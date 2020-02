Χαρακτηριστικά πανδημίας βλέπουν στην εξάπλωση του ιού οι επιστήμονες-Γουχάν:Σε λειτουργία το νέο νοσοκομείο (video)

Ο νέος κοροναϊός που, με επίκεντρο το Γουχάν της Κίνας, εξαπλώνεται καθημερινά σε ολοένα περισσότερες χώρες, είναι πλέον πιθανό να γίνει πανδημία σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με πολλούς κορυφαίους επιστήμονες ειδικούς στις λοιμώξεις. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός διαγνωσμένων περιστατικών ανησυχεί τους επιστήμονες, οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να εκτιμήσουν πόσοι θάνατοι μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον.

Οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση μέχρι στιγμής να γνωρίζουν πόσο μεγάλος θα είναι ο απολογισμός των θυμάτων του νέου ιού «2019-nCoV», αλλά υπάρχει πια ολοένα μεγαλύτερη επιστημονική συναίνεση ότι μεταδίδεται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων, περισσότερο όπως η κοινή γρίπη που είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, παρά όπως οι προηγούμενοι θανατηφόροι ιοί SARS και MERS, που μεταδίδονταν πιο δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μέσα στις τελευταίες τρεις εβδομάδες ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκαν από περίπου 50 στην Κίνα σε 17.205 σε τουλάχιστον 24 χώρες, ενώ οι θάνατοι έχουν πια φτάσει τους 361. Όμως τα διάφορα επιδημιολογικά μοντέλα εκτιμούν ότι στην πραγματικότητα τα περιστατικά λοίμωξης είναι τουλάχιστον 100.000. Χθες επιβεβαιώθηκε και ο πρώτος θάνατος εκτός Κίνας, στις Φιλιππίνες, όπου πέθανε ένας Κινέζος πολίτης από την πόλη Γουχάν.

Αν και αυτός ο ρυθμός μετάδοσης μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ακόμη τόσο γρήγορος όσο αυτός της γρίπης, είναι εντυπωσιακά ταχύτερος από αυτό που είχαν δει οι επιστήμονες, όταν εμφανίστηκαν οι συγγενικοί κοροναϊοί SARS και MERS.

Όταν ο πρώτος σταμάτησε να μεταδίδεται τον Ιούλιο του 2003, μετά από εννεάμηνη εξάπλωση, είχαν επιβεβαιωθεί μόνο 8.098 περιστατικά, ενώ στην περίπτωση του MERS που εμφανίστηκε το 2012 και έκτοτε κυκλοφορεί, έχουν καταγραφεί μόνο γύρω στις 2.500 περιπτώσεις ασθενών.

Ο SARS σκότωνε περίπου το 10% των αρρώστων, ενώ ο MERS το ένα τρίτο. Η άκρως μεταδοτική πανδημία της «γρίπης των χοίρων» Η1Ν1 το 2009 είχε χαμηλό ποσοστό θνησιμότητας(γύρω στο 0,02%), αλλά σκότωσε περίπου 285.000 ανθρώπους.

Η αναλογία θανάτων προς επιβεβαιωμένους ασθενείς στην περίπτωση του νέου κοροναϊού κυμαίνεται γύρω στο 2% (από 4% στην αρχή), αλλά είναι πιθανό πως θα μειωθεί κι άλλο, καθώς γίνονται ολοένα περισσότερα τεστ και ανιχνεύονται περισσότερες λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις ασθενών.

Αρκετοί επιστήμονες ανησυχούν, ωστόσο ο δρ Μάικλ Ράιαν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δήλωσε πως «οι έως τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι αυτός ο ιός μπορεί ακόμη να τεθεί υπό έλεγχο» και ότι «είναι ανάγκη ο κόσμος να συνεχίσει να προσπαθεί».

Δεν θα είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση της θνησιμότητας που προκαλεί, εωσότου γίνουν ορισμένες μελέτες

Έτοιμο και το δεύτερο νοσοκομείο σε λίγες ημέρες

Στη Γουχάν που έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο σήμερα ανοίγει τις πόρτες εισόδου το πρώτο νέο νοσοκομείο που ανεγέρθηκε σε μόλις δέκα ημέρες.

Huoshenshan Hospital has been built in Wuhan to receive patients infected with the new #coronavirus.

Time-lapse footage shows how the emergency hospital was built in a matter of days. pic.twitter.com/ypmNSqv6Rm

— CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2020