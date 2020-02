Κορονοϊός: Δραματικές συνθήκες στην Γουχάν-Σε ετοιμότητα η Ελλάδα (video)

Τα θύματα από τον κορονοϊο ανέρχονται πλέον στα 427 ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 20.600. Ήδη έχουν καταγραφεί δύο θάνατοι εκτός Κίνας, με έναν ασθενή να πεθαίνει στο Χονγκ Κονγκ. Αν και τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για επιδημία κι όχι πανδημία. Κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 24 χώρες παγκοσμίως εκτός από την Αφρική και Λατινική Αμερική.

H Kίνα έχει ήδη ένα τεράστιο δίκτυο με κάμερες αναγνώρισης προσώπου, το οποίο όμως αποτυγχάνει γιατί ο κόσμος φορά μάσκες. Παντού στους δρόμους των αποκλεισμένων πόλεων υπάρχουν γιγαντοοθόνες ή αφίσες που λένε στον κόσμο να μένει στα σπίτια του και δίνουν οδηγίες για την μη μετάδοση του ιού.

Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, η επίδειξη ταυτότητας, για να διαπιστώνουν οι αρχές από πού προέρχονται οι πολίτες αλλά και η θερμομέτρηση. Παίρνουν τη θερμοκρασία πολιτών ακόμη και σε εισόδους σούπερ μάρκετ. Σε κάποιες πόλεις επιτρέπεται από κάθε οικογένεια να βγαίνει μόνο ένα άτομο από το σπίτι κάθε δύο μέρες για να ψωνίσει τα απαραίτητα.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι η ζωή για όσους κατάγονται από τη Γουχάν και την επαρχία Χουμπέι. Κάποιες τοπικές αρχές δίνουν ακόμη και αμοιβή σε όποιον αποκαλύψει ότι κάποιος είναι από αυτήν την περιοχή. Κάνουν έρευνες πόρτα πόρτα για να εντοπίσουν ύποπτους ασθενείς.

Πολίτες παίρνουν το νόμο στα χέρια τους και στήνουν μόνοι τους οδοφράγματα στις γειτονιές απαγορεύοντας την είσοδο ακόμη και σε μόνιμους κατοίκους. Άνθρωποι από τη Γουχάν δεν μπορούν να κλείσουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο ενώ ιδιοκτήτες απαγορεύεται να τους νοικιάσουν σπίτι.

Την ίδια ώρα, κινεζικές Αρχές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα drone για ν’ απολυμάνουν δημόσιους χώρους, αλλά και να συνετίσουν τους πολίτες που δεν φορούν μάσκα.

Τα «ισχυρά μέτρα» που έλαβε το Πεκίνο εναντίον του νέου κοροναϊού προσφέρουν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για να σταματήσει η εξάπλωση παγκοσμίως, η οποία έχει προκαλέσει τον θάνατο 425 ανθρώπων μονάχα στην ηπειρωτική Κίνα, διαβεβαίωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Επιπλέον, ο διευθυντής του ΠΟΥ κατηγόρησε σήμερα ορισμένες πλούσιες χώρες ότι «καθυστερούν πολύ» στο να μοιράζονται τις πληροφορίες σχετικά με τα κρούσματα του νέου κοροναϊού, αξιώνοντας να επιδεικνύεται μεγαλύτερη αλληλεγγύη σε διεθνές επίπεδο με στόχο να καταπολεμηθεί η επιδημία.

Από τον νέο ιό δεν γλίτωσε ούτε ο γιατρός Λι Γουενλιάνγκ, που θεωρείται ήρωας επειδή στα τέλη Δεκεμβρίου ήταν ο πρώτος που προειδοποίησε τους συναδέλφους του για το ξέσπασμα της επιδημίας, ενώ οι Αρχές προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Ο γιατρός νοσηλεύεται στην εντατική και η περίπτωση του έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης.

When a new virus emerges, like the #2019nCoV, there are always many uncertainties about how it spreads, the disease it causes & the impact it will have. If we act now, following evidence & in solidarity, we can defeat the new coronavirus & here my explanation how in the @TIME

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 4, 2020