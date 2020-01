Η αθάνατη όπερα «Πόργκι και Μπες» του κορυφαίου Αμερικανού συνθέτη Τζόρτζ Γκέρσουιν στο Αχίλλειο

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζεται η σεζόν 2019-20 του βραβευμένου προγράμματος “The Met: Live in HD”, της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, με την αθάνατη όπερα «Πόργκι και Μπες» του κορυφαίου Αμερικανού συνθέτη Τζόρτζ Γκέρσουιν, που θα προβληθεί στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στις 19:55.

Η όπρερα «Πόργκι και Μπες» παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Η ζωντανή μετάδοση από το Lincoln Center της Νέας Υόρκης είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 στις 19:55, και θα μεταδοθεί σε πάνω από 2.200 αίθουσες παγκοσμίως, σε 70 χώρες.

Η σπάνια, φολκ όπερα «Πόργκι και Μπες» παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του James Robinson, που κάνει το ντεμπούτο του στη Met. Η «λαϊκή όπερα της Αμερικής», έτσι όπως την είχαν βαφτίσει οι δημιουργοί της, εκτυλίσσεται σε ένα φτωχό προάστιο του Τσάρλεστον στην Νότια Καρολίνα και διηγείται την ιστορία του ανάπηρου ζητιάνου Πόργκι, που ερμηνεύει ο Eric Owens και της αγαπημένης του και ναρκομανούς Μπες, που ερμηνεύει η Angel Blue.

Ο David Robertson διευθύνει ένα λαμπερό σύνολο ερμηνευτών, που περιλαμβάνει τον Donovan Singletary στον ρόλο του ψαρά Τζέϊκ, την Golda Schultz στον ρόλο της γυναίκας του Κλάρα, την Latonia Moore ως πενθούσα χήρα Σερένα, τον Frederick Ballentine ως τον έμπορο ναρκωτικών Sportin’ Life, τον Alfred Walker στον ρόλο του χοντροκομμένου λιμενεργάτη Κράουν και τη Denyce Graves στον ρόλο της Μαρίας, μητέρας του λόχου της πόλης και ιδιοκτήτριας του τοπικού μαγειρείου.

Γεμάτη με πασίγνωστες μελωδίες όπως τα αγαπημένα “Summertime,” “It Ain’t Necessarily So,” “Bess, You Is My Woman Now,” “I Got Plenty o’ Nuttin,” και το “My Man’s Gone Now” στην οπερατική τους εκδοχή, η νέα συμπαραγωγή της Metropolitan Opera με την English National Opera και την Dutch National Opera, γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή στην πρεμιέρα της στο Λονδίνο, το 2019.

Για ακόμη μία χρονιά έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις παραγωγές του βραβευμένου προγράμματος «The Met: Live in HD» που συνδέει απευθείας τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης με 70 χώρες σε έξι ηπείρους. Η ανανέωση της συνεργασίας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και του Δήμου Βόλου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εξασφαλίζει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θέαμα, με την υπογραφή των πιο καταξιωμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας λυρικής σκηνής, στην οθόνη υψηλής ευκρίνειας του Κινηματοθέατρου «Αχίλλειον».

Η παράσταση διαρκεί 3 ώρες και 30 λεπτά και μεταδίδεται με Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους. Πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων στο «Δίαυλο», τηλ. 2421033692, Σκενδεράνη 11.

Οι επόμενες παραστάσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες: Αγριππίνα 29 Φεβρουαρίου 2020, Ο Ιπτάμενος Ολλανδός 14 Μαρτίου 2020, Tόσκα 11 Απριλίου 2020, Μαρία Στουάρντα 9 Μαΐου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών, τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων αλλά και για να εγγραφείτε στο Met In Greece Club επισκεφθείτε το www.metingreece.com. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://doepap.gr/

