Τουρκία: Θρήνος και αγωνία πάνω από τα ερείπια-Μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων (video)

Σε 31 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, μεγέθους 6,8 βαθμών, που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νεότερο απολογισμό της η τουρκική Αρχή διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Περιστατικών (AFAD).

[in photos] – Aftermath of the 6.8-magnitude #earthquake eastern #Turkey

*Search and rescue works continue to recover victims buried under the rubble in different neighborhoods in #Elazig pic.twitter.com/eQZ8JAcPDy

