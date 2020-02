Συναγερμός στο Λονδίνο με οπλισμένο -με μαχαίρι- άνδρα-Για τρομοκρατικό περιστατικό κάνει λόγο η αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στο νότιο Λονδίνο όπου η αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να πραγματοποίησε επίθεση με μαχαίρι. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματίες.

Ένοπλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου έχουν πυροβολήσει έναν άνδρα, σε δρόμο της περιοχής Streatham του νότιου Λονδίνου

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες ν’ αποφεύγουν την περιοχή, ενώ θεωρεί ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates

