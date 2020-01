Κ. Μπράιαντ: Φως στα αίτια της τραγωδίας αναζητούν οι αρχές-Παγκόσμια συγκίνηση

Τους λόγους της συντριβής του μοιραίου ελικοπτέρου που παρέσυρε στο θάνατο τον 41χρονο βετεράνο σταρ του NBA Κόμπι Μπράιαντ, την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα αναζητούν οι αρχές στον απόηχο της τραγωδίας που έχει σοκάρει τους φιλάθλους παγκοσμίως και έχει βυθίσει στο πένθος τον κόσμο του αθλητισμού και του θεάματος.

Το δυστύχημα συνέβη όταν το ελικόπτερο που χρησιμοποιούσε συχνά ο Μπράιαντ για τις μετακινήσεις του, ένα Sikorsky S-76 κατέπεσε σε συνθήκες πυκνής ομίχλης, λίγο έξω από το Calabasas της Καλιφόρνιας, περίπου 65 χλμ. στους πρόποδες λόφου βορειοδυτικά του κεντρικού Λος Άντζελες. Μεταξύ των νεκρών, άλλη μια έφηβη από την ομάδα μπάσκετ που έπαιζε η κόρη του, ο ένας από τους γονείς της, ο προπονητής του Orange Coast College και ο πιλότος. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς μετά τη συντριβή προκλήθηκε έκρηξη και φωτιά.

Οι αρχές πλέον προσπαθούν να ρίξουν φως στο γιατί το ελικόπτερο απογειώθηκε σε τόσο δυσχερείς συνθήκες, δεδομένου ότι είχε εκδοθεί απαγορευτικό για πτήσεις από το πρωί της Κυριακής και η αστυνομία του Λ.Α. είχε καθηλώσει το στόλο των ελικοπτέρων της. Παράλληλα, εξετάζουν τις αναφορές μαρτύρων για δυνατούς περίεργους θορύβους από τον κινητήρα του ελικοπτέρου λίγο πριν τη συντριβή. Επίσης, από τους πυργους εναέριες κυκλογορίες αναφέρθηκε ότι το ελικόπτερο έκανε ασυνήθιστους κύκλους, χωρίς ωστόσο να εκπέμπψει σήμα κινδύνου.

Οπως αναφέρουν οι αρχές οι έρευνες θα διαρκέσουν μήνες και καλούν τον κόσμο που έχει αρχίσει να συρρέει στον τόπο του δυστυχήματος να μην πλησιάζουν διότι εμποδίζουν το έργο της έρευνας.

«Σ’ αγαπάμε Κόμπι»

Η είδηση του δυστυχήματος άφησε άναυδους τους αναρίθμητους θαυμαστές του Μπράιαντ. Εκατοντάδες συνέρρευσαν έξω από την έδρα των Lakers του Λος Άντζελες με δάκρυα στα μάτια για να θρηνήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτόν που αποκαλούσαν «Mamba».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο προκάτοχός του Μπαράκ Ομπάμα δεν συμφωνούν και σε πολλά, αλλά ήταν ανάμεσα στους πρώτους ανθρώπους που εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Μπράιαντ: ήταν «φρικτή είδηση» για τον Ρεπουμπλικάνο, ακόμη πιο «σπαρακτική για εμάς ως γονείς» για τον Δημοκρατικό προκάτοχό του.

Από τους πιο αναγνωρίσιμους, τους πιο δημοφιλείς αθλητές στον κόσμο, ο Μπράιαντ, δύο φορές χρυσός ολυμπιονίκης, πέντε φορές πρωταθλητής του αμερικανικού επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ, του NBA, πολυτιμότερος παίκτης του μία φορά, 18 φορές All-Star, έχαιρε τεράστιου σεβασμού στα γήπεδα, όχι μόνο χάρη στο ταλέντο ή τις δεξιότητές του, αλλά ακόμη πιο πολύ για το πάθος του, για την απόλυτη αφοσίωσή του σε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε την τέχνη του – και, πάνω απ’ όλα, στη νίκη.

«Επί 20 χρόνια ο Κόμπι Μπράιαντ μας έδειχνε τι είναι εφικτό όταν το σπουδαίο ταλέντο ενώνεται με την απόλυτη αφοσίωση στη νίκη», συνόψισε ο Άνταμ Σίλβερ, ο Επίτροπος του NBA.

Ο θάνατος του Μπράιαντ, που είχε πρόσφατα τιμηθεί με Όσκαρ καθώς αποδυόταν, με το ίδιο πάθος, στο νέο του εγχείρημα, την ενασχόλησή του με τα ντοκιμαντέρ, προκάλεσε σοκ και στο καλλιτεχνικό στερέωμα.

Η Λίζο, στιχουργός και ερμηνεύτρια της μουσικής R&B, αφιέρωσε την τελετή των μουσικών βραβείων Γκράμι στον Μπράιαντ: «η αποψινή βραδιά είναι του Κόμπι», είπε η καλλιτέχνιδα, υποψήφια σε οκτώ κατηγορίες φέτος.

Για τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, θρύλο των Λέικερς, «οι περισσότεροι θα θυμούνται τον Κόμπι ως τον μεγαλειώδη αθλητή που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά» μπασκετμπολιστών, «όμως εγώ θα τον θυμάμαι ως έναν άνθρωπο που ήταν πολλά περισσότερα από απλώς και μόνο ένας αθλητής». Άλλος ένας θρύλος των Λέικερς, ο Έργουιν «Μάτζικ» Τζόνσον, δεν δίστασε να παραδεχτεί πως «έκλαιγε» για ώρες μετά τον θάνατο αυτού που ο ίδιος θεωρεί τον «σπουδαιότερο» παίκτη που φόρεσε ποτέ τη φανέλα της ομάδας του Λος Άντζελες.

«Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω την οδύνη που περνάω, σε αυτήν την τραγική και στενάχωρη στιγμή που έχασα τον φίλο, τον αδελφό, τον συμπαίκτη μου στα πρωταθλήματα που κατακτήσαμε, τον κολλητό μου», ήταν το πρώτο σχόλιο του Σακίλ Ο’Νιλ.

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V

