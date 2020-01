Mετράει της πληγές του το Ελαγίζ-Η αλληλεγγύη της Ελλάδας-Η μάχη των σωστικών συνεργείων-Συνεχείς οι μετασεισμοί (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Την ώρα, που συνεχίζονται, χωρίς ανάσα, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για να ανασυρθούν τυχόν επιζώντες από τα χαλάσματα, μια ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό εντάσεως 6,8 Ρίχτερ, εξαιτίας του οποίου έχασαν τη ζωή τους 29 άνθρωποι, στις 18.30 σημειώθηκε νέα ισχυρή δόνηση 5.2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Ντογκανιόλ, μια πόλη κοντά στο Ελαζίγ.Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Στη χώρα μας σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την αλληλεγγύη του, ενώ η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια. «Ευχαριστώ» στα ελληνικά απάντησε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες από τα συντρίμμια ενώ οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζονται. Περισσότεροι από 400 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί, ενώ

Όλο αγωνία μια διασώστρια προσπαθεί μέσω κινητού να εμψυχώσει μια μητέρα που, μαζί με άλλους, παραμένει παγιδευμένη στα συντρίμμια του σπιτιού της που κατέρρευσε.

Και οι προσπάθειες αποδίδουν. Η Αζιζέ, μεταφέρεται με φορείο, κουνά τα χέρια της, στο δεξί κρατά το κινητό, χάρη στο οποίο εντοπίστηκε. Ύστερα από 16 ώρες, απεγκλωβίζεται ζωντανή!

Την ακολουθεί άλλη μια που ευχαριστεί τους διασώστες, αλλά και ένας άνδρας που υποφέρει από τα τραύματα που υπέστη.

Μια ηλικιωμένη, ταλαιπωρημένη αλλά ζωντανή, στέκεται όρθια ύστερα από 19 ώρες και βγαίνει μόνη της, σκαρφαλώνοντας, από τη φυλακή των ερειπίων, που κόντεψαν να της στερήσουν τη ζωή.

Στην ίδια περιοχή, άλλη μια γυναίκα, διασώζεται τραυματισμένη από τα συντρίμμια, όπως κι ένας άνδρας, τραυματισμένοι αλλά ζωντανοί, γεγονός που σκορπά ενθουσιασμό στα μέλη των συνεργείων που χειροκροτούν, ενώ δίνουν μάχη με τις ώρες και τα λεπτά, για να προλάβουν να βοηθήσουν και άλλους, όπως αυτό το παιδίπου μεταφέρεται ζωντανό στο ασθενοφόρο. Ένα άλλο, 12 ετών, που διασώθηκε, κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Τραγικές φιγούρες, ωστόσο, οι συγγενείς άλλων αγνοουμένων που ζουν το δικό τους μαρτύριο.

Ερντογάν: Είμαστε με το έθνος μας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέστη στην κηδεία μιας μητέρας και του γιου της που έχασαν τη ζωή τους στον φονικό σεισμό των 6,8 βαθμών, στην επαρχία Ελαζίγ, στην ανατολική Τουρκία, όπου μετέβη σήμερα.

Ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε τον σεισμό ως μια «δοκιμασία» για τη χώρα του. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε ως κράτος και έθνος και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Οι προσπάθειές μας σε όλες τις περιοχές όπου διεξάγονται επιχειρήσεις διάσωσης θα συνεχιστούν» είπε στην κηδεία, επισημαίνοντας ότι η κρατική εταιρεία Στέγασης TOKI θα διασφαλίσει πως κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει «χωρίς φαγητό ή στέγη».

Η αλληλεγγύη της Ελλάδας

Τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη των Ελλήνων στον τουρκικό λαό για τον καταστροφικό σεισμό της Τουρκίας εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί, με τον Τούρκο Πρόεδρο να ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι προς το παρόν η κατάσταση ελέγχεται από τα τουρκικά συνεργεία.

Ανάλογη τηλεφωνική επικοινωνία είχαν και οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας με το Νίκο Δένδια να εκφράζει στο Μεβλούτ Τσαβούσογλου την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ επικοινώνησε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Με ανάρτηση του στα ελληνικά, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συμπαράσταση ο τούρκος ΥΠΕΞ.

Το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης προς τον τουρκικό λαό έστειλαν μέσω twitter o Αλέξης Τσίπρας και Φώφη Γεννηματά εκφράζοντας τα βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, και την αλληλεγγύη στην ανακούφιση των πληγέντων και στη διάσωση των εγκλωβισμένων.

Τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στον λαό της Τουρκίας για τα θύματα και τις καταστροφές από το σεισμό εκφράζει το ΚΚΕ.

