στην Ευρώπη. Με τα συγκεκριμένα εργαλεία, τα στελέχη των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων από τις τρεις Περιφέρειες ενίσχυσαν τις ικανότητες τους, με στόχο τη:

• διερεύνηση της εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων γυναικών

• στήριξη των ωφελούμενων γυναικών ώστε να ανακαλύψουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους

• ενδυνάμωση και ενημέρωση των ωφελούμενων γυναικών ώστε να ενεργοποιηθούν δημιουργώντας το δικό τους σχέδιο εισόδου στην αγορά εργασίας.

